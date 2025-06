Méditerranée 2050 : quel avenir pour une mer sous tension ?

Juste avant la grande Conférence des Nations Unies sur les Océans (ONUC), prévue à Nice du 9 au 13 juin 2025, le Plan Bleu, centre d’expertise environnementale de l’Union pour la Méditerranée, publie un rapport stratégique sur le futur de la région : « MED 2050 – La Méditerranée à l’horizon 2050 ». Un document dense, prospectif, et sans illusions, qui trace six trajectoires d’avenir pour une mer parmi les plus vulnérables du globe. Derrière les scénarios, une injonction : agir maintenant, ou consentir à l’irréversible. Dans un contexte d’urgence climatique et d’instabilité géopolitique, la Méditerranée devient un théâtre révélateur des fractures du monde. Le rapport MED 2050, fruit de quatre années de concertation, met en lumière les futurs contrastés qui s’offrent à cette région charnière. Entre dérive systémique et transition concertée, l’avenir de la Méditerranée reste à écrire. Mais plus pour longtemps.

Depuis 40 ans, le Plan Bleu s’est transformé en un espace unique, un laboratoire à ciel ouvert où chaque changement, qu’il soit écologique, environnemental, social, culturel ou économique, est soigneusement étudié et catalogué. Les enjeux environnementaux et sociaux sont nombreux et complexes. Entourée de 22 pays avec une population de plus de 500 millions d’habitants, la Méditerranée reste un mythe, bien qu’elle soit devenue une « mer de déchets » fortement affectée par les activités humaines et le changement climatique.

Presque fermé, c’est un véritable laboratoire à ciel ouvert de 3 765 000 km³. C’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux 1 370 000 000 km³ des océans. Cela a permis d’évaluer et d’étudier plus précisément les impacts de l’activité humaine sur l’environnement depuis 40 ans et de trouver des solutions pour y remédier.

C’est le travail que le Plan Bleu mène depuis 40 ans, pour mieux comprendre comment l’humain affecte le milieu marin. Un travail qui aide à trouver les moyens de restaurer les différents milieux.

À ce titre, et à l’occasion de l’UNOC à Nice en juin 2025, le Plan Bleu présente ses dernières observations sur l’évolution des écosystèmes marins face à l’activité humaine dans un rapport intitulé MED 2050. Il s’agit d’une étude de prospective participative de grande envergure qui a mobilisé une centaine d’experts pendant quatre ans. Elle présente six scénarios possibles pour la Méditerranée (en tant que mer et en tant que région) à l’horizon 2050.

Un rapport qui vise à éclairer les décideurs et l’ensemble des parties prenantes sur les grands défis auxquels la région sera confrontée dans les décennies à venir.

Le travail réalisé par Plan Bleu depuis 40 ans intéresse d’autres territoires marins et pourrait être un modèle d’observation et d’action prospective nécessaire à la protection de l’ensemble des océans.

MED 2050 : Pourquoi ? Comment ?

Le Plan Bleu a été créé en 1977 comme l’une des composantes clés du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Il a pour mission de produire des études à l’intention des décideurs et la société civile de tous les pays méditerranéens, notamment des analyses des tendances à long terme pour la mer et le bassin méditerranéen.

Cette dimension prospective a donc toujours été l’un de ses axes de travail. MED 2050 est le troisième exercice de prospective réalisé par le Plan Bleu, après ceux de 1989 et 2005.

