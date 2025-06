Histoire globale du monde, sous la direction de Laurent Testot – Éditions Sciences humaines, 26 septembre 2024 – 360 pages

Comment est-il possible de raconter une histoire du monde en un seul livre de 360 pages ? C’est la question un peu vertigineuse — et franchement excitante — que pose Histoire globale du monde. Car résumer 200 000 ans d’aventure humaine, depuis l’apparition d’Homo sapiens jusqu’à la mondialisation contemporaine, relève presque de la gageure. Et pourtant, l’ouvrage y parvient, en misant sur une méthode audacieuse : l’histoire globale.

Ce n’est pas une simple chronologie des empires ou une énième fresque euro centrée, mais une tentative de mise en réseau de toutes les dimensions de l’histoire humaine : environnement, économie, culture, religion, technique, biologie, climat… Rien n’est laissé de côté. À la fois synthèse savante et œuvre de vulgarisation intelligente, ce livre propose une lecture transversale et connectée du passé — une manière de relier les points entre les civilisations, les continents et les époques, pour en faire émerger les grandes dynamiques de transformation.

Depuis les années 1960, une révolution silencieuse transforme notre vision du passé, en intégrant enfin les récits de toute l’humanité. Dans ce livre, Laurent Testot, expert en histoire globale, explore les archives de Sciences Humaines pour vous offrir les meilleurs articles et entretiens des plus grands spécialistes et redécouvrez notre monde à travers les récits divers et fascinants qui tissent notre histoire commune. Une lecture indispensable pour comprendre les dynamiques qui façonnent notre présent.

Histoire globale du monde est un ouvrage collectif qui s’inscrit dans le courant de la world history ou histoire globale, discipline qui cherche à dépasser les cloisonnements nationaux et eurocentriques pour proposer une lecture systémique, interconnectée et transdisciplinaire de l’histoire de l’humanité. Dirigé par Laurent Testot, journaliste scientifique et spécialiste de la vulgarisation historique, cet ouvrage ambitieux regroupe les contributions d’historiens, géographes, anthropologues, économistes ou encore climatologues.

Principaux axes de lecture

Une histoire connectée

L’un des apports majeurs du livre est la mise en évidence des interconnexions à l’échelle planétaire, même à des époques reculées. Par exemple, la diffusion du néolithique, les routes de la soie, les réseaux d’échanges transsahariens ou maritimes dans l’océan Indien sont autant de processus analysés dans leur dimension globale.

L’interaction homme-environnement

Le livre insiste sur les liens profonds entre les sociétés humaines et leur environnement. Les changements climatiques, les catastrophes naturelles, la domestication des plantes et des animaux ou encore l’épuisement des ressources sont des facteurs majeurs dans les basculements historiques, comme le montrent les chapitres sur l’effondrement des civilisations ou les révolutions agricoles.

Les dynamiques de domination

L’ouvrage explore comment des empires, religions ou idéologies ont structuré des aires culturelles vastes et durables. Il s’intéresse aussi aux rapports de pouvoir dans les relations coloniales, à la traite négrière, au capitalisme, et aux révolutions industrielles, qui redéfinissent les rapports Nord/Sud jusqu’à nos jours.

Une lecture pluridisciplinaire

Contrairement aux histoires classiques centrées sur les grands hommes ou les nations, Histoire globale du monde mobilise l’archéologie, la biologie, la démographie ou l’économie pour offrir une compréhension élargie des mécanismes historiques.

Le livre est d’une lecture accessible et rigoureuse : bien que s’appuyant sur des travaux académiques de pointe, l’écriture reste claire et pédagogique, ce qui rend le livre accessible à un large public cultivé. Et le choix d’une approche globale permet d’aborder l’histoire de façon transversale et de remettre en question de nombreux préjugés historiographiques. La diversité des auteurs et des disciplines assure une variété d’approches et d’éclairages, évitant une lecture monolithique de l’histoire.

Ce que nous pouvons regretter c’est une synthèse parfois trop dense : la volonté de couvrir l’ensemble de l’histoire humaine en un seul volume entraîne une certaine condensation, au détriment parfois de la profondeur sur certains points. Et, bien que le projet vise à décentrer le regard, certaines lectures peuvent encore refléter une perspective occidentale dans le choix des thématiques ou des sources.

Histoire globale du monde est une œuvre stimulante, à la fois érudite et accessible, qui incarne le renouveau historiographique du XXIe siècle. En croisant les disciplines et en mettant l’accent sur les connexions à l’échelle planétaire, l’ouvrage invite à penser autrement notre passé commun. Il s’agit d’une lecture incontournable pour toute personne souhaitant appréhender l’histoire dans sa complexité mondiale, au-delà des frontières traditionnelles.

Feuilleter un extrait

Laurent Testot est journaliste, formateur et conférencier. Il est le directeur et l’auteur de nombreux ouvrages. Avec, entre autres, les contributions de Paul Ariès, Christopher Bayly, Jerry Bentley, Romain Bertrand, Jean-Joseph Boillot, Patrick Boucheron, Timothy Brook, Jane Burbank, Frederick Cooper, Jared Diamond, Laurent Dubois, François Gipouloux, Jack Goody, Christian Grataloup, Olivier Grenouilleau, Hélène Guiot, Kyle Harper, Pekka Hämäläinen, Bertrand Hirsch, Bruno Latour, John McNeill, Kenneth Pomeranz, Mathieu Roy, James Scott, Alessandro Stanziani, Immanuel Wallerstein, David Wengrow.