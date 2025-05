Du bon usage de nos ressources – Pourquoi le recyclage doit changer de modèle, de Flore Berlingen – Éditions rue de l’échiquier, 25 avril 2025 – 144 pages

Après le succès retentissant de son essai Recyclage : le grand enfumage, Flore Berlingen poursuit son analyse critique de l’économie circulaire. Dans cet ouvrage, elle approfondit les paradoxes et les impasses du modèle actuel de gestion des ressources, tout en appelant à une transformation radicale de nos modes de production et de consommation.

Face à l’instrumentalisation des promesses de « circularité » à des fins de lobbying ou de greenwashing, elle invite à remettre en question le pilotage actuel de nos ressources. En renonçant à l’illusion du tout-recyclage et en luttant contre toutes les formes d’accaparement des matières premières, nous pouvons et devons trouver une voie garantissant équité et respect des limites planétaires.

Une économie circulaire… trop souvent détournée

L’un des axes centraux du livre est la dénonciation de l’instrumentalisation de l’économie circulaire. Si ce concept promet, en théorie, de boucler les cycles de matières et de réduire notre pression sur les ressources naturelles, Berlingen montre qu’il est de plus en plus récupéré à des fins de lobbying industriel et de greenwashing. Sous couvert de circularité, certaines entreprises continuent de justifier des modèles productivistes incompatibles avec les limites planétaires.

Le mythe du tout-recyclage

L’auteure démonte également l’illusion largement répandue selon laquelle le recyclage permettrait de résoudre la crise écologique. Elle explique pourquoi, malgré les efforts et les investissements engagés, le recyclage ne suffit pas à enrayer la surconsommation des ressources naturelles. Non seulement une grande partie des matériaux ne sont pas recyclables indéfiniment (en particulier les plastiques), mais en outre, le recyclage repose souvent sur des chaînes logistiques opaques, dépendantes de conditions économiques instables.

Une critique systémique

L’ouvrage va au-delà de la critique technique du recyclage pour interroger les logiques systémiques de l’économie mondialisée. Flore Berlingen appelle à repenser le pilotage de nos ressources, en rompant avec une gestion technocratique centrée sur les flux de déchets, pour se tourner vers des approches plus sobres, équitables et démocratiques.

Elle plaide notamment pour une réduction à la source de la consommation de matières premières, la relocalisation de la production et une réappropriation citoyenne des enjeux environnementaux. Elle met aussi en garde contre les nouvelles formes d’accaparement des ressources, qu’elles soient minières, agricoles ou numériques, soulignant l’importance d’un partage plus équitable au niveau mondial.

Une voie de transition lucide et exigeante

En renonçant à l’illusion du tout-recyclage et en luttant contre toutes les formes d’accaparement des matières premières, Flore Berlingen nous invite à trouver une voie plus juste, plus réaliste et plus soutenable. Son livre ne se contente pas de dénoncer : il propose des pistes concrètes pour agir autrement, que ce soit au niveau des politiques publiques, des pratiques industrielles ou des choix citoyens.

Du bon usage de nos ressources est un ouvrage essentiel pour quiconque s’intéresse à l’écologie politique, à l’économie circulaire et à la justice environnementale. Flore Berlingen y développe une pensée rigoureuse, documentée et engagée, qui nous pousse à sortir du confort des solutions techniques faciles pour affronter la complexité des défis écologiques contemporains. Un appel fort à la responsabilité collective et à la cohérence écologique, à l’heure où les limites planétaires deviennent de plus en plus tangibles.

Analyste des politiques environnementales depuis 2008, Flore Berlingen conjugue le plaidoyer associatif avec des travaux d’enquête et d’écriture. Elle a dirigé pendant sept ans l’association Zero Waste France, qui œuvre en faveur d’une société zéro déchet, zéro gaspillage. Cofondatrice de l’Observatoire du principe pollueur-payeur, elle coordonne également le plaidoyer de l’association En Mode Climat. Aux éditions Rue de l’échiquier, elle a déjà publié Le Scénario Zero Waste 2.0 (2017), Territoires Zero Waste (2019), Recyclage, le grand enfumage (2020) et Permis de nuire (2022).