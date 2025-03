Antisémitisme : la République en danger, de Samuel Mayol – Éditions L’Harmattan, 13 décembre 2024 – 136 pages

Publié en décembre 2024 aux éditions L’Harmattan, « Antisémitisme : la République en danger » examine l’évolution préoccupante de l’antisémitisme en France et son impact sur les valeurs démocratiques. ​

Samuel Mayol, docteur HDR en Sciences de Gestion et Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris-Nord, est reconnu pour son engagement en faveur de la laïcité, ayant reçu en 2015 le prix national de la Laïcité remis par le Comité Laïcité République. ​Il nous livre ici une réflexion profonde et engagée sur le défi contemporain de l’antisémitisme auquel notre République est confrontée, s’appuyant sur son expertise et ses recherches pour éclairer les enjeux de cette forme de haine et proposer des solutions concrètes pour la combattre.

L’auteur met en lumière un changement significatif : alors que l’antisémitisme était historiquement associé à l’extrême droite, il se manifeste aujourd’hui principalement sous des formes d’extrême gauche et islamiste. Cette transformation révèle une continuité alarmante de la haine antisémite, qui s’adapte et persiste malgré les changements sociopolitiques.

En établissant des parallèles entre l’antisémitisme des années 1930 et celui contemporain, Mayol identifie les facteurs favorisant sa résurgence dans ces milieux. Il démontre comment cette nouvelle forme d’antisémitisme, tout comme celle d’extrême droite, menace les principes fondamentaux de la République, en particulier l’égalité, la liberté et la laïcité. L’ouvrage souligne que l’antisémitisme ne cesse de grandir en France, posant un véritable danger pour la cohésion nationale et les valeurs républicaines.

L’ouvrage appelle à des actions collectives pour défendre la République contre cette menace persistante. Il souligne l’importance d’une vigilance accrue et d’une mobilisation citoyenne pour préserver les valeurs démocratiques face à la montée de l’antisémitisme sous toutes ses formes. Il offre une analyse approfondie des mutations de l’antisémitisme en France et constitue un appel à la défense des principes républicains face à cette menace évolutive.​

