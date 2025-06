Protéger l’océan, c’est protéger l’humanité : l’urgence de l’UNOC3

Du 9 au 13 juin 2025, la ville de Nice accueille la 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC3), un sommet international qui réunit gouvernements, scientifiques, ONG, entreprises et citoyens autour d’un constat clair : l’océan va mal, et le temps presse. Menacé par la pollution, le changement climatique, la surpêche et la destruction des habitats marins, l’océan est pourtant un pilier de notre survie. Il régule le climat, absorbe le CO₂, fournit de la nourriture à plus de trois milliards de personnes et abrite une biodiversité exceptionnelle. Aujourd’hui, près de 90 % des stocks de poissons sont surexploités ou au bord de l’être, et la haute mer – qui couvre la moitié de la planète – reste en grande partie hors d’atteinte des règles internationales. L’UNOC3 ne se contente pas de dresser le constat. Ce sommet vise à faire émerger des solutions concrètes, applicables et partagées.

Il s’agit de transformer les engagements en actions : mise en œuvre du traité international sur la haute mer adopté en 2023, mobilisation de financements pour l’économie bleue durable, renforcement de la coopération scientifique et technologique. En parallèle, l’espace « La Baleine », ouvert au public, transforme le Palais des Expositions de Nice en lieu de rencontres, de découvertes et d’expériences immersives autour des océans.

L’océan n’est pas un sujet lointain ou secondaire. Il est au cœur des équilibres écologiques, économiques et humains. L’UNOC3, portée par la France et le Costa Rica, est l’occasion rare d’unir les forces à l’échelle mondiale pour défendre ce bien commun. Il n’est plus temps d’alerter. Il est temps d’agir.

Océans en détresse : un géant bleu à bout de souffle

Il suffirait de descendre quelques mètres sous la surface pour comprendre : l’océan n’est plus ce monde silencieux et infini qu’on imagine. Il est blessé, étouffé, vidé. Et nous restons, à la surface, fascinés par son immensité, aveugles à son agonie. Ce n’est pas un effondrement lointain. C’est maintenant. Chaque minute, l’équivalent d’un camion-poubelle de plastique est déversé dans les mers. Chaque année, des milliards de poissons sont prélevés sans contrôle. Chaque décennie, des espèces entières disparaissent dans l’indifférence.

Longtemps perçu comme inépuisable, l’océan montre donc aujourd’hui des signes alarmants d’épuisement. Il se réchauffe, s’acidifie, s’appauvrit, et pourtant, il reste notre meilleur allié face à la crise climatique. Chaque année, il absorbe plus de 25 % du CO₂ émis par les activités humaines et produit plus de la moitié de l’oxygène que nous respirons. Pourtant, ses équilibres sont en train de basculer.

La surpêche vide les mers : près de 90 % des stocks halieutiques sont surexploités ou exploités au maximum. Les filets industriels détruisent les habitats marins en profondeur. Les plastiques, eux, envahissent tous les niveaux de la chaîne alimentaire. On en retrouve aujourd’hui dans les poissons, le sel, et même dans notre sang. Les coraux blanchissent sous l’effet de la chaleur, les glaciers fondent, et la montée du niveau des mers menace les zones côtières du monde entier.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

La haute mer – immense espace maritime au-delà des juridictions nationales – reste encore très peu protégée, malgré son rôle crucial pour la biodiversité et le climat. Pendant ce temps, les financements pour protéger l’océan restent dérisoires : moins de 1 % des investissements environnementaux mondiaux y sont consacrés.

Le dérèglement de l’océan, c’est le dérèglement de la planète. L’humanité ne pourra pas lutter contre le changement climatique sans restaurer et préserver l’équilibre de ce géant bleu.

Il faut dire les choses clairement : détruire l’océan, c’est saboter notre propre avenir. Nous parlons de sauver la planète, mais nous n’avons même pas commencé à sauver ce qui la fait respirer.

L’espoir existe. Il est dans la science, dans les peuples autochtones qui protègent les récifs, dans les jeunes qui refusent l’inaction. Il est aussi dans les traités qu’on signe, mais surtout dans ceux qu’on applique vraiment. Il est dans le courage politique, dans les décisions qui dérangent, dans les choix qui renversent nos habitudes.

Nous n’avons plus le luxe d’attendre. L’océan n’est pas un sujet pour les conférences : c’est un appel à l’action. Écouter son cri, c’est se donner une chance. Ne pas l’écouter, c’est choisir le naufrage.

Hausse du niveau des mers : actuel et projeté à 2050/2100 Entre 1901 et 2018, le niveau moyen de la mer s’est élevé d’environ 20 cm. Le rythme d’élévation est passé de 1,3 mm/an entre 1901 et 1971 à 3,7 mm/ an entre 2006 et 2018. Les projections du GIEC indiquent que : – pour le réchauffement à 1,5 °C, le niveau de la mer pourrait s’élever de 30 à 60 cm d’ici à 2100. – dans un scénario à fortes émissions, cette élévation pourrait atteindre 60 à 110 cm d’ici à 2100.

