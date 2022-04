Printemps silencieux, de Rachel Carson – Préface d’Al Gore – Édition spéciale augmentée et illustrée – Editions Wildproject, 6 mai 2022 – 336 pages

Premier ouvrage sur le scandale des pesticides, Printemps silencieux a entraîné l’interdiction du DDT aux États-Unis. Cette victoire historique d’un individu contre les lobbies de l’industrie chimique a déclenché au début des années 1960 la naissance du mouvement écologiste.

Printemps silencieux est aussi l’essai d’une écologue et d’une vulgarisatrice hors pair. En étudiant l’impact des pesticides sur le monde vivant, du sol aux rivières, des plantes aux animaux, et jusqu’à nos cellules et notre ADN, ce livre constitue l’exposition limpide, abordable par tous, d’une vision écologique du monde.

Avec plus de 2 000 000 d’exemplaires vendus, Printemps silencieux est un monument de l’histoire culturelle et sociale du XXe siècle.

Rachel Carson (1907-1964), biologiste marine et nature writer, fut d’abord célèbre pour son best-seller La Mer autour de nous. Elle a été classée par le magazine Time parmi les femmes les plus influentes du XXe siècle.

« C’est un livre sur la guerre de l’homme contre la nature et comme l’homme fait partie de la nature, c’est fatalement aussi un livre sur la guerre de l’homme contre lui-même. »

Rachel Carson

Printemps silencieux est le premier livre de la collection « Domaine sauvage » des éditions Wildproject, qui rassemble depuis 2009 des ouvrages fondateurs des pensées de l’écologie. Née au début du XXe siècle comme une sous-science au sein de la biologie, l’écologie est devenue un mouvement de société à partir des années 1960, puis un courant philosophique dans les années 1970.

La collection « Domaine sauvage » retrace l’histoire de l’écologie comme mouvement culturel – entre science, philosophie et politique. Elle révèle l’ampleur de la recomposition théorique et pratique que constitue l’écologie – et sa profondeur historique. Elle offre un socle pour repenser les relations des sociétés humaines aux autre sociétés terrestres.

A voir : Le film documentaire de Tamara Erde (52 min) sur Printemps silencieux – Elda° productions

En replay depuis mars 2022 sur ARTE.