Cet exercice a été lancé en décembre 2019 à la demande des pays de la Convention de Barcelone, dans un contexte de crise économique et financière et dans un contexte d’une forte accélération des menaces qui pèsent sur la Méditerranée. Il se projette à l’horizon 2050, avec trois objectifs :

– Anticiper les changements dans les écosystèmes méditerranéens, en particulier les écosystèmes marins, au cours des trois prochaines décennies, et déterminer les conditions de sa résilience à long terme ;

– éclairer la transition de la région vers le développement durable, indispensable à la protection des écosystèmes ;

– Identifier les risques majeurs de crise ou de perturbation et prévenir ceux qui pourraient avoir un impact négatif et décisif sur les écosystèmes.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Une gouvernance fragmentée face à une mer commune

Le paradoxe méditerranéen saute aux yeux : une mer partagée par 22 pays, mais dépourvue de gouvernance unifiée. Le rapport souligne l’urgence d’une gestion collective, non seulement des ressources halieutiques, mais aussi des flux énergétiques, des déchets plastiques, et des migrations climatiques à venir.

Or les dynamiques actuelles vont à rebours : accords bilatéraux fragmentaires, méfiance géopolitique, investissements divergents. Le Plan Bleu plaide pour un changement de paradigme : faire de la Méditerranée un laboratoire de coopération transfrontalière, un bien commun géré en transparence, dans l’intérêt des générations futures.

Une mer surchauffée, une région sous tension

Les chiffres sont glaçants, malgré la chaleur. Avec un réchauffement de +2,3 °C attendu à l’horizon 2050 – bien au-delà de la moyenne planétaire – et une élévation du niveau de la mer jusqu’à 40 centimètres, la Méditerranée s’impose comme un épicentre de la crise climatique. Plus salée, plus chaude, plus pauvre en oxygène, elle voit son écosystème se métamorphoser. Les espèces emblématiques disparaissent ou migrent, les espèces invasives s’installent, et les épisodes de canicules marines deviennent récurrents.

Mais cette pression écologique ne vient pas seule. Elle se superpose à des dynamiques démographiques explosives : d’ici 2050, la population des pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée pourrait croître de 50 %, dans un contexte d’urbanisation anarchique, de stress hydrique extrême, et de tensions sociales aggravées par la précarité énergétique et alimentaire.

Les transformations qui affecteront la Méditerranée en tant que mer et région d’ici à 2050 se dérouleront dans un environnement déjà exceptionnellement vulnérable.

Après l’Arctique, la Méditerranée est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement (20 % de plus que l’Arctique). C’est aussi l’une des régions où le déficit écologique (différence d’empreinte écologique) est le plus important et abrite 60 % de la population mondiale pauvre en eau. C’est aussi la mer la plus polluée par les plastiques et la plus surexploitée par la pêche (les trois quarts des stocks de poissons sont épuisés).

Elle constitue également l’un des dix principaux points chauds de la biodiversité dans le monde.

État du stress hydrique à l’horizon 2030 dans la Méditerranée :

D’après le rapport de MedECC (repris par le CNRS), la demande en eau dans la région méditerranéenne pourrait augmenter de 74 % d’ici 2100, alors que les précipitations pourraient être réduites de 10 à 30 %. Comment subvenir aux besoins de ces populations face à ce fossé qui se creuse ? La réaction à laquelle nous assistons aujourd’hui est une surexploitation des ressources en eau, avec de nombreux pays puisant de l’eau à des niveaux non durables, épuisant les réserves souterraines non renouvelables, en particulier dans les bassins sahariens arides. Cela entraîne une détérioration de la qualité de l’eau. Dans le Sud méditerranéen, les agriculteurs souffrent d’une nappe phréatique qui devient de plus en plus saline (et donc impropre pour leurs plantations) et, dans le Nord, une partie considérable des aquifères sont contaminés par des pesticides, des nitrates et des rejets industriels non traités, présentant des risques sanitaires importants. En France, la révélation de l’Anses que le tiers des eaux distribuées est contaminé rappelle que l’Hexagone est bien concerné par ces phénomènes. (Source : La Jaune et La Rouge, oct. 2024)

Grandes tendances

MED 2050 présente de nombreuses tendances, mais ce sont celles liées au climat, à la démographie et à la localisation des activités qui auront le plus de conséquences sur la mer, l’environnement et le développement durable de la région :

Les températures dans la région méditerranéenne devraient dépasser 2 °C d’ici à 2040 et atteindre 2,3 °C d’ici à 2050. Ce que l’on prévoyait il y a vingt ans pour la fin du siècle se produira au milieu du siècle, avec des conséquences sur les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur sur terre et en mer, et une élévation du niveau de la mer (de l’ordre de 40 cm) qui posera des problèmes de sécurité et de santé publique, notamment la protection des côtes et des populations dans les décennies à venir.