Hausse de la température de l’eau : À mesure que la température de l’eau augmente (la température moyenne des océans a augmenté de 1,5 °C au cours du siècle dernier), la capacité des écosystèmes marins à absorber les hausses de température locales est réduite, ce qui accroît encore la probabilité de nouvelles vagues de chaleur marines.

Acidification des océans : Environ un tiers du dioxyde de carbone (CO2) généré par les activités humaines a été absorbé par l’Océan depuis le début de la révolution industrielle. Ce phénomène contribue à modérer le réchauffement global de la planète. Sans cette faculté, la quantité de CO2 dans l’atmosphère serait beaucoup plus importante que celle observée aujourd’hui.

Blanchiment des coraux : Le 4e épisode mondial de blanchissement corallien a débuté en avril 2024 : cet épisode est le plus intense et le plus étendu jamais mesuré. Il est toujours en cours. Entre 2023 et 2025, 84 % des récifs coralliens de la planète, situés dans 82 pays, ont blanchi.

Pollutions, notamment la pollution plastique et les pollutions liées au transport maritime et telluriques Chaque année, environ 460 millions de tonnes de plastiques sont produites, faisant du plastique le troisième matériau le plus fabriqué au monde, derrière le ciment et l’acier.Une part importante de ces déchets finit également par atteindre les océans : 15 tonnes de plastiques sont rejetées chaque minute dans l’Océan, où les débris de plastiques constituent 85 % des matériaux polluants (source : OCDE). Le réchauffement de la température des eaux, l’acidification du milieu, la désoxygénation et l’élévation du niveau de la mer, combinés aux impacts de la surpêche, de la pollution, et de la destruction des habitats, aboutissent à une érosion de la biodiversité marine, menacée alors même qu’elle reste encore largement mal connue.

(2017 UN World Water Development Report, Wastewater: The Untapped Resource). En 2024, dix déversements d’hydrocarbures de plus de 7 tonnes ont été enregistrés à la suite des incidents impliquant des pétroliers. Cela porte la moyenne de la décennie à 7,4 déversements, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux années 2010, mais une réduction spectaculaire par rapport aux décennies précédentes. À l’échelle mondiale, environ 80 % des eaux usées ne sont pas traitées et sont directement rejetées dans l’environnement, y compris les milieux côtiers. Menaces sur les grandes espèces marines (requins, baleine, dauphins, tortues…) : Baleines : une espèce de cétacé sur quatre (26 % des 92 espèces) est menacée d’extinction (c’est-à-dire en danger critique d’extinction, en danger ou vulnérable) et 11 % quasi menacées. La proportion de cétacés menacés a augmenté : 15 % en 1991, 19 % en 2008 et 26 % en 2021.

Requins et raies : plus d’un tiers des poissons cartilagineux sont estimés menacés. Trois espèces sont en danger critique d’extinction (possiblement éteintes), ce qui représente les premières extinctions mondiales de poissons marins dues à la surpêche.

Tortues marines : plusieurs espèces de tortues marines sont encore menacées d’extinction, en particulier avec des risques et menaces élevés pour 9 populations dans le Pacifique et une situation très préoccupante pour la tortue luth, la plus grande et la plus répandue des 7 espèces de tortues marines du monde, en danger critique d’extinction. Les efforts de conservation des tortues marines ont toutefois commencé à porter leurs fruits : ils ont permis d’augmenter de 20 % en 2011 à 40 % aujourd’hui le pourcentage de populations de tortues marines considérées comme étant à faible risque et à faible menace. Conséquences de la surpêche et de la pêche illégale, non déclarée, non réglementée Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement La FAO évalue que, en 2021, 37.3 % de l’état des stocks de poissons marins étaient surexploités.

La pêche INN, menace majeure pour la biodiversité, représenterait entre 11 et 19 % des captures au niveau mondial. Elle n’est cependant pas uniformément répartie, et certaines espèces sont exploitées au-delà du rendement maximum durable en raison de cette pratique. De plus, la pêche INN cible souvent des espèces particulièrement sensibles. C’est par exemple le cas pour l’acoupa, en zone maritime au large de la Guyane française, cette espèce étant reprise sur la liste rouge de la CITES, dans la catégorie vulnérable. Dans cette zone, les autorités françaises patrouillent plus de 250 jours en mer par an et ont dressé 344 procès-verbaux pour pêche illicite en 2024. D’autres zones géographiques, au niveau mondial, disposent de moins de moyens de contrôle et la situation y est donc encore plus grave

