La violence, état des lieux – Collectif – Éditions Sciences humaines/ Collection Ouvrage de synthèse, 10 avril 2025 – 260 pages

La violence ? Un mot fourre-tout qui a le pouvoir d’englober un grand nombre de faits différents : guerres, homicides, viols, coups et blessures, insultes, harcèlement sexuel ou moral, etc. Leur point commun : faire mal volontairement. Mais au-delà de ce constat, comment y voir plus clair ? Quels sont les différentes formes et les degrés de violence dans le monde ?

Cet ouvrage collectif propose une analyse approfondie des diverses formes de violence dans nos sociétés contemporaines. Il s’articule autour de six grandes thématiques : l’histoire de la violence, ses manifestations sociétales, le terrorisme, la violence ordinaire, la violence envers les enfants et les violences sexuelles. Chaque section offre une perspective détaillée sur les mécanismes, les causes et les conséquences de ces différentes formes de violence. Les auteurs s’appuient sur des données historiques et contemporaines pour illustrer l’évolution des comportements violents et leur impact sur les individus et les sociétés.

Ce livre se distingue par son approche multidisciplinaire, combinant des analyses historiques, sociologiques et psychologiques. Il met en lumière la complexité du phénomène de la violence, en montrant comment celle-ci peut être à la fois un produit de facteurs individuels et sociaux. Les auteurs soulignent également la tendance historique à la réduction des violences, tout en reconnaissant l’émergence de nouvelles formes de violence dans des contextes spécifiques.

Sur le long terme, l’histoire semble montrer une tendance à la réduction des violences. Le monde s’est globalement pacifié, tant au niveau des conflits guerriers que des violences publiques et privées. Cependant, cette tendance séculaire n’empêche pas l’existence de foyers de violences extrêmes qui surviennent localement et qui nous touchent d’autant plus que nous sommes maintenant habitués à vivre dans un monde plus sûr.

À travers ce livre, découpé en six parties (histoire, société, terrorisme, violence ordinaire, violence infantile, violence sexuelle), les auteurs étudient et décryptent ces différentes formes de violence afin de mieux la comprendre.

Avec les contributions de : Hugo Albandea, Véronique Bedin, Laurent Bègue-Shankland, Philippe Braud, Justine Cannone, Jean-François Dortier, Martine Fournier, Hélène Frouard, Martin Gibert, Jean Guilaine, Gilles Herreros, Bruno Humbeeck, Antoine Jardin, Maryse Jaspard, Philippe Jeammet, Nicolas Journet, Héloïse Junier, Béatrice Kammerer, Bruno Humbeeck, David Le Breton, Jean-François Marmion, Audrey Minart, Marwan Mohammed, Cédric Moreau de Bellaing, Maud Navarre, Cécile Peltier, Philippe Robert, Laurent Testot, Yvane Wiart, Renée Zauberman.