Bien que la transition démographique soit achevée dans les deux tiers des pays méditerranéens, la population régionale continuera à croître de 20 à 30 %. La population passera entre 630 et 690 millions d’habitants en 2050,contre 520 millions aujourd’hui. Cette augmentation proviendra de l’Est et du Sud, où la croissance de la population pourrait atteindre jusqu’à 50 %. En revanche, le Nord devrait stagner et ne représenter que 25 à 30 % de la population régionale en 2050, avec de très fortes baisses dans certains pays.

La plupart des augmentations auront lieu dans les grandes villes du sud et de l’est, la population urbaine de la région augmentera de près de la moitié, le taux d’urbanisation dépassant presque partout les 70 %.

Cela posera plus que jamais la question de la capacité de ces zones urbaines à accueillir ces nouveaux arrivants (en plus des touristes), tout en devant s’adapter au changement climatique.

La plupart des augmentations auront lieu dans les grandes villes du sud et de l’est, la population urbaine de la région augmentera de près de la moitié, le taux d’urbanisation dépassant presque partout les 70 %. Cela posera plus que jamais la question de la capacité de ces zones urbaines à accueillir ces nouveaux arrivants (en plus des touristes), tout en devant s’adapter au changement climatique. D’ici le milieu du siècle, au moins la moitié de la population et des activités de la région sera concentrée sur le littoral (contre 30 à 40 % aujourd’hui) (3). Cette situation posera un problème majeur d’aménagement du territoire et d’environnement, à la fois pour ces zones balnéaires mais aussi pour le développement et parfois la survie des zones rurales à l’intérieur des terres.

Si l’utilisation massive de l’aquaculture doit permettre de stabiliser les captures de pêche (notamment pour les espèces les plus prisées), et la biodiversité marine, l’ensemble de l’écosystème marin sera néanmoins radicalement transformé et « tropicalisé », le réchauffement climatique entraînant des réorganisations majeures dans la répartition du biote, des espèces et de la productivité marine.

Bien que l’augmentation de la température de la mer sera moindre que sur terre (+1,2 °C), son impact sera multiple, d’autant plus qu’elle s’accompagnera de « vagues de chaleur marines » périodiques avec des effets dévastateurs : déclin des espèces d’eau froide remplacées par des espèces allochtones, perturbation de l’écologie du plancton, prolifération des méduses, destruction des coraux,etc. La mer Méditerranée de 2050 n’aura donc plus rien à voir avec celle d’aujourd’hui.

En bref, la région devra faire face simultanément aux effets d’un bouleversement climatique beaucoup plus important qu’ailleurs, et d’une augmentation significative de sa population au Sud, massivement concentrée dans les grandes villes et sur le littoral. Le recours à l’aquaculture et à la désalinisation, qui ne sera pas sans impact écologique, impliquera de faire face à des pressions de plus en plus fortes pour surexploiter les ressources naturelles marines et terrestres, soit une transformation structurelle de l’écosystème marin et une situation de sécheresse dans tous les pays. Toutes les activités et territoires vitaux de la région seront impactés, de l’agriculture à l’énergie, en passant par le transport maritime et le tourisme, dans les villes comme dans les campagnes, de la côte à l’intérieur des terres, la dépendance alimentaire, économique et politique s’accroissant partout.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Un monde instable fait d’incertitudes et de perturbations

Outre ces grandes tendances, il subsiste d’importantes incertitudes à long terme dans des domaines importants tels que l’environnement, la géopolitique, la santé, l’éducation, la sécurité, les changements culturels et sociétaux et l’économie.

