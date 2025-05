Tout ce qui vit et respire, de Jason Roberts – Traduit de l’anglais (USA) par Jean-Yves Cotté – Éditions Paulsen, 17 avril 2025 – 528 pages

Ce livre est une plongée passionnante dans les origines de la classification du vivant, mettant en lumière les tensions entre ordre et chaos, fixité et transformation, qui continuent de nourrir la science moderne. Au XVIIIᵉ siècle, le Suédois Carl von Linné et le Français Georges-Louis de Buffon se sont lancés dans le projet ambitieux de classifier l’ensemble du vivant sur Terre, ce qui a abouti à deux visions opposées, deux vies dignes de romans d’aventure.

Carl von Linné était partisan d’une classification rigide et hiérarchique, il a introduit des concepts tels que les mammifères et Homo sapiens, posant les bases de la taxonomie moderne.

Georges-Louis de Buffon, lui, était opposé à une vision figée. Il percevait la vie comme un flux dynamique et interconnecté, un tourbillon foisonnant et complexe. Il a anticipé des notions fondamentales comme l’évolution des espèces et les prémices du changement climatique.

À travers une narration vivante, mêlant rigueur scientifique et anecdotes historiques, du Ve arrondissement de Paris aux forêts et aux champs de tilleuls en Suède, Jason Roberts explore les vies et les héritages entrelacés de ces deux grandes figures fondatrices d’une science de la vie alors balbutiante.

L’ouvrage se distingue par sa capacité à rendre accessibles des concepts scientifiques complexes tout en captivant le lecteur par des récits de vie fascinants. En mettant en parallèle les trajectoires de Linné et Buffon, Roberts illustre la richesse des débats scientifiques de l’époque et leur résonance actuelle.

La confrontation entre une vision statique de la nature et une approche évolutive préfigure les discussions contemporaines sur la biodiversité et le changement climatique. Le style de Roberts, à la fois érudit et narratif, permet de saisir l’importance de ces débats pour notre compréhension actuelle du vivant.

Jason Roberts, écrivain et journaliste californien, s’est fait connaître avec A Sense of the World, finaliste du National Book Critics Circle Award. Avec Tout ce qui vit et respire, il confirme son talent pour mêler histoire, science et narration, offrant une lecture enrichissante tant pour les passionnés de sciences naturelles que pour les amateurs d’histoire.