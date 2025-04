La marche aux étoiles – en quête de ciels sauvages, d’Olivier Bleys – Éditions Actes sud / Collection mondes sauvages, janvier 2025 – 304 pages

La Marche aux étoiles est bien plus qu’un simple récit de voyage : c’est une exploration poétique et philosophique du lien entre l’homme et le ciel nocturne. Dans ce livre, Olivier Bleys, écrivain-marcheur infatigable, nous invite à le suivre dans une aventure à pied à travers la France, à la recherche des derniers ciels véritablement sombres, là où les étoiles peuvent encore se voir à l’œil nu, loin des lumières des villes. Cette quête, à la fois physique et intérieure, prend la forme d’une marche vers l’infini… ou plutôt, vers l’invisible.

Olivier Bleys a parcouru des centaines de kilomètres. Il a traversé des plaines, longé des routes oubliées, dormi sous les arbres, interrogé des astronomes et rencontré des habitants des campagnes. À chaque étape, il traquait un trésor rare : un coin de ciel non souillé par la lumière artificielle. Mais malgré cette quête essentielle, son engagement écologique et son regard de poète, qui se souvient encore que le ciel étoilé est un patrimoine en péril ?

L’ambition de l’ouvrage est claire : rappeler combien le ciel, ce spectacle universel et gratuit, est devenu un luxe silencieux. Et souligner combien l’effacement progressif des étoiles dans nos nuits modernes est aussi une perte de sens, de lien, de rêve.

Olivier Bleys réussit le pari de combiner récit de marche, méditation environnementale et contemplation cosmique. Son écriture est fluide, souvent lyrique, mais toujours ancrée dans le concret du chemin : les ampoules aux pieds, les bivouacs dans le froid, les haltes inattendues, les échanges simples avec ceux qu’il croise. Son regard, à la fois curieux et critique, scrute la façon dont nos sociétés ont peu à peu renoncé au noir de la nuit, au profit de la sécurité, du confort… et de l’oubli.

Olivier Bleys entreprend une quête : non celle d’un homme, mais celle d’une mémoire collective – celle du ciel tel qu’il fût vu par les anciens, les paysans, les poètes, les enfants. Deux chemins, deux siècles, mais la même volonté : se reconnecter à quelque chose de plus grand, sous un grand pin du Luberon ou un ciel pur des Cévennes.

La Marche aux étoiles pose avec délicatesse une question essentielle : que perdons-nous quand nous ne voyons plus les étoiles ? L’auteur ne moralise pas, mais invite à ralentir, à regarder, à écouter. Il redonne un souffle aux paysages nocturnes, à la lenteur de la marche, à la beauté fragile de l’obscurité.

Olivier Bleys nous offre un livre à contre-courant, une respiration dans un monde saturé de lumière et de vitesse. Un plaidoyer lumineux pour la nuit noire, pour la marche, pour les merveilles qui nous surplombent — encore faut-il lever les yeux. Un ouvrage profond et apaisant, qui incite à la contemplation et au retour à l’essentiel.

Olivier Bleys, écrivain prolifique, a publié une trentaine d’ouvrages (romans, essais, récits de voyage, bandes dessinées) traduits en onze langues. Lauréat de seize prix littéraires, dont deux de l’Académie française et le Grand Prix du Roman de la SGDL, il a également été finaliste du prix Goncourt des lycéens (Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes, 2015).

Auteur de feuilletons radiophoniques et passionné de musique, il a signé le livret de l’opéra Les Bains Macabres (2020). Expert en nouvelles technologies, il a dirigé des projets numériques avant de devenir scénariste multimédia.

Conférencier et animateur d’ateliers d’écriture, il est aussi explorateur : en 2010, il a entrepris un tour du monde à pied par étapes, poursuivant son goût pour l’échange culturel initié dès ses 22 ans.

Consultant en activités pédestres, il organise conférences et séminaires sur la marche.

Membre de la Société des Explorateurs français et officier des Arts et des Lettres, Olivier Bleys incarne un créateur engagé et multidisciplinaire.

Lire un extrait