En ce qui concerne l’économie, des questions se posent concernant les perspectives globales de croissance et la capacité des pays méditerranéens à trouver leur place dans la révolution numérique et industrielle en cours, ainsi que sur l’avenir de l’économie bleue, le tourisme, les transports et l’énergie. Par exemple, que se passera-t-il si l’abandon des énergies fossiles s’accélère, ou si des contraintes beaucoup plus fortes sont imposées à certains modes de transport ou au tourisme de masse ?

Il existe également une controverse considérable concernant les évolutions politiques, les changements de sociétés et de systèmes de valeurs : une situation plus ou moins pacifique au Moyen-Orient, le rôle futur de l’Europe en Méditerranée, les avancées du droit international, les perspectives de coopération intra ou extra-méditerranéenne (par exemple avec la Chine ou l’Afrique) et la poursuite ou non du processus d’intégration à l’intérieur des pays et des régions.

Ces incertitudes justifient les nombreux scénarios proposés dans la partie 4 du rapport. Cependant, une chose est sûre : tous les pays et territoires de la région, avec leurs situations diverses et et inégales, sont très vulnérables aux changements dans un contexte sur lequel ils n’ont que peu de prise, et devront donc se préparer à une situation particulièrement instable. « VUCA » (concept de prospective qui symbolise l’entrée dans une ère de volatilité, d’incertitude et d’instabilité) met en œuvre simultanément des stratégies proactives d’anticipation et des stratégies de résilience.

En réalité, les ruptures envisagées sont plus nombreuses que les tendances. Outre celles liées au contexte technologique, économique ou géopolitique (guerres, crises économiques, etc.), ces ruptures peuvent être regroupées en trois catégories :

Tout d’abord, l’éventualité d’un bouleversement écologique qui va bien au-delà de ce qui a déjà été prédit, du fait de l’apparition de multiples « points de basculement » qui accéléreraient radicalement la vitesse du changement climatique. Ce risque est suffisamment important pour avoir partiellement justifier en partie l’un des scénarios. Celui-ci pourrait être combiné à l’ouverture d’un corridor Nord-Est le long de la côte sibérienne pour le transport maritime.

Elle est suivie d’une série d’hypothèses possibles, mais peu probables, liées à des changements géopolitiques majeurs : une paix durable au Moyen-Orient ; une remise en cause radicale du multilatéralisme ; une forte démondialisation, avec une répartition du monde en sous-régions continentales et un axe vertical d’intégration entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique ; un marché commun euro-méditerranéen ; une Union des pays maghrébins ou arabes ; un axe horizontal entre la Chine, le Moyen-Orient et les PSEM ; une Assemblée consultative élue de la Méditerranée avec un président symbolique ; ou la mer Méditerranée en tant que « bien commun mondial » ou une Union solaire méditerranéenne.

Troisièmement, des perturbations un peu plus probables liées à d’éventuelles décisions politiques sur des questions d’actualité, telles que l’interdiction de l’exploitation minière en eaux profondes, l’extension régionale de l’interdiction de la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne à partir de 2035, un « plan Marshall » pour l’adaptation et l’eau pour les pays du sud, financé par l’Union européenne par des taxes, comme sur les transactions financières, une forte augmentation des coûts ou des contraintes de la mobilité (taxe carbone, taxe sur l’eau, taxe sur l’énergie, etc, une réduction rapide des subventions aux énergies fossiles ou des interdictions majeures de plastiques.

Les transitions lentes sont plus probables pour les questions sociales et les modes de vie. Cependant, il existe trois contre-exemples possibles de ruptures : un changement plus rapide que prévu des valeurs et des comportements lié à des inquiétudes ou à des problèmes de santé en raison du changement climatique et à l’arrivée au pouvoir de nouvelles générations ; une forte accélération de l’accès des femmes au travail, notamment dans les pays du Sud, et la délocalisation à grande échelle des lieux de travail et de vie grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et aux technologies numériques.