Une gouvernance mondiale encore insuffisante

Malgré les nombreux sommets, conventions et alertes scientifiques, la gouvernance mondiale de l’océan reste fragmentée, lente et souvent impuissante face à l’ampleur des enjeux. La haute mer, qui représente près de la moitié de la surface de la Terre, n’appartient à aucun État, mais concerne tout le monde. Pourtant, jusqu’en 2023, aucun traité contraignant ne permettait de protéger efficacement sa biodiversité. L’adoption historique du traité sur la haute mer (ou traité BBNJ, pour « Biodiversity Beyond National Jurisdiction« ) a marqué un tournant. Mais sa ratification est encore en cours, et sa mise en œuvre concrète reste incertaine.

Certains pays jouent un rôle moteur. La France, coorganisatrice de l’UNOC3 avec le Costa Rica, pousse pour une ratification rapide et une application ambitieuse du traité. Elle soutient également la création d’aires marines protégées couvrant 30 % des océans d’ici à 2030. Le Portugal, qui a accueilli l’UNOC2 à Lisbonne, s’est également engagé dans la diplomatie océanique. Le Chili et les Palaos ont déjà classé une grande partie de leurs eaux comme protégées, montrant que des pays côtiers – même de taille modeste – peuvent être pionniers.

Mais d’autres pays, notamment ceux dont les flottes de pêche sont parmi les plus agressives – comme la Chine, la Russie, ou certains États européens – freinent souvent les discussions sur des quotas contraignants ou sur la surveillance internationale. Les intérêts économiques liés à la pêche industrielle, à l’exploitation minière des fonds marins ou à la navigation commerciale pèsent lourd dans les négociations.

Sans une volonté collective de dépasser les intérêts à court terme, les océans continueront de subir une gouvernance à plusieurs vitesses. Il ne suffit plus de se réunir autour de belles déclarations : il faut que les textes soient contraignants, que les sanctions existent, et que les États rendent des comptes. L’océan n’a pas de frontières ; sa protection ne peut plus se permettre d’en avoir.

Des engagements encore trop faibles

Les discours en faveur de l’océan se multiplient, mais les actes restent bien en dessous des promesses. Depuis des années, les dirigeants du monde entier affirment leur volonté de « sauver les océans », de « protéger la biodiversité marine », ou encore de « bâtir une économie bleue durable ». Pourtant, ces engagements peinent à se traduire en politiques publiques efficaces, en financements à la hauteur ou en mécanismes de contrôle réellement contraignants.

Prenons l’objectif largement partagé de protéger 30 % des océans d’ici 2030. Si de nombreux pays s’y sont ralliés, moins de 8 % des océans sont aujourd’hui placés sous un statut de protection réelle, et une grande partie de ces zones restent des « aires marines protégées » uniquement sur le papier, sans contrôle, ni surveillance, ni moyens d’action. Il ne suffit pas de tracer des lignes sur une carte : il faut des règles strictes, une surveillance internationale, et des sanctions en cas de non-respect.

Sur le plan financier, le constat est tout aussi préoccupant. Moins de 1 % des financements climatiques mondiaux sont dirigés vers l’océan, alors même que les solutions marines jouent un rôle clé dans la régulation du climat : restauration des mangroves, protection des herbiers marins, développement d’une pêche durable… Ces leviers sont sous-utilisés faute de volonté politique et de moyens. Les pays du Sud, en particulier les petits États insulaires, sont souvent les plus affectés par la dégradation marine, mais aussi les moins équipés pour y faire face. Les promesses d’aide internationale se font attendre ou arrivent au compte-gouttes.

Enfin, il y a l’enjeu de la transparence et du suivi. Trop d’engagements pris lors des sommets ne sont pas suivis d’évaluations précises, ni d’obligations de résultats. Les océans sont absents de la plupart des bilans climatiques nationaux, alors qu’ils devraient être au cœur des stratégies d’adaptation et de protection de la biodiversité.

En réalité, ce n’est pas d’ambition qu’il manque, mais de courage. Le courage de sortir des logiques de court terme. Le courage de contraindre les industries polluantes. Le courage d’imposer une gouvernance des océans qui ne soit pas guidée par les profits, mais par le vivant. Sans cela, les engagements resteront des mots – et l’océan, un patient en soins palliatifs.

L’océan sous surveillance : le cri d’alerte des scientifiques face à l’indifférence politique

Dans sa tribune intitulée « Alerte sur les observations », publiée dans le numéro 21 de la revue Reliefs consacré aux océans, la géochimiste Catherine Jeandel met en lumière l’importance cruciale des observations scientifiques pour comprendre et anticiper les changements climatiques, notamment dans les milieux marins.

