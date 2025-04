Alors que 2025 marque le 10ᵉ anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat, le Ballon Generali de Paris revient dans le ciel de la Capitale avec une mission renforcée et unique en son genre : rendre visible de tous la progression du réchauffement climatique dans le monde et en Europe. Au-delà de sa dimension touristique, ce Ballon captif s’impose désormais comme vigie du réchauffement climatique et des polluants de l’atmosphère. Sa nouvelle vocation : sensibiliser le public aux effets directs du réchauffement climatique et à ses impacts sur la santé. De son côté, Generali ambitionne d’accélérer ses travaux de recherche en écosystème avec la communauté scientifique pour déployer de nouvelles solutions de prévention des risques et d’assurance.

Afficher aux yeux de tous, la progression du réchauffement climatique

Ce 29 avril, un nouvel affichage pédagogique s’allume sur l’enveloppe du Ballon mettant en lumière trois données clés sur l’évolution du climat fournies par Copernicus, nouveau partenaire du Ballon :

• Augmentation de la température moyenne annuelle mondiale par rapport à la période préindustrielle (1850-1900), soit pour 2024 : + 1,56 °C.

• Augmentation de la température moyenne annuelle en Europe par rapport à la période préindustrielle (1850-1900), soit pour 2024 : + 2,96 °C.

• Augmentation de la température moyenne mensuelle en Europe par rapport à la période 1991-2020 : pour Mars 2025 : + 2,41 °C.

C’est la première fois en France qu’une telle information est rendue visible au plus grand nombre avec des données mises à jour chaque mois. Pour cela, la Ville de Paris, Generali et Aérophile se sont associés aux services Climat et Atmosphère de Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne. Ces services, mis en œuvre par ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), rejoignent le cercle des partenaires scientifiques du Ballon Generali de Paris, déjà composé du CNRS et d’ICOS.

Ces 3 données affichées sur le Ballon Generali ce 29 avril 2025

Par Vincent-Henri Peuch, porte-parole et Directeur des relations Européennes à ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecast) Au niveau mondial : En 2024, pour la première fois dans l’histoire, le réchauffement climatique mondial a dépassé les 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel, marquant une étape dans le bouleversement climatique pour la planète avec une augmentation de 1,60 °C sur une année.

Au niveau de l’Europe : En 2024, le continent se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne globale. Pourquoi ? La réponse est complexe, en partie tranchée, mais pas complètement. Vers l’Arctique, il y a un phénomène d’amplification qui est lié à la fonte des glaces sous l’effet de l’augmentation des températures. Ceci pénalise le système et fait augmenter encore plus les températures. Or l’Europe est en moyenne, par rapport aux autres continents, plus proche de l’Arctique. Il y a aussi la zone méditerranéenne qui se réchauffe particulièrement dû à un ensemble complexe combinant les circulations dans l’atmosphère, les circulations dans les océans, qui font que l’équilibre naturel de la terre avant la période préindustrielle est bouleversé.

En mars 2025 : La température moyenne sur les terres européennes pour le mois de mars 2025 a été de 6,03 °C, soit 2,41 °C au-dessus de la moyenne de mars sur la période 1991-2020, ce qui en fait le mois de mars le plus chaud jamais enregistré en Europe.

Le Generali Climate Lab pilote des compétences scientifiques autour des enjeux sanitaires et environnementaux de demain

Un consortium scientifique dédié à l’impact du réchauffement climatique sur l’environnement et la santé est créé, sous l’égide du Generali Climate Lab. Il fédère un pool de compétences de haut niveau avec dès son lancement : les laboratoires du CNRS, ECMWF qui gère deux programmes européens de recherche atmosphère et climat de Copernicus et le réseau ICOS cities.

Ce consortium a pour vocation, en lien avec les recherches de la communauté scientifique, de mieux sensibiliser le grand public sur les enjeux du réchauffement climatique et ses conséquences sur l’environnement, mais aussi sur la santé humaine. Le Ballon Generali de Paris en sera l’un des vecteurs majeurs.

Le Generali Climate Lab aura recours à cet écosystème pour approfondir la modélisation des aléas climatiques, afin de développer de nouvelles solutions de prévention et d’accompagnement pour les assurés. Au sein du consortium, ECMWF apportera un appui fondamental dans la sophistication de la modélisation climatique, notamment sur les aléas climatiques complexes. Les usages et besoins identifiés viendront enrichir les prochains développements d’outils.

Créé en 2015, en parallèle de l’Accord de Paris, cette entité de Generali France réunit une équipe pluridisciplinaire (climatologues, data scientists, hydrologues, géomaticiens, géographes, actuaires…) chargée de modéliser les impacts des aléas climatiques, de développer une véritable culture de la prévention, et de faire évoluer les pratiques d’assurance vers des solutions adaptées aux défis du climat.

Un laboratoire volant unique en son genre

À la croisée de la recherche et de la sensibilisation, le Ballon Generali de Paris poursuit sa mission de veille environnementale grâce à des équipements scientifiques de pointe embarqués. Il est le seul laboratoire volant permanent dédié au climat et à la qualité de l’air en zone urbaine.

Côté pollution de l’air : le LOAC (Light Optical Aerosol Counter), instrument expérimental développé par le CNRS, mesure les particules fines dans l’air jusqu’à 300 mètres d’altitude, 24 h/24. Des capteurs miniaturisés d’ozone y sont également embarqués pour produire le seul profil vertical de ce polluant dans Paris intra-muros. Ces mesures contribuent aux recherches sur les impacts de la qualité de l’air sur la santé grâce aux travaux des laboratoires LPC2E (CNRS) et LISA (CNRS, UPEC, UPC).

Depuis 2024, une nouvelle brique d’information a été ajoutée : la mesure des pollens, consultable en temps réel via l’application Live Pollen. La nuit, enfin, la couleur du Ballon continue d’évoluer selon le niveau de la pollution de l’air, pour renforcer l’information auprès du grand public.

Côté climat : les chercheurs du laboratoire LSCE (CNRS) membre de l’infrastructure de recherche européenne ICOS (Integrated Carbon Observation System) vont approfondir leurs connaissances sur les gaz à effet de serre en ville en mesurant les niveaux de CO2 et de CH4 dans l’atmosphère, du sol jusqu’à 300 mètres.

Les services Climat et Atmosphère de Copernicus, réunis au sein d’ECMWF, apportent quant à eux les données sur le réchauffement climatique qui s’afficheront sur le Ballon.

Des mesures qui confirment une baisse continue des émissions de CO2 à Paris

Par Michel Ramonet, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement – Coordinateur du réseau ICOS-France Les dernières estimations à partir des mesures réalisées par le programme ICOS confirment une baisse continue des émissions de CO2 en région Île-de-France depuis 2016 de 25 % (environ 10MtCO2 en moins). Une tendance que confirment les toutes nouvelles estimations de 2023 et 2024 et qui montre qu’une politique volontariste de réduction des émissions est possible. L’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 demande de maintenir ce rythme de réduction des émissions. Les instruments à bord du ballon vont permettre d’augmenter les observations avec des profils verticaux uniques de 0 à 300 mètres pour permettre une interprétation plus fiable du réseau de mesure atmosphérique parisien, visant à évaluer le plus précisément et le plus rapidement possible la baisse des émissions de CO2 et de Méthane à Paris.

L’aéronef le moins polluant au monde

Gonflé à l’hélium et animé par un treuil électrique, il est totalement silencieux et ne produit aucun rejet dans l’atmosphère. Seul aéronef électrique homologué pour le grand public, le treuil ne consomme pas plus d’énergie qu’un ascenseur. Lors des opérations de dégonflement en janvier dernier, les 6 200 m³ d’hélium ont été récupérés et recyclés pour être réutilisés dans des hôpitaux ou des centrales nucléaires, garantissant une gestion durable de cette ressource. Et la nouvelle enveloppe du Ballon est autonettoyante grâce à une lasure photocatalytique mise au point par Aérophile en 2018.

2024 : un tournant climatique pour la planète

Le Generali Climate Lab révèle à cette occasion les faits marquants du changement climatique et de son impact en France pour l’année 2024. Pour la première fois de l’histoire, l’année 2024 est la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial, franchissant le seuil critique de 1,5 degré par rapport au niveau préindustriel, selon les données de Copernicus. De plus, l’Europe est dans une situation très préoccupante avec un réchauffement qui va presque deux fois plus vite, soit une élévation de la température de 2,4 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

L’intensification et la sévérité croissante des phénomènes climatiques ont également engendré de tristes records en France en 2024 : année la plus pluvieuse depuis 20 ans, et figurant parmi les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées. Au-delà des tempêtes et des inondations, les tempêtes post tropicales — qui sont un phénomène moins connu — impactent désormais fortement la métropole avec des vents et des précipitations très intenses, à l’origine de dégâts matériels importants.

