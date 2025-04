Cultiver l’eau douce – Du jardin de pluie à l’hydrologie régénérative, des solutions concrètes pour régénérer nos écosystèmes, d’Antoine Talin, François Goldin et Samuel Bonvoisin – Éditions Ulmer, 17 avril 2025 – 256 pages

Les événements météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses et les inondations, se multiplient avec pour conséquences l’érosion des sols, la pollution des cours d’eau et la raréfaction de l’eau douce, mettant à mal nos écosystèmes et nos sociétés.

Restaurer le cycle naturel de l’eau et revaloriser cette ressource précieuse devient une urgence écologique pour soutenir la vie sur Terre. Les auteurs, spécialistes de la permaculture et de l’hydrologie régénérative, partagent leurs connaissances et leur expérience du terrain et nous invitent à repenser complètement notre rapport à l’eau.

Résister au dérèglement climatique, c’est avant tout apprendre à cultiver l’eau dans nos jardins et dans nos paysages. À la clé, des écosystèmes résilients qui nous font gagner en autonomie.

• Du jardin de pluie à l’hydrologie régénérative : tout ce qu’il faut savoir sur le cycle naturel de l’eau et les grands principes de l’hydrologie régénérative pour améliorer la fertilité des sols, réduire l’érosion, optimiser l’utilisation de l’eau et lutter contre le changement climatique.

• Cultiver l’eau et réhydrater nos paysages : dans un jardin de ville ou à la campagne, sur une ferme ou dans un parc urbain, des outils pour créer un écosystème capable de capturer, stocker et utiliser l’eau. Un cahier pratique pour créer, étape par étape, un jardin de pluie en fonction du microclimat, des sols et du terrain. De nombreux outils (tableaux de calcul, checklists…) pour planifier et réaliser son projet.

• Des projets inspirants et concrets du monde entier : Une diversité de projets inspirants pour une gestion écologique et durable de l’eau (Pérou, Inde, Sahel…).

L’eau est un bien commun indispensable à la vie sur Terre. Comprendre les cycles naturels de l’eau, gérer les eaux de pluie de façon écologique, appliquer les principes de

l’hydrologie régénérative… ce guide donne les clés pour apprendre à cultiver l’eau et façonner les paysages résilients de demain. Une référence pour agir en faveur de l’eau, au niveau individuel et collectif. »

Expert en permaculture, Antoine Talin est paysagiste et formateur, spécialisé dans la gestion durable de l’eau et la création d’écosystèmes résilients. Fondateur du bureau d’études et organisme de formation « Les Alvéoles », il accompagne des projets de conception paysagère en intégrant des pratiques respectueuses de l’environnement. Il a cocrée avec François Goldin un terrain d’expérimentation en agroforesterie où sont expérimentées de nombreuses techniques pour récolter la pluie et

réhydrater la terre. Auteur de Forêt comestible & haie fruitière aux éditions Ulmer.

Samuel Bonvoisin est ingénieur en agriculture, spécialiste des systèmes régénératifs. Il a cofondé en 2015 l’Association drômoise d’Agroforesterie et l’association Pour une hydrologie régénérative en 2022, et en 2016 le bureau d’études PermaLab, spécialisé en agriculture et hydrologie régénératives. Il anime de nombreuses formations, notamment avec l’équipe des Alvéoles. Il accompagne également les collectivités qui veulent se tourner vers l’application des approches régénératives à l’échelle des territoires. À travers ses conférences, il sensibilise un public très large sur ces sujets, principalement en France et en Belgique.

François Goldin est un jardinier, pépiniériste passionné du végétal. Il intervient et enseigne depuis de nombreuses années auprès de particuliers, collectivités et autres collectifs avec les Alvéoles. Il crée et développe depuis 2014 des terrains d’expérimentations agroforestiers mêlant diversité végétale, gestion de l’eau dans le paysage et bon sens paysan pour aggrader les sols et accompagner les dynamiques naturelles. Ingénieux, il cherche en permanence des stratégies anciennes ou nouvelles pour améliorer les pratiques agricoles et leurs adaptations.