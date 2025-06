Ces temps crépusculaires ou le passé décomposé, de Moutien-Omer Houziaux – Éditions Les 3 Colonnes, 18 décembre 2024 – 290 pages

Imaginez un observateur malicieusement perché sur un promontoire, lorgnant notre époque avec un télescope critique réglé sur la fonction « ironie mordante ». C’est un peu l’exercice auquel se livre Moutien-Omer Houziaux dans Ces temps crépusculaires ou le passé décomposé.

Sans perdre de vue la perspective historique — il faut bien un minimum de recul pour ne pas s’étouffer — et sans négliger les vertus d’un humour parfois corrosif, l’auteur jette un regard critique sur notre temps présent, ce grand bazar idéologique où cohabitent l’homme enceint, le wokisme revendicatif et la novlangue en goguette.

Houziaux passe au scanner les mutations linguistiques et sociales qui bousculent notre société liquide. Des mots apparaissent, comme homoparentalité ou cisgenre (des termes qu’on aurait crus inventés par des joueurs de Scrabble sous amphétamines), tandis que d’autres changent de sens — au hasard, famille ou parent, ces notions naguère un peu plus stables qu’un flan au caramel.

Quand la société liquide dégouline sur la grammaire

La société liquide, version glouglou idéologique

Dans cette atmosphère de « vivre-ensemble » devenu cache-misère (non, ce n’est pas une sagesse, c’est une jolie affiche sur un mur lézardé), Houziaux s’interroge : d’où vient ce malaise civilisationnel ? Pourquoi avons-nous l’impression de marcher sur des œufs sociétaux qui craquent au moindre faux pas lexical ?

Le wokisme comme sport de combat

La société commence à réagir contre un wokisme revendicatif et envahissant. On rit — un peu nerveusement — de l’homme enceint, on se lasse de passer pour x-phobe parce qu’on ose encore employer le mot « femme » sans préfixe inclusif. L’auteur n’hésite pas à rappeler que, dans un monde qui se veut diversitaire et universaliste, égalitarisme et inclusivisme auront été trop longtemps le mot d’ordre, jusqu’à friser l’absurde et assassiner l’innocence enfantine.

La belle langue de Molière sous perfusion

Le texte s’attarde aussi sur un phénomène tragique : la lente agonie de la langue française. Car en plus d’agresser la logique, certains néologismes agressent la syntaxe et la poésie. Si Molière revenait aujourd’hui, il finirait probablement en PLS après avoir entendu un débat télévisé.

Un livre roboratif, un antidote à l’époque

Rassurez-vous, tout n’est pas sombre. Voici un livre roboratif : il donne des forces. Ce sont des occasions de rire de nous-mêmes, de nos contradictions, et de ce grand carnaval sociétal où chacun brandit sa pancarte. Houziaux a le chic pour pointer l’absurde, mais avec un humour qui fait du bien — un humour qui ne recule pas devant la caricature, et qui nous rappelle que le recul critique est parfois la seule chose qui sauve la raison… et la bonne humeur.

Le passé se décompose, nous, on rigole (un peu jaune, parfois)

Ces temps crépusculaires est un livre qui gratte là où ça fait mal, qui chatouille la bien-pensance et qui ose dire que tout ne se vaut pas, quitte à faire froncer quelques sourcils. Si vous aimez les pamphlets élégants, l’ironie corrosive et la réflexion sérieuse emballée dans un écrin caustique, vous y trouverez votre compte.

C’est un livre qui nous plonge dans la folie douce de notre époque, sorte de défibrillateur intellectuel contre l’endormissement collectif, un manuel de survie pour ceux qui tiennent encore à la nuance (et à la syntaxe).

Bref, un livre qui décape la langue de bois et qui, entre deux rires, rappelle que la critique n’est pas un crime.