Elle décrit comment des dispositifs d’observation, tels que des capteurs ancrés en profondeur et des bouées météorologiques en surface, permettent de collecter des données essentielles sur des paramètres comme la température, la salinité ou la vitesse des courants. Ces mesures, intégrées à des réseaux mondiaux, sont fondamentales pour détecter les tendances alarmantes telles que le réchauffement des eaux ou l’acidification des océans.

reliefseditions.com

Cependant, Catherine Jeandel déplore une régression préoccupante dans la prise en compte de ces données. Elle souligne que, dans certains pays, les observations scientifiques sont ignorées, voire dénigrées, sous l’influence de pressions politiques ou industrielles. Elle cite notamment les États-Unis, où des coupes budgétaires ont affecté des institutions clés comme la NOAA, et évoque des situations similaires en Argentine, en Russie ou en Turquie.

reliefseditions.com

En France et en Europe, bien que la situation soit moins critique, elle note des signes d’affaiblissement de la considération pour la science, illustrés par des remises en question de politiques environnementales ou des attaques contre des décisions judiciaires fondées sur des expertises scientifiques.

Jeandel conclut en appelant à une reconnaissance renouvelée du rôle des scientifiques et de leurs observations, essentielles pour éclairer les décisions politiques et préserver les écosystèmes marins. Elle insiste sur la nécessité de valoriser le travail rigoureux des chercheurs, qui, malgré les difficultés, continuent de collecter et d’analyser des données pour alerter sur les dérèglements en cours.

En quoi l’UNOC3 est-elle utile ?

Dans un contexte où l’océan s’affaiblit et où les décisions politiques peinent à suivre l’ampleur des menaces, l’UNOC3 ne doit pas être un sommet de plus. Elle représente une opportunité stratégique, diplomatique et populaire pour renverser la tendance.

D’abord, l’UNOC3 sert de levier diplomatique. Elle rassemble à Nice les chefs d’État, les ministres de l’Environnement, les organismes de l’ONU, les scientifiques, les représentants de peuples autochtones, les ONG, et le secteur privé autour d’un objectif commun : faire de la protection de l’océan une priorité mondiale. C’est l’un des seuls forums où les enjeux marins sont au centre du débat géopolitique. Cela permet d’aligner les efforts, d’harmoniser les cadres juridiques, de négocier des accords et de faire pression collectivement sur les États réticents. Des traités comme celui sur la haute mer (BBNJ) ont besoin de ce type d’élan politique pour être ratifiés et appliqués concrètement.

Ensuite, l’UNOC3 a une fonction essentielle de mobilisation financière et technique. La conférence vise à engager des promesses de financement pour les projets de restauration marine, de surveillance des aires protégées, d’adaptation climatique dans les zones côtières, et de soutien à la pêche artisanale durable. Elle permet aussi aux pays du Sud d’exprimer leurs besoins et de négocier un accès plus équitable aux ressources et aux technologies. Des bailleurs de fonds, des fondations et des entreprises sont présents pour s’engager aux côtés des États.

Mais l’utilité de l’UNOC3 ne se limite pas aux salles de négociation. Avec La Baleine, un espace public immersif installé à Nice, la conférence s’ouvre largement à la société civile. C’est une démocratisation de la question océanique, trop souvent réservée aux experts. Conférences, expériences sensorielles, expositions, ateliers pédagogiques : tout est pensé pour éveiller les consciences, en particulier chez les jeunes générations, et créer une culture commune de la mer, indispensable pour faire évoluer les comportements.

Enfin, l’UNOC3 est une vitrine mondiale pour les solutions existantes. Technologies bas-carbone, innovations en biologie marine, savoirs ancestraux des peuples côtiers, initiatives locales de restauration des écosystèmes : ce sont autant de réponses concrètes qui méritent d’être connues, partagées, financées. Le sommet agit ici comme un amplificateur de bonnes pratiques, pour montrer que la transition écologique marine est non seulement possible, mais déjà en marche.

L’UNOC3 est utile parce qu’elle connecte les niveaux local, national et global ; parce qu’elle relie la parole politique à l’action concrète ; et surtout, parce qu’elle replace l’océan au cœur du destin humain. Elle ne résoudra pas tout. Mais elle peut changer l’élan.

Programme complet de l’événement

Pour aller plus loin :

Revue Reliefs « Océans – N0 21

Livre graphique (BD) « Vingt-mille lieux sous les mers », de Gilles Macagno – Editions Delachaux et Niesrlé

Livre graphique (BD) « Le monde du silence gueule« , de Julia Duchaussoy et Sébastien Salingue – Editions Marabulles

Livre « Zéro plastique dans nos océans – Comment passer à l’action« , de Nathaly Vanniello – Editions Vignon, 2019

Livre « Justice pour l’étoile de mer », de Marine Calmet et François Sarano – Editions Actes sud, mai 2025

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →