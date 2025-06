Un regard sur l’époque, de Frédéric Wiener – Éditions du Panthéon, 13 mai 2025 – 456 pages

Voilà un essai ambitieux qui propose une rétrospective du premier quart du XXIe siècle. À travers une vingtaine de chapitres, l’auteur examine les transformations politiques, économiques, culturelles et sociales qui ont marqué cette période.

Frédéric Wiener, ingénieur diplômé de l’École Polytechnique et spécialiste des secteurs de l’énergie et des matières premières, met à profit son expérience internationale pour offrir une analyse structurée des évolutions contemporaines. Son ouvrage s’articule autour de thématiques variées, allant de la perte d’influence du politique face aux instances supranationales, à l’évolution des affaires internationales, en passant par les mutations culturelles et sociales.

« Le politique apparaît désormais privé du prestige du pouvoir. Chacun perçoit désormais que des choix structurants – par exemple en matière économique, monétaire, ou de droit des étrangers – échappent désormais à l’échelon national et relèvent de la froideur bruxelloise. Il en va de même dans le domaine des affaires étrangères – terrain traditionnellement pourtant fertile pour le pays de Talleyrand. Mais là encore, les prises de position françaises depuis 2003 seront généralement apparues convenues – et relevant bien souvent de slogans mécaniques. »

L’essai se distingue par sa volonté de dépasser les simplifications et approximations souvent présentes dans le débat public. Wiener adopte une approche analytique rigoureuse, s’appuyant sur des données factuelles et des observations précises pour dresser un état des lieux des dynamiques à l’œuvre. Il met en lumière la complexité des enjeux contemporains, notamment la dilution du pouvoir politique national au profit d’instances supranationales, et les défis posés par la mondialisation et les transformations culturelles.

Un regard sur l’époque est un ouvrage dense et stimulant, qui invite à une réflexion approfondie sur les mutations de notre société. Par son approche multidisciplinaire et son souci de précision, Frédéric Wiener offre au lecteur des clés de compréhension essentielles pour appréhender les enjeux du XXIe siècle. Cet essai s’adresse à tous ceux qui souhaitent dépasser les discours simplistes et s’engager dans une analyse nuancée de notre époque.

