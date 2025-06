Ah, le fameux paradoxe du quotidien : on trie nos déchets, on mange un peu moins de viande, on fait la guerre aux sacs plastiques… et pourtant, notre empreinte carbone reste aussi lourde qu’un barbecue un soir d’été. Bienvenue dans le monde du « green gap », cet écart parfois un peu gênant entre nos bonnes intentions pour le climat et nos véritables comportements. Une équipe de chercheurs, parmi lesquels Stéphane Borraz, enseignant-chercheur à NEOMA Business School, s’est penchée sur cette contradiction. Spoiler : ce n’est pas qu’on ne veut pas bien faire. C’est juste… compliqué.

L’empreinte carbone est la quantité totale de gaz à effet de serre individuel, mesurée en tonne d’équivalent CO², qu’une personne émet directement ou indirectement lors de ses activités quotidiennes. Malgré un engagement public important en France, les résultats visant à abaisser cette empreinte ne suivent pas. La moyenne plafonne ainsi à neuf tonnes d’équivalent CO² par habitant.

Afin de comprendre pourquoi, les chercheurs ont mené une trentaine d’entretiens auprès d’individus engagés pour le climat dans le cadre de leur vie professionnelle ou associative (1). Ils leur ont demandé de calculer leur empreinte carbone et les ont ensuite interrogés sur l’écart entre leurs résultats et le quota ciblé par les accords de Paris. L’enjeu était alors de comprendre comment ces personnes justifient cet écart.

Tout le monde veut bien faire (ou presque)

En France, 78 % des gens affirment adopter des comportements durables. Sur le papier, c’est beau. Sauf que dans les faits, notre empreinte carbone reste cinq fois plus élevée que le seuil fixé par les accords de Paris. Résultat : même les plus motivés d’entre nous se retrouvent à faire moins bien que prévu.

Mais alors, pourquoi ce décalage ? Pourquoi cette bonne volonté ne se transforme-t-elle pas toujours en action ? C’est ce que cette étude a cherché à comprendre. Et pour une fois, on ne parle pas des climato-sceptiques ou des réfractaires aux légumes bio : non, ici, ce sont des personnes engagées qui ont été interrogées. Des convaincus. Des actifs du climat. Des « bons élèves », en somme.

Trois grandes façons de justifier l’écart… sans se voiler la face

Premier constat : les personnes interrogées ne se cherchent pas d’excuses faciles. Elles reconnaissent leur part de responsabilité, mais elles expriment aussi leur malaise. Et ça, c’est déjà un pas vers la prise de conscience collective. Voici les trois types de justifications les plus fréquentes :

“Mais c’est quoi au juste, une tonne de CO₂ ?”

Celle-ci est perçue comme peu tangible, insuffisamment incitative ou mal adaptée pour orienter les efforts des consommateurs. Finalement, à quoi correspond vraiment une tonne d’équivalent carbone dans notre quotidien ? Pour certains, l’empreinte carbone est un concept flou, trop abstrait pour guider réellement les choix du quotidien. Comment savoir si un vol low cost ou un steak du vendredi pèse plus lourd que ses 10 douches de la semaine ? Difficile, dans ces conditions, d’ajuster concrètement ses efforts.

“Ce n’est pas à moi seul de sauver le monde.”

D’autres vont plus loin et remettent carrément en question le principe même de l’empreinte carbone. Ils estiment qu’elle individualise à l’extrême un problème qui relève, selon eux, du collectif. Pour ces personnes, c’est le système – économique, politique, industriel – qui doit changer, pas uniquement le contenu de leur panier de courses. Selon eux, « l’empreinte carbone » s’inscrit dans une idéologie productiviste davantage adaptée aux entreprises. Elle est ainsi considérée comme foncièrement contraire à une véritable transformation écologique. Selon ces personnes, la lutte contre le réchauffement climatique nécessite un changement systémique à fort impact, plutôt qu’une série de petites actions individuelles. Émerge aussi l’idée que l’impact carbone n’est pas le seul indicateur à prendre en compte si nous voulons protéger notre planète. En effet, nos consommations d’eau, l’usage des sols ou encore la protection de la biodiversité sont tout aussi importantes.

“Moi, je fais des efforts… et les autres ?”

