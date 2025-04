Par les chemins des Indes – Sur les traces du botaniste français qui aurait pu devenir vice-roi du Cachemire, de Katia Astafieff – Éditions Paulsen, 13 mars 2025 – 256 pages

Par les chemins des Indes est une œuvre à la croisée du récit de voyage, de la biographie et de la quête personnelle. Dans ce livre, Katia Astafieff, biologiste de formation et écrivaine-voyageuse, nous emmène sur les traces oubliées d’un homme au destin hors du commun : Victor Jacquemont. Botaniste français du XIXe siècle, Jacquemont a parcouru l’Inde coloniale à la recherche de spécimens végétaux et minéraux pour enrichir les collections du Muséum national d’Histoire naturelle. Ce périple scientifique se révèle aussi être une odyssée humaine, pleine de rencontres, de défis, et d’un émerveillement constant pour la nature.

« Que seriez-vous prêt à accomplir pour aller observer une plante ? Le botaniste français Victor Jacquemont, lui, a fait le tour du monde. Il a arpenté les contreforts de ­l’Himalaya, campé le long du Gange, rencontré des maharajas et ­fréquenté les plus grands esprits de son époque. À sa mort à Bombay en 1832, à l’âge de 31 ans, il avait eu le temps de rassembler pour le Muséum national d’Histoire naturelle des milliers de trésors botaniques et géologiques. Mais malgré cet apport scientifique unique, sa plume talentueuse et son charisme, son nom est tombé dans l’oubli. »

Cela illustre bien le paradoxe au cœur de l’ouvrage : comment une figure aussi brillante et romanesque que celle de Jacquemont a-t-elle pu être effacée des mémoires collectives ? Katia Astafieff répond à cette question en retraçant, presque deux siècles plus tard, l’itinéraire de ce savant aventurier.

Le récit alterne entre les lettres de Victor Jacquemont, ses observations passionnées de la flore et des sociétés indiennes, et les impressions contemporaines de Katia Astafieff, qui, elle aussi, chemine au gré des routes de l’Inde, carnet de notes à la main. Cette double narration crée un dialogue poétique entre passé et présent, entre deux êtres mus par la même curiosité et le même respect pour le vivant.

Astafieff ne se contente pas de raconter un voyage : elle redonne vie à un homme, à une époque et à un regard sur le monde. Son style est fluide, documenté, parfois teinté d’humour, toujours empreint d’une admiration sincère pour son sujet. L’Inde qu’elle dépeint est multiple : sensuelle, bruyante, spirituelle, éprouvante parfois. Et c’est dans cette Inde kaléidoscopique qu’elle parvient à faire résonner la voix de Jacquemont, avec autant de justesse que d’émotion.

Le livre pose aussi une réflexion subtile sur la postérité, la mémoire et la transmission. Car si « son nom est tombé dans l’oubli », ce n’est plus tout à fait vrai grâce à ce texte. Par les chemins des Indes est à la fois une résurrection littéraire et une déclaration d’amour à la science, au voyage, et à ceux qui ont su voir dans une simple feuille de plante, un monde entier à découvrir.

L’auteure réussit ici un tour de force : faire revivre un héros oublié, tisser un lien sensible entre deux époques, et nous rappeler que le voyage, qu’il soit scientifique ou intérieur, est toujours un acte de curiosité, de courage et de beauté. Un livre inspirant, qui donne envie de lire, de marcher, et de regarder les plantes autrement.

Lire un extrait

Katia Astafieff a fait des études de biologie, avant de se spécialiser dans la communication scientifique et de partir autour du monde. Passionnée de plantes, de voyage et d’écriture, elle est notamment l’autrice de Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse (Éditions du Trésor, 2016), et de La fille qui voulait voir l’ours (Arthaud, 2022).