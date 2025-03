Figures de l’ombre, histoires genevoises : l’expérience d’une exposition, de Federico Dotti – Éditions épistémé – Sciences de l’éducation, février 2025 – 352 pages

Transmettre aux jeunes générations l’intérêt de se tourner vers l’histoire pour comprendre la société, tel est l’ambitieux projet que s’est fixé Federico Dotti. Dans une démarche résolument originale, au croisement de l’histoire et de la didactique, il a réalisé une exposition sur les marges dans la Genève du XIXe siècle, y a invité des publics scolaires, puis a recueilli les réflexions des élèves et de leurs enseignant·es sur leur expérience de visite. Cet ouvrage rend compte de cette triple opération, à la fois de recherche, de conception expographique et d’étude de la réception de l’histoire.

« Figures de l’ombre, histoires genevoises : l’expérience d’une exposition » est une étude issue d’une thèse qui associe une approche socio-historienne à une démarche expographique. L’auteur explore les enjeux liés à la transmission d’une histoire des marges, notamment dans les domaines psychiatrique, carcéral et de l’assistance aux plus démunis. ​

En concevant et réalisant l’exposition « Figures de l’ombre, histoires genevoises », Dotti met en lumière des récits souvent négligés ou oubliés, interrogeant ainsi la manière dont ces histoires marginales sont transmises et intégrées dans la mémoire collective. Cette démarche souligne l’importance de la transmission de l’histoire pour une compréhension approfondie de nos sociétés modernes.​

En abordant des sujets tels que la psychiatrie, le système carcéral et l’assistance sociale, l’auteur révèle comment les sociétés traitent leurs membres les plus vulnérables et comment ces traitements reflètent les valeurs et les structures sociales en place. La transmission de ces histoires permet de questionner et de reconfigurer notre compréhension des dynamiques sociales contemporaines.​

L’œuvre de Federico Dotti offre une perspective essentielle sur le rôle de la transmission historique dans la formation de nos sociétés modernes, en mettant en évidence les voix et les expériences souvent reléguées à l’arrière-plan de l’histoire officielle.

Federico Dotti est docteur en sciences de l’éducation et chargé de cours à l’Université de Genève. Sa thèse doctorale explore les enjeux de la transmission d’une histoire des formes de marginalité. Dans ce cadre, il a conçu et réalisé l’exposition Figures de l’ombre, histoires genevoises. Ses centres d’intérêt portent sur l’histoire des domaines psychiatrique, carcéral et de l’assistance aux plus démunis, sur la transmission d’objets difficiles et sur l’expographie.