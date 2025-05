Revue Reliefs – Océans

Revue Reliefs #21 – Océans, mai 2025 – Reliefs éditions, 28 mai 2025 – Diffusion Harmonia Mundi Livre, 184 pages

Des articles au long cours, des entretiens et des portraits, des cartes et des infographies ainsi que des extraits littéraires explorent les océans du monde entier sous des angles historiques, scientifiques, artistiques, écologiques, poétiques et politiques. Ce nouveau numéro sera accompagné de quatre « Livres d’images », de deux « Éditions illustrées », de quatre carnets « Notes & Lectures » et de quatre cartes « Géographie nostalgique ».

Dossier Océans

Le dossier s’ouvre avec une tribune de Catherine JEANDEL , océanologue géochimiste, qui nous alerte sur la dégradation des eaux marines, mais aussi sur celle de l’écosystème de la recherche scientifique. Le paéloclimatologue Gilles RAMSTEIN retrace la longue histoire des océans, leur fonctionnement et leur fragilisation dans l’anthropocène. Puis Catherine JEANDEL dresse un tableau des menaces auxquelles le « colosse fragile » est exposé : réchauffement, modification de la circulation, tempêtes, désoxygénation, migrations des espèces, acidification… Enfin, la biologiste et océanographe Françoise GAILL revient sur l’histoire de la révélation des abysses, et les récentes découvertes dont elles sont le théâtre.

Ces articles sont suivis d’un entretien avec Fabienne DELFOUR , éthologue et cétologue, qui nous détaille les cultures et les sensibilités des dauphins, loin de l’image de Flipper. Le dossier se prolonge avec trois extraits littéraires (Le Bateau ouvert, de Stephen CRANE ; La Mer, de Jules MICHELET ; La Mer, de Bernhard KELLERMANN ) et se clôt par des infographies sur les espèces menacées des océans, les reliefs et habitats marins, les zones océaniques et leurs habitants, la crevette pistolet, et des suggestions de livres, de films et de musiques océaniques.

Hors dossier

Un entretien avec Rémi LUGLIA , historien, naturaliste et président de la Société nationale de protection de la nature, nous montre comment le castor est devenu un symbole de notre capacité à réparer nos erreurs vis-à-vis du monde vivant ; dans l’aparté, l’historien Léandre MANDARD , co-auteur avec Inès LÉRAUD de Champs de bataille, revient sur le processus et les conséquences du remembrement en France.

Dans la rubrique « Altitude/Longitude », l’historien François JARRIGE propose une relecture critique de la notion de progrès, portée par les promesses illusoires des technosciences ; puis le sociologue de l’alimentation Éric BIRLOUEZ présente la longue histoire du sarrasin, graine aux multiples atouts agronomiques et environnementaux. L’historienne des sciences Valérie CHANSIGAUD trace ensuite le portrait de Buffon, esprit brillant et savant puissant à l’influence paradoxale. Le premier portfolio présente le travail de Donovan WYLIE sur le North Warning System, réseau de radars américains dans le Grand Nord canadien. Le second est consacré à Red Bloom, d’ Alice PALLOT, série réalisée sur et avec les algues vertes proliférantes en Bretagne. Le numéro propose enfin un extrait des Harmonies de la nature, où BERNARDIN DE SAINT-PIERRE décrit les phénomènes atmosphériques avec une précision et une poésie picturale.

De nombreuses autres rubriques rythment les pages de Reliefs : un « atlas » sur l’anémone de mer ; trois cartes anciennes : « Comets and Aerolites » de John EMSLIE et James REYNOLDS, « Yellowstone National Park » de Henry WELLGE , et une carte anonyme des pays du monde vu depuis l’ancien Japon ; un agenda culturel, des biographies de héros et héroïnes d’hier et d’aujourd’hui ; un aperçu de la collection de minéraux du musée d’histoire naturelle de Berne ; une lettre de Fredrika BREMER (« Excursions botaniques ») ; un poème de Marceline DESBORDES-VALMORE (« L’eau douce ») ; les planches aux couleurs vives des animaux de la Grande Barrière de corail australien de William SAVILLE-KENT ; les trésors photographiques –oiseaux et nids – de Richard TEPE ; et enfin une playlist pour accompagner la lecture.

Dans un élégant fourreau, retrouvez également douze images à offrir, envoyer ou collectionner. Au format carte postale, les illustrations sont issues d’un même ouvrage, dans l’univers de Reliefs, et imprimées sur papier d’art 300 g. Elles sont accompagnées d’un livret de quatre pages présentant l’œuvre originale.

Pour accompagner la sortie du numéro #21 de la revue, vous découvrirez également deux nouvelles « Éditions illustrées ». Ces dernières se composent d’une illustration ancienne prête à être encadrée, imprimée avec soin sur papier de création, d’un texte en lien avec l’illustration dans un livret de quatre pages, et enfin d’un fourreau présentant au recto l’illustration, au verso son histoire et celle de son auteur.

