Une démocratie confinée : l’éthique quoi qu’il en coûte, d’Emmanuel Hirsch – Edition ERES, 4 février 2021 – 344 pages

Dès l’annonce des premiers signes évocateurs de la pandémie, Emmanuel Hirsch s’est engagé avec l’équipe de l’Espace éthique de la région Île-de-France dans un travail d’observation et de suivi des enjeux sociétaux de la crise sanitaire.

Bénéficiant de son expertise dans les « années sida » puis d’une implication dans les travaux préparatoires à la pandémie grippale entre 2006 et 2009, il s’est imposé comme une référence pour apporter les éclairages éthiques indispensables. Du fait de sa position d’observateur au plus près du terrain, il a contribué à nombre de réflexions portant notamment sur les choix en réanimation, la vie en Ehpad (et là où les vulnérabilités humaines et sociales sont les plus fortes), les arbitrages institutionnels et les initiatives de proximité.

Ses interventions régulières dans de nombreux médias, dont UP’ Magazine, se sont prolongées par un travail d’approfondissement à travers ses écrits au fil des circonstances. Il reprend ici ses analyses qui constituent un retour sur les temps forts de cette première année de pandémie, sur les modalités de gouvernance, le processus décisionnel avec ses conséquences à tous les niveaux de la vie sociale.

Emmanuel Hirsch est Professeur d’éthique médicale, à l’université Paris-Saclay, président du Conseil pour l’éthique de la recherche, université Paris-Saclay, directeur de l’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France. Il est membre du Conseil stratégique Covid19 de la région Île-de-France.