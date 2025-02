(Re)penser les villes – Imaginer la ville pour mieux l’habiter demain, un défi relevé en 25 notions clés, sous la coordination de Loïc Vadelorge – Préface de Patrick Boucheron – Illustrations de Djohr – Editions Armand Colin, 2 octobre 2024 – 162 pages

Comment habitons-nous les villes ? Que reste-t-il des sentes de nos forêts parmi les boulevards et les avenues ? Quelles traces numériques laissons-nous dans nos pas ? À qui appartient la nuit ? La ville du futur est-elle un terrain de jeu pour les investisseurs ? Est-il indispensable de disposer d’un mégaphone pour se faire entendre ?

Historiens, géographes et sociologues répondent sans détours à ces questions. Tenant compte de nos habitudes et des enjeux de la ville du XXIe siècle, ils éclairent des notions centrales telles que les risques, les mobilités, la nature en ville, la révolution numérique, le devenir des patrimoines urbains, la place des femmes et les inégalités sociales.

Au fil d’une promenade rythmée par les illustrations de Djohr, chercheuses et chercheurs sondent notre façon d’habiter les villes aujourd’hui pour mieux dessiner les contours de nos vies de demain.

Le présent ouvrage est le résultat d’un travail de quinze années de recherche du laboratoire d’excellence Futurs Urbains qui regroupe quatorze laboratoires de la communauté d’établissements universitaires de Paris Est. Le LabEx étudie les dimensions sociales, environnementales, matérielles et infrastructurelles du changement urbain. Sous la coordination de Loïc Vadelorge, trente-sept chercheuses et chercheurs nous invitent à une réflexion critique sur le présent et l’avenir des villes :

Risques urbains : L’ouvrage analyse les vulnérabilités des villes face aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires et aux défis climatiques, soulignant la nécessité d’une résilience accrue.

Mobilités : Les dynamiques de déplacement au sein des espaces urbains sont explorées, avec une attention particulière aux enjeux de durabilité et d’accessibilité.

Nature en ville : La place de la nature dans l’environnement urbain est interrogée, notamment en ce qui concerne la biodiversité, les espaces verts et les services écosystémiques.

Révolution numérique : L’impact des technologies numériques sur la vie urbaine est examiné, incluant les questions de données, de surveillance et de participation citoyenne.

Patrimoines urbains : Le devenir du patrimoine architectural et culturel des villes est discuté, entre conservation et adaptation aux usages contemporains.

Place des femmes et inégalités sociales : Les disparités de genre et les inégalités socio-économiques dans le contexte urbain sont analysées, appelant à des politiques inclusives.

Illustré par le dessinateur Djörh, l’ouvrage offre des entrées thématiques accessibles tant aux experts qu’au grand public. « (Re)penser les villes » constitue ainsi une contribution majeure à la compréhension des mutations urbaines contemporaines, invitant à une réflexion approfondie sur les défis et les opportunités qui façonnent nos environnements urbains.

Loïc Vadelorge est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Gustave Eiffel depuis 2012, Directeur du Labex Futurs urbains de Paris Est. Il est directeur du master professionnel Diagnostic historique et Aménagement urbain (UGE).

Il enseigne en L3 (Histoire des formes urbaines), en M1 et M2 (Nouvelles approches en histoire urbaine, Archives urbaines, Usages sociaux de la ville sur la longue durée, Droit de l’urbanisme et du patrimoine, Risques et environnement urbain, Histoire du Grand Paris…). Membre du comité éditorial des revues interdisciplinaires Le Mouvement social, Métropoles, il est aussi membre du conseil scientifique du Ministère de la Transition écologique, du conseil scientifique du Comité d’histoire de la Ville de Paris et du collectif de chercheurs Inventer le Grand Paris (Labex Futurs urbains).