Platon vs Aristote – Une initiation joyeuse à la controverse philosophique, de Luc de Brabandere et Anne Mikolajczak – Illustrations de Laetitia d’Oultremont – Éditions Sciences sociales, 15 mai 2025 – 192 pages

Imaginez un dîner où deux philosophes antiques, Platon le rêveur céleste et Aristote le pragmatique terre-à-terre, se lancent dans un ping-pong d’idées devant un public hilare (nous !). C’est exactement ce que propose ce petit bijou de vulgarisation philosophique : Platon vs Aristote, ou comment revisiter vingt-cinq siècles de débats avec la légèreté d’un pétillant spritz.

Le concept est simple, mais diaboliquement efficace : confronter deux visions du monde aussi opposées qu’un donut et un brocoli. Platon voit la réalité comme une ombre pâle de l’Idée pure — comprenez un univers parfait qu’on ne peut qu’imaginer (et encore, pas sans migraines). Aristote, lui, préfère observer les choses concrètes, classer les animaux, mesurer les feuilles, et accessoirement inventer la logique.

Le tout est raconté avec un humour pétillant par Luc de Brabandere et Anne Mikolajczak, et mis en images avec des dessins espiègles de Laetitia d’Oultremont, qui transforme ces deux barbus austères en personnages plutôt sympathiques.

Luc de Brabandere nous emmène à travers ce livre dans un voyage philosophique, une joyeuse initiation, démontrant que Platon et Aristote sont aujourd’hui, et depuis toujours, incontournables pour penser les grandes questions du Monde, et que leur rigueur peut éclairer les problèmes qui nous concernent aujourd’hui et nous préoccuperont demain.

Duel antique, rires modernes

Une initiation joyeuse… et vraiment accessible

Ne craignez pas les grandes barbes et les grands mots : ici, pas besoin d’un doctorat pour suivre. Le livre démystifie la philosophie sans la rabaisser. Chaque chapitre explique un point de discorde (qu’est-ce que la réalité ? la vérité ? la justice ?) en opposant les deux mastodontes avec des exemples contemporains. C’est un peu comme regarder un match de boxe intellectuel, mais avec des gants en mousse et des punchlines bien senties.

L’illustration comme arme de dérision massive

Les dessins jouent un rôle clé : ils désamorcent le sérieux intimidant de ces penseurs. Vous verrez Platon perché sur un nuage, lorgnant son monde des Idées, tandis qu’Aristote scrute un caillou d’un air suspicieux. Ce décalage visuel transforme les concepts abstraits en petites saynètes savoureuses.

Le fond reste rigoureux

Derrière le ton humoristique, le propos est solide : on y comprend les différences entre l’idéalisme platonicien et l’empirisme aristotélicien, les origines de la métaphysique, et pourquoi ces débats nous concernent encore quand on se demande si la vérité sort de la bouche des enfants… ou de celle des algorithmes.

Un livre qui se lit comme une BD

Les chapitres sont courts, clairs, aérés et ponctués de citations bien choisies. On peut picorer, revenir, s’en resservir, sans jamais se sentir largué. Bref, c’est un page turner philosophique (oui, ça existe).

Un combat de titans, version stand-up

Platon vs Aristote est une excellente porte d’entrée dans la philosophie. Si vous redoutez les traités en douze volumes qui sentent la naphtaline, ce livre prouve qu’on peut réfléchir sérieusement sans se prendre au sérieux.

À mettre entre toutes les mains, surtout celles qui aiment se cultiver en souriant. Et après lecture, vous pourrez briller en société en disant : « Moi, je suis plutôt aristotélicien… mais je ne dédaigne pas une petite idée platonicienne à l’apéro. » 🍷

Sommaire : Platon vs Aristote

Introduction – Apprendre à penser avec Platon et Aristote

PARTIE I – Un territoire, de nombreuses cartes

Chapitre 1 – Deux histoires et quatre big bangs

Chapitre 2 – Comprendre le monde, changer le monde

Chapitre 3 – S’orienter en Occident

Chapitre 4 – Le spectacle du changement

Chapitre 5 – Les visages multiples de la Grèce antique

PARTIE II – Vers le ciel ou vers la terre

Chapitre 6 – Quand Raphaël s’amusait à peindre l’École d’Athènes

Chapitre 7 – L’Académie et le Lycée

Chapitre 8 – Tantôt l’un, tantôt l’autre

Chapitre 9 – L’inévitable échiquier

PARTIE III – Le cercle des penseurs disparus

Chapitre 10 – Expérience, connaissance, ignorance

Chapitre 11 – Le grand retour d’Aristote

Chapitre 12 – Au péril d’une science sans conscience

Chapitre 13 – Descriptif et prescriptif

Envoi – Professeur de ChatGPT

Luc de Brabandere est philosophe d’entreprise et fellow du BGC Henderson Institute. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Petite philosophie des arguments fallacieux (Eyrolles, 2021).

Anne Mikolajczak, licenciée en philologie romane, elle collabore avec Luc de Brabandere depuis 1984 et la sortie de leur premier livre, Les Infoducs, qui prévoyait l’arrivée de l’Internet.