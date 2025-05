A quoi ressemblera notre vie en 2040 ?

À quoi ressemblera notre vie en 2040 ? 5 futurs possibles et comment s’y préparer, de Jérémy Lamri – Éditions Eyrolles, 10 avril 2025 – 240 pages

Le livre est une exploration prospective de notre avenir à l’horizon 2040. Cet avenir a toujours fasciné. Que ce soit pour anticiper les défis ou pour éviter des catastrophes, nous sommes tous engagés dans un exercice constant de projection. Loin des visions dystopiques ou utopiques, l’auteur offre ici une réflexion pragmatique et documentée sur les grandes forces qui façonneront demain.

Jérémy Lamri, entrepreneur et chercheur français spécialisé dans l’adaptabilité et le potentiel humain à l’ère moderne, s’appuie sur son expertise pour explorer cinq scénarios de futurs possibles. Ces scénarios croisent prospectives scientifiques, avancées technologiques et dynamiques sociétales. L’objectif est de fournir des clés concrètes pour orienter l’avenir vers un futur souhaitable pour le plus grand nombre.

L’approche de Lamri est résolument pragmatique et responsabilisante. Plutôt que de céder aux discours anxiogènes ou idéalistes, il propose un cadre pour penser l’adaptabilité, la résilience et la transition dans un monde incertain. L’ouvrage incite à voir le futur non comme une fatalité, mais comme une construction, où l’innovation sociale et l’intelligence collective ont un rôle central. Lamri aborde notamment des thématiques telles que la transition écologique et les limites planétaires, l’évolution du travail à l’ère numérique, les technologies disruptives comme l’intelligence artificielle, les nouveaux modèles économiques (économie quaternaire), l’importance de l’éducation et de l’éthique.

L’actualité rend la réflexion de Lamri plus pertinente que jamais. En 2025, l’avenir paraît simultanément plus incertain et plus proche. Les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, et ailleurs, ravivent les spectres de conflits prolongés et de fractures géopolitiques durables. Elles rappellent brutalement que le progrès technologique ne garantit ni la paix, ni la stabilité.

L’intelligence artificielle, en particulier générative, bouleverse le monde du travail, les systèmes éducatifs, les médias et la production de savoir. Les perspectives d’automatisation massive, mais aussi de manipulation à grande échelle, interrogent la gouvernance éthique de ces outils.

La médecine, quant à elle, progresse à un rythme vertigineux : thérapies géniques, biotechnologies, longévité accrue. Mais ces avancées posent de nouvelles questions sur l’accès équitable aux soins et sur les frontières entre soin, performance et transformation de l’humain.

Dans ce contexte, les visions d’avenir oscillent entre espoir technologique et crainte du chaos. Le livre de Lamri aide à réconcilier ces deux pôles en proposant une grille de lecture nuancée, où les futurs sont multiples et dépendants de nos choix présents.

L’ouvrage se veut également un guide pratique, proposant des leviers d’action pour accompagner les bouleversements à venir et à construire un avenir à la hauteur de nos ambitions collectives. Il met en avant le potentiel de l’économie quaternaire et de ses leviers d’action, pour accompagner les bouleversements à venir et à construire un avenir à la hauteur de nos ambitions collectives.

« À quoi ressemblera notre vie en 2040 ? » n’est pas un simple exercice de futurologie, c’est un appel à la lucidité et à l’engagement. Face aux incertitudes du monde actuel, ce livre fournit une boussole intellectuelle et éthique pour naviguer dans le brouillard du futur.

Il montre que préparer 2040 commence aujourd’hui, non pas en cherchant des certitudes, mais en développant notre capacité collective à choisir les directions à emprunter — en conscience, en solidarité et en responsabilité.

L’avenir ne se prévoit pas. Il se prépare.

Jérémy Lamri est un entrepreneur et chercheur français, spécialisé dans l’adaptabilité et le potentiel humain à l’ère moderne. Il a cofondé plusieurs organisations dont Le Lab RH, Monkey tie, le Hub France IA, et plus récemment Tomorrow Theory, dont il occupe le poste de CEO. Il a étudié la physique à Oxford et la stratégie à HEC Paris, et est titulaire d’un doctorat de Paris Descartes en psychologie. Auteur de plusieurs ouvrages et conférencier international sur le futur du travail et des organisations, il est également professeur à Sciences Po Paris et investisseur dans plusieurs entreprises à succès.