La situation de rupture écologique et sociale déjà à l’horizon 2050 justifie que l’on envisage des solutions elles-mêmes disruptives, au-delà des simples stratégies de résilience et d’anticipation des nouveaux risques. C’est ce qui explique certains des scénarios proposés.

Six scénarios pour un même impératif : entre fragmentation et renaissance

Le rapport MED 2050 ne se contente pas d’alerter. Il explore six scénarios contrastés, de la poursuite des tendances actuelles à une gouvernance régénérative des biens communs. Certains envisagent une Méditerranée fragmentée, fracturée par les inégalités et les replis nationalistes. D’autres parient sur une transition démocratique, verte et solidaire, fondée sur l’innovation technologique, la coopération régionale et une nouvelle culture de sobriété.

Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des outils pour aiguiller l’action. Leur point commun : elles montrent que l’inaction mènera à une impasse. La poursuite des politiques actuelles — fossiles, extractives, court-termistes — mènerait à une région invivable, migratoire et ingouvernable. Ces scénarios sont aussi des récits politiques et des outils de réflexion stratégique. Ils n’ont rien de neutre : chacun révèle une manière de penser les rapports Nord-Sud, les ressources, le progrès. Tour d’horizon.

1. « Inertie régionale » : la fuite en avant

C’est le scénario du laisser-faire. La croissance économique se poursuit, mais sans réformes structurelles. La dépendance aux énergies fossiles persiste, les inégalités s’aggravent, et la coopération régionale reste marginale. Les politiques environnementales sont cosmétiques, souvent dictées par les pressions internationales plutôt que par une réelle volonté politique locale.

La Méditerranée y devient un patchwork de crises : tensions sociales, migrations climatiques non maîtrisées, pollution chronique, et systèmes naturels irréversiblement dégradés. C’est une version extrapolée du présent, et donc la plus probable… si rien ne change.

2. « Croissance fragmentée » : chacun pour soi

Dans ce scénario, les États méditerranéens poursuivent leur propre développement sans réelle coordination. Certains pays misent sur l’innovation, d’autres sur l’exploitation intensive de leurs ressources. La fracture Nord-Sud se creuse. Les investissements massifs dans les infrastructures ne sont pas accompagnés de régulations sociales ou environnementales efficaces.

L’explosion des inégalités alimente les conflits et les migrations. Le littoral se bétonne, les villes deviennent invivables en été, et les tensions autour de l’accès à l’eau ou à la pêche alimentent des crispations régionales. Une croissance désordonnée, qui fait illusion avant de se heurter à ses propres limites.

3. « Citadelles » : fermeture sécuritaire et technocratique

Ce scénario repose sur un repli des nations riches sur elles-mêmes, dans une logique de forteresses climatiques. Le Nord de la Méditerranée se barricade derrière ses capacités technologiques : murs numériques, villes intelligentes, adaptation sélective. Au Sud, les populations sont laissées à elles-mêmes, dans des environnements de plus en plus hostiles.

C’est un monde d’ultra-contrôle, d’algorithmes de surveillance et de filtrage migratoire. La mer Méditerranée devient une frontière militaire autant qu’écologique. Ce scénario décrit un avenir cynique mais déjà amorcé : celui d’une sécession silencieuse des élites face aux masses.

4. « Résilience localisée » : îlots d’alternatives

Ici, face à l’effondrement des modèles globaux, émergent des dynamiques locales de résilience : circuits courts, agroécologie, démocratie participative, autonomies énergétiques. Ce sont des poches d’innovation citoyenne, mais isolées, vulnérables, parfois récupérées.

