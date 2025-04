Chaque année, le 22 avril marque une date essentielle pour notre avenir commun : la Journée internationale de la Terre nourricière. Instaurée en 2009 par l’Assemblée générale des Nations Unies, cette journée est bien plus qu’un simple événement symbolique. Elle est un rappel puissant de notre interdépendance avec la planète et les êtres vivants qui la peuplent.

L’expression « Terre nourricière » est utilisée dans de nombreuses cultures pour désigner notre planète, soulignant son rôle vital dans le maintien de la vie. Mais aujourd’hui, cette Terre qui nous nourrit nous envoie des signaux d’alerte clairs : océans saturés de plastique, acidification croissante des eaux, incendies ravageurs, inondations destructrices, records de chaleur… La nature souffre : les océans se remplissent de plastique et deviennent de plus en plus acides. Les chaleurs extrêmes, les incendies de forêt, les inondations et d’autres phénomènes météorologiques ont touché des millions de personnes. Et c’est l’activité humaine – déforestation, agriculture intensive, trafic d’espèces, destruction des écosystèmes – qui accélère cette détérioration.

Dans ce contexte d’urgence, restaurer les écosystèmes endommagés n’est plus une option, mais une nécessité. Car des écosystèmes sains sont la clé pour une planète en bonne santé. Ils sont essentiels à la lutte contre le changement climatique, à la réduction de la pauvreté, et à la préservation de la biodiversité. Cette Journée internationale de la Terre nourricière nous rappelle la nécessité de passer à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l’humanité et à la planète. Assurer une harmonie avec la nature et la Terre n’est plus uniquement souhaitable, mais impératif.

C’est dans cet esprit que l’association A Tree for You s’engage concrètement à travers le monde en soutenant la plantation d’arbres, une solution simple, efficace et durable pour protéger notre environnement – à condition de bien faire les choses.

Planter des arbres, oui… mais pas n’importe comment

Avec 69 projets financés et 1,7 million d’arbres pérennes plantés en France et à l’international d’ici fin 2024, A Tree for You prône une approche rigoureuse et durable. Loin des effets de mode ou des actions de compensation symboliques, l’association rappelle que planter un arbre n’a de sens que si cela respecte l’équilibre naturel local. Comme le souligne Samuel Rebulard, ingénieur agronome et membre du comité scientifique de l’association, plusieurs principes doivent guider toute action de plantation :

Privilégier les espèces locales, pour éviter l’introduction d’espèces envahissantes et préserver la faune et la flore existantes.

Favoriser la diversité des essences, afin de créer des synergies naturelles entre les arbres.

Adapter les plantations au climat et aux sols locaux, en tenant compte des évolutions dues au changement climatique.

Assurer un suivi rigoureux pendant plusieurs années, pour garantir que les arbres survivent et jouent pleinement leur rôle.

Impliquer les populations locales dans chaque projet, pour qu’elles soient les premières bénéficiaires des plantations.

Les arbres bien choisis procurent des habitats, régulent le cycle de l’eau, stabilisent les sols, captent le carbone, et renforcent la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques. C’est pourquoi A Tree for You parle d’arbres « pérennes » plutôt que simplement « plantés » : un arbre utile est un arbre qui grandit et perdure.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Un modèle solidaire et transparent

Créée en 2017, A Tree for You est une association à but non lucratif qui œuvre pour un développement humain en harmonie avec l’environnement. Son action repose sur une approche équitable : les projets sont élaborés en collaboration étroite avec les ONG locales et les communautés, afin de maximiser les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux. L’association s’appuie sur un comité scientifique indépendant, composé de chercheurs expérimentés en agronomie, écologie et hydrologie. Ces experts évaluent, sélectionnent et suivent les projets avec rigueur et transparence.

Tous les projets de plantation soutenus par l’association répondent à cinq critères fondamentaux : apporter des bénéfices concrets aux populations locales, renforcer la biodiversité, contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, favoriser la régulation du cycle de l’eau et stabiliser les sols et restaurer les paysages.

Pour en savoir plus sur les projets de plantation A Tree for You.

Une responsabilité et un espoir partagés

En cette Journée de la Terre nourricière, le message est clair : nous avons tous un rôle à jouer pour préserver notre planète. Individuellement, par nos choix quotidiens – alimentation, mobilité, consommation – nous pouvons réduire notre impact. Collectivement, en soutenant des initiatives concrètes comme celles de A Tree for You, nous participons à une transformation durable de notre modèle de société.

Alors que la planète perd chaque année 10 millions d’hectares de forêts, il est temps de renverser la tendance. Ensemble, faisons de cette journée plus qu’un symbole : faisons-en un tournant, pour bâtir un avenir où l’humain et la nature coexistent en harmonie.

> Pour commémorer la Journée, les Nations Unies organisent chaque année un dialogue interactif sur le lien inextricable entre notre bien-être humain et celui de la planète Terre. Suivez-le en direct sur UN Web TV le 22 avril 2025, de 10 à 18 heures (heure de New York).

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →