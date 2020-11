Manger au temps du coronavirus, sous la direction de Yuna Chiffoleau, Catherine Darrot et Gilles Maréchal – Préface de Frédéric Denhez – Editions Apogée, 18 novembre 2020 – 168 pages

Le 15 mars 2020, à la veille du confinement, un appel à retours d’expériences a été lancé pour saisir les impacts de la crise du coronavirus sur les systèmes alimentaires : quelle mise à l’épreuve ? Quelles adaptations ? Quelles innovations ?

Avec l’appui du Réseau Mixte Technologique Alimentation Locale, 780 témoignages ont été recueillis, en provenance de toute la France, et analysés par une équipe associant chercheurs et acteurs du développement. Cinq bulletins de partage ont été diffusés, à chaque étape de la pandémie en France, compilant les expériences autour de plusieurs thèmes : des foyers jusqu’aux exploitations agricoles, en passant par les chaînes de solidarité et d’approvisionnement.

Cet ouvrage reprend ces thèmes en déroulant le fil des événements jusqu’au mois de juin 2020. Il donne une place prépondérante à l’expression brute des acteurs, mais il propose aussi des lectures transversales et des recommandations pour les acteurs publics et privés.

Cet ouvrage collectif est préparé sous la coordination éditoriale de Yuna Chiffoleau, Catherine Darrot et Gilles Maréchal.

Rédigé par : Akermann G. (Inrae), Berger B. (Terralim), Bodiguel L. (CNRS), Brit A.C. (FR CIVAM Bretagne), Chiffoleau Y. (Inrae), Darrot C. (Institut Agro), Grimonpont A. (Greniers d’abondance), Lallemand F. (Greniers d’abondance), Maréchal G. (Terralim), Nicolay C. (Terralim), avec l’appui de F. Egal (Réseau des politiques alimentaires) et de D. Guennoc (Terralim).