La Méditerranée devient un archipel d’expériences alternatives, sans réel pouvoir de transformation systémique. Ce scénario est séduisant mais pose une question centrale : peut-on sauver la planète par fragments ? Et surtout, ces initiatives peuvent-elles tenir face aux grandes dynamiques de marché et de géopolitique ?

5. « Transition dirigée » : changement par le haut

Dans ce scénario, les États prennent la mesure de l’urgence et imposent des politiques ambitieuses : taxation carbone, investissements dans les énergies renouvelables, plans d’adaptation au changement climatique, protection renforcée des zones marines. La transition est réelle, mais elle reste centralisée, technocratique, parfois brutale.

Les sociétés doivent suivre le rythme des décisions étatiques, sans toujours être associées. L’innovation est au service de la régulation, mais l’adhésion citoyenne reste fragile. C’est le scénario d’une gouvernance verticale du changement, qui réussit écologiquement, mais risque de rater démocratiquement.

6. « Biens communs en partage » : renaissance méditerranéenne

C’est le scénario le plus optimiste, mais aussi le plus exigeant. Il repose sur une révolution culturelle : considérer la Méditerranée non comme un espace de rivalités, mais comme un bien commun. La coopération régionale devient une priorité. Les sociétés s’emparent elles-mêmes de la transition écologique, avec des États comme facilitateurs.

L’économie se tourne vers la sobriété, la solidarité, la justice sociale. L’éducation à l’environnement est généralisée. L’urbanisme, l’énergie, l’alimentation sont repensés de façon systémique. Ce scénario suppose des ruptures profondes – dans les modèles de développement, dans les imaginaires politiques, dans la gouvernance

Un dernier sursaut avant l’effondrement ?

Ce rapport arrive à un moment charnière. À quelques jours de l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur les Océans, où la Méditerranée sera sous les projecteurs, le Plan Bleu envoie un signal politique : le futur n’est pas écrit, mais les marges de manœuvre se referment.

En tant qu’habitant de cette région, on ne peut que ressentir un double vertige : celui d’un patrimoine naturel et humain en péril, et celui d’une opportunité historique, encore à saisir. La Méditerranée a toujours été une mer d’échanges, de conflits, de promesses. À nous de choisir si elle deviendra demain un cimetière écologique, ou un berceau renouvelé de coopération.

Et maintenant ? Le temps du choix

Le rapport MED 2050 ne dit pas quel scénario l’emportera. Mais il envoie un signal clair : plus on tarde à agir, plus les options se restreignent. Certains futurs ne sont que les prolongements du présent. D’autres exigent une mobilisation inédite. Ce qui est certain, c’est que la Méditerranée est aujourd’hui à la croisée des chemins. Chaque scénario est un miroir tendu à nos priorités, à notre capacité de coopération, à notre courage politique.

Comment les 22 pays riverains de la Méditerranée envisagent-ils ces six scénarios ? Pour l’heure, les réactions officielles restent timides. Aucun État ne s’est encore publiquement engagé à s’aligner sur la vision la plus ambitieuse du rapport — celle des biens communs partagés. La réalité est que ces scénarios, aussi puissants soient-ils comme outils d’anticipation, restent encore cantonnés aux sphères expertes, loin des grands arbitrages nationaux.

La Conférence des Nations Unies sur les Océans, à Nice, pourrait changer la donne. Elle offrira une tribune pour faire du MED 2050 un levier diplomatique. Mais pour que ces trajectoires prospectives deviennent des trajectoires politiques, il faudra plus qu’un sommet. Il faudra du courage, de la volonté, et surtout une pression citoyenne. Car au fond, la question n’est pas seulement « quel scénario est souhaitable ? » — mais : sommes-nous prêts à tout faire pour l’atteindre ?

Ce qui est certain, c’est que la Méditerranée est aujourd’hui à la croisée des chemins. Chaque scénario est un miroir tendu à nos priorités, à notre capacité de coopération, à notre courage politique. Le temps de la prospective touche à sa fin. Le temps de la décision commence.

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →