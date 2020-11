La graine de mon assiette – De l’origine de l’agriculture et des semences à une invitation à changer le monde, de Véronique Chable et Gauthier Chapelle – Préface de Pablo Servigne- Editions Apogée, 11 novembre 2020 – 240 pages

A l’origine de toute alimentation venant de la terre, il y a une graine. Le grain de blé est à l’origine de notre pain, la graine de tomate à l’origine de nos salades, la graine de la luzerne mangée par la vache à l’origine de notre fromage, et une graine de raisin a été à l’origine de nos cépages et de notre vin.

L’agriculture est le reflet de notre relation au monde. Une agriculture industrielle reflète une relation d’exploitation et une vision quantitative et matérialiste du vivant. Comme si l’être humain était seul sur Terre, entouré d’objets vivants vaguement mouvants. L’empathie à leur égard n’étant absolument pas développée, il devient alors facile de les récolter, les prélever, les utiliser, les tuer, les transformer, les manger ou les vendre grâce à une mégamachine technico-économique industrielle bien huilée. Enfin presque … car outre les questions éthiques que cela pose, en particulier sur le massacre de masse des animaux ou sur la brevetabilité du vivant, il est maintenant de notoriété publique que cette mégamachine surpuissante s’avère non seulement toxique pour la biosphère et pour nos corps, mais aussi terriblement injuste, inefficiente et vulnérable. Un coronavirus est venu cette année nous le montrer avec insistance. Pablo Servigne. »

Notre société s’interroge de façon croissante sur la qualité de nos aliments et de notre environnement. Une inquiétude progresse aussi sur la perte de la biodiversité. Nous nous réfugions de plus en plus souvent dans l’agriculture biologique et ses produits. Mais est-ce suffisant ? Par ailleurs, les acteurs et consommateurs de l’agriculture biologique sont-ils toujours conscients de la nature des semences qui entrent dans leur ferme et qui façonnent la qualité des produits biologiques ? Comment devenir acteurs du renouveau et de la renaissance de la diversité ?

Le but de ce livre est de connecter chaque citoyen à la semence qui le nourrit, à la personne qui cultive, à celle qui transforme et à celle qui cuisine. Cet ouvrage appelle également à une prise de conscience collective pour faire revivre la biodiversité, à commencer par celle que nous mangeons et qui fait nos paysages.

Cet ouvrage est en premier lieu un « voyage dans le temps et dans les espaces des champs, des laboratoires et de la réglementation pour découvrir les histoires indissociables de l’agriculture et des semences ».

C’est aussi « un hymne au beau et au bon et un plaidoyer à la diversité dans le contexte général de nos systèmes alimentaires uniformisés des industries agroalimentaires internationales. »

La Graine de mon assiette est surtout « une invitation à rencontrer le vivant et à renouveler notre regard sur tout ce qui vit pour aiguiser notre responsabilité et notre volonté à participer à cette grande aventure qui est de prendre soin et de régénérer la planète de toute urgence […] ».

« Aux graines, citoyens ! »

Véronique Chable et Gauthier Chapelle sont biologistes et agronomes de formation.

Véronique Chable est un ingénieur de recherche depuis 1983. Elle se consacre à l’agriculture biologique, la recherche participative et la renaissance des semences paysanne depuis 2000 à l’INRAE, Institut National de la Recherche Agronomique et de l’Environnement.

Gauthier Chapelle est chercheur in-Terre-dépendant et auteur de plusieurs ouvrages entre autres sur le vivant (Le Vivant comme modèle, 2015 ; L’entraide, l’autre loi de la jungle, 2017).