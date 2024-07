Droit des libertés fondamentales, de Paul Le Calvé – Editions La documentation française, 1er juillet 2024 – 236 pages

C’est dans la collection Découverte de la vie publique de La documentation française que cet ouvrage vient de sortir. Dans l’esprit de cette collection de poche, qui est destinée à faire découvrir les institutions et la vie publique en France et dans l’Union européenne, l’ouvrage est rédigé par des universitaires et organisé sous forme de questions-réponses. Il constitue un outil d’information clair et complet à l’adresse d’un large public : citoyens, étudiants, enseignants.

L’ouvrage a pour ambition d’exposer, de la façon la plus simple et claire, des notions souvent assez difficiles à appréhender : qu’entend-on précisément par « droits et libertés fondamentaux » ? Comment ces droits et libertés se déclinent-ils concrètement ? De quelles protections chaque citoyen bénéficie-t-il ?

Il propose, en 90 questions/réponses, une présentation pédagogique du droit des libertés fondamentales : la notion et son émergence, son contenu, le contrôle non juridictionnel du respect des droits et libertés fondamentaux, la protection des droits et libertés fondamentaux apportée par les juges.

Des encadrés permettent d’approfondir des thèmes spécifiques, par exemple : le droit à un environnement sain ou la sauvegarde de la dignité humaine.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. Présentation générale des droits et libertés fondamentaux

La notion de droits et libertés fondamentaux

L’émergence historique de garanties attachées à l’individu

Les classifications des droits et libertés fondamentaux

CHAPITRE 2. Les sources des droits et libertés fondamentaux

Les sources de droit interne

Les sources européennes

Les autres sources internationales

CHAPITRE 3. Le contenu des principaux droits et libertés fondamentaux

Les droits et libertés de première génération

Les droits et libertés de deuxième génération

Les droits et libertés de troisième génération

CHAPITRE 4. Le contrôle non juridictionnel du respect des droits et libertés fondamentaux

Le contrôle opéré par des administrations et organismes publics français

Le contrôle opéré par des organisations internationales et non gouvernementales ou des associations

CHAPITRE 5. La protection des droits et libertés fondamentaux apportée par les juges

La protection apportée par le conseil constitutionnel

La protection apportée par les autres juridictions nationales

La protection apportée par les juridictions européennes

Paul Le Calvé est administrateur du Sénat.