Les ours polaires peuvent-ils survivre à la crise climatique ?

Dans le cadre de l’initiative Call to Earth pour créer un avenir durable, les équipes de CNN se rendent à Svalbard, un archipel norvégien situé à mi-chemin entre la Norvège et le Pôle Nord, afin d’étudier comment les scientifiques cherchent à comprendre l’adaptation des ours polaires au changement climatique. Reportage.

Chaque matin, Jon Aars, chercheur principal à l’Institut polaire norvégien, reçoit un e-mail individuel de tous les ours polaires qu’il surveille dans le Haut-Arctique. Grâce à un réseau de colliers GPS, il obtient une carte des déplacements de chaque ours, ce qui lui permet de savoir comment la crise climatique affecte leurs habitudes alimentaires, leurs grossesses et leur lieu de résidence.

Plusieurs femelles l’interrogent et lui font savoir où elles se trouvent. « C’est toujours une bonne façon de commencer la journée« , s’amuse-t-il. « Les données sur leurs mouvements sont très importantes pour mieux comprendre leurs réactions et la manière dont les ours pourraient affronter le changement climatique », explique plus sérieusement Jon Aars.

Chaque année, Aars et ses collègues de l’Institut suivent environ 70 ours polaires et les équipent d’un collier GPS qui enregistre en permanence leurs mouvements. Une fois par jour, le collier effectue un appel satellite, transmettant les données des dernières 24 heures à l’Institut, où elles atterrissent dans la boîte de réception d’Aars.

En plus du collier de suivi, l’Institut polaire norvégien pèse les ours et prélève des échantillons pour surveiller leur santé et leur alimentation, mais aussi pour rechercher des preuves de la présence de polluants.

Le collier peut également enregistrer la température du corps, ce qui permet d’indiquer aux scientifiques si un ours s’est déplacé à l’intérieur d’une tanière – une indication que l’animal va mettre bas. Le scientifique explique à CNN que la fonte des glaces dans la région a également un impact sur le lieu de naissance des ours polaires.

Svalbard, un archipel norvégien situé au nord du continent, est un endroit idéal pour Aars pour étudier une partie des 26 000 ours polaires restants dans le monde, selon les estimations. « (Il y en a) environ 300 qui vivent au Svalbard toute l’année », explique-t-il, « si vous volez pendant une heure, la plupart du temps vous en trouvez un ».

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Le réchauffement du climat signifie qu’une grande quantité de la banquise fond dans la région, et la hausse des températures empêche également la glace saisonnière – qui fond et se renouvelle chaque année – de se former aux endroits où elle se trouvait auparavant. « Plusieurs espèces de phoques – la principale proie des ours polaires – dépendent de la banquise, explique Aars, et le plus souvent, les endroits où l’on trouve la banquise, donc aussi les ours polaires. Mais ces créatures sont obligées de se déplacer avec le temps. »

« Parce que les conditions changent, [les ours polaires] vont passer plus de temps sur la terre ferme et chercher d’autres options », explique-t-il. « Ils vont se mettre à chasser le renne, et prendront plus d’oiseaux et d’œufs. Nous avons vu que les ours se trouvent dans des zones différentes de celles où ils se trouvaient auparavant, c’est-à-dire beaucoup plus au nord ».

La perte de la glace a également un impact sur le lieu de naissance des ours polaires, explique M. Aars : « Une couche de banquise au sommet de l’océan permet aux ours de parcourir de longues distances. Les zones importantes où ils avaient l’habitude d’aller pour donner naissance à leurs petits sont plus ou moins perdues, car il n’y a plus de glace sur ces îles. Alors, les ours nagent maintenant jusqu’à 200 kilomètres pour atteindre une tanière insulaire, ajoute-t-il, ce qu’ils n’avaient pas besoin de faire il y a 20 ans ».

« Les ours polaires sont des animaux optimistes », explique Aars. « Il semble qu’ils soient assez résistants, et ils se portent plutôt bien malgré le fait qu’ils ont perdu une grande partie de leur habitat. Malgré les probabilités, le nombre d’ours polaires du Svalbard ne semble pas avoir diminué au cours des 20 dernières années » dit-il.

Mais ce n’est pas toujours le cas. Selon la NASA, la glace d’été dans l’Arctique diminue de plus de 13 % chaque décennie, et cette année, le Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC) a signalé les deuxièmes plus faibles niveaux de banquise d’été jamais enregistrés. Les 14 niveaux les plus bas de banquise ont tous été enregistrés au cours des 14 dernières années, selon le NSIDC.

En d’autres termes, le pronostic n’est pas bon. « On ne trouve pas d’ours polaires partout dans l’Arctique où il n’y a pas de glace au moins de façon saisonnière », déclare M. Aars. « Le changement est si important et si rapide que nous atteindrons un certain stade dans l’avenir où il sera beaucoup plus difficile d’être un ours polaire au Svalbard ».

En attendant, il explique que ses recherches pourraient permettre aux ours polaires de tenir un peu plus longtemps, en les aidant : « Ce qui est essentiel pour nous, c’est que toutes ces données nous indiquent comment ils réagiront à l’avenir. Bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose… mais si vous avez encore suffisamment de banquise pour qu’ils puissent survivre, alors il est très utile de savoir ce que vous pouvez faire pour que ces espèces puissent survivre le mieux et le plus longtemps possible. »

Cet article est publié dans le cadre de l’initiative Call to Earth de CNN International dont UP’ est partenaire média. Cette initiative est destinée à rendre compte des défis environnementaux auxquels notre planète est confrontée, ainsi que des solutions.