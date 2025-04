Autonomes et solidaires pour le Vivant – S’organiser sans l’autorité de l’État, de Juliette Duquesne – Éditions Le bord de l’eau / Collection « En anthropocène », 18 avril 2025 – 240 pages

Parmi ceux qui souhaitent préserver le vivant, une divergence n’est pas toujours bien formalisée : notre rapport à l’État. Certains prônent la planification, alors que pour d’autres, l’État fait structurellement partie du problème. L’enjeu : construire un quotidien autour des gestes essentiels tels que se nourrir ou se loger, ensemble, sans l’autorité de l’État.

En France, les initiatives ne manquent pas : habitats partagés, coopératives, ZAD, associations, communes… Elles expérimentent d’autres manières de faire vivre la démocratie. Dans le monde, dans des régions comme au Chiapas au Mexique, les zapatistes bâtissent leur autonomie depuis plus de 20 ans. Sans les idéaliser, ces collectifs montrent qu’il est possible d’habiter un lieu et d’en prendre soin avec davantage de solidarité, de façon plus autonome et non autarcique.

Juliette Duquesne a interrogé plus d’une centaine de personnes. En entremêlant cas concrets et réflexions théoriques, ce livre permet d’ouvrir nos imaginaires à différentes échelles et de relier les expériences actuelles à des courants historiques tels que l’anarchisme.

Autrice, conférencière, journaliste indépendante spécialisée dans les thématiques écologiques et économiques, Juliette Duquesne est coautrice de 6 livres (avec Pierre Rabhi, les Presses du Châtelet) : Pour en finir avec la faim dans le monde ; Les semences, un patrimoine vital en voie de disparition ; Les excès de la finance ou l’art de la prédation légalisée ; L’eau que nous sommes ; Vivre mieux sans croissance ; L’humain au risque de l’intelligence artificielle. Auparavant, elle a travaillé pendant 10 ans pour le journal de TF1.

==> Rencontre avec la journaliste et auteure le 10 avril 2025 à 19 h 30, à l’Académie du Climat, à l’occasion de la sortie du livre