Et puis il y a ceux qui ressentent une vraie injustice. Ils font des efforts, parfois au prix de réels renoncements, et ils voient autour d’eux des comportements bien moins vertueux, sans conséquence apparente. Ces participants considèrent leurs efforts comme disproportionnés par rapport à ceux qu’ils perçoivent de la part d’autres individus, d’entreprises ou des gouvernements. Ce décalage alimente une frustration qui les pousse à modérer leur engagement. Ils estiment que les sacrifices auxquels ils consentent ne sont pas équitablement répartis. Résultat : frustration, sentiment d’iniquité, et parfois même démotivation.

Transformer les perceptions pour réduire le green gap

Heureusement, cette étude n’est pas qu’un constat un peu déprimant. Elle propose aussi des pistes concrètes pour réduire ce fameux « green gap ». Au-delà d’apporter une meilleure compréhension du green gap, les chercheurs tirent de leurs échanges des pistes de transformation potentielles pour réduire ce fossé dans notre société. Ces outils ne se limitaient pas à l’évaluation des comportements, mais deviendront des leviers pour les transformateurs. Cela impose de clarifier les impacts concrets des choix individuels au moment où nous prenons nos décisions. Comment tel ou tel achat, aliment ou déplacement, impacte notre empreinte carbone ? Et quelles sont les conséquences réelles sur le climat ?

En rendant les outils de mesure plus accessibles et motivants, cela permettrait de mieux relier nos choix quotidiens à leurs impacts réels, pour qu’un achat ou un déplacement devienne une décision éclairée, et non un simple réflexe.

Ensuite, en rééquilibrant les efforts à l’échelle collective. Des systèmes de récompense ou de tarification carbone plus justes pourraient encourager chacun à s’impliquer davantage, sans avoir l’impression d’être le seul à jouer le jeu.

Et enfin, en travaillant sur nos perceptions : mieux comprendre le lien entre nos modes de vie, nos valeurs, et notre environnement pourrait bien nous aider à passer à l’action de façon plus fluide, plus alignée… et surtout, plus efficace.

Cela pourrait réduire la perception d’injustice et renforcer l’adhésion aux changements nécessaires. Diminuer l’écart vert exige finalement une combinaison de mesures éducatives, culturelles et politiques. En agissant sur les perceptions et les cadres dans lesquels s’inscrivent les comportements individuels, il est possible de soutenir une transition vers un avenir plus respectueux de l’environnement.

En résumé ? On est sur la bonne voie… mais pas encore au bout du chemin

Oui, on veut bien faire. Oui, on est conscient que la planète ne pourra pas absorber indéfiniment nos excès. Mais entre la prise de conscience et le passage à l’action, il y a parfois un gouffre. Ce green gap, c’est un peu notre zone grise collective.

L’important, c’est d’en parler sans culpabilité, avec lucidité, et pourquoi pas, un brin d’autodérision. Parce qu’au fond, le changement climatique, ce n’est pas qu’un sujet pour les experts. C’est aussi une histoire de nous tous, avec nos contradictions, nos efforts imparfaits… et nos envies de faire mieux.

Et pour combler ce fameux fossé entre intentions et actions, l’éducation joue un rôle absolument central. Tout commence souvent à la maison : lorsqu’un enfant voit ses parents éteindre la lumière en sortant d’une pièce, éviter le gaspillage alimentaire ou prendre le vélo au lieu de la voiture, il intègre petit à petit que ces gestes ont du sens. La transmission passe par l’exemple autant que par les mots.

À l’école, c’est une autre brique du changement qui se construit. Les enfants y découvrent les bases scientifiques du changement climatique, mais aussi les mécanismes sociaux, économiques et politiques qui l’entourent. Leur donner les clés de compréhension, c’est les rendre acteurs d’un futur plus responsable, capables de questionner, de proposer, d’inventer de nouvelles façons de faire.

Et puis, au-delà de la famille et de l’école, c’est toute la société qui doit nourrir cette culture écologique, à travers les médias, les politiques publiques, le monde du travail ou encore la publicité. On ne changera pas le monde avec quelques slogans culpabilisants ou des tableaux Excel d’empreinte carbone. Mais on peut le faire en rendant la transition désirable, compréhensible, collective.

Quand on sait que 90 entreprises sont, à elles seules, à l’origine des ⅔ des émissions mondiales gaz à effet de serre qui détruisent notre climat, nos petits efforts individuels sont essentiels mais ne peuvent pas tout…

Nous avons été conditionnés pour croire que le bonheur réside dans le libre-échange, l’exploitation sans fin des ressources naturelles, la croissance économique et, in fine, la possibilité de consommer toujours plus – et surtout toujours plus que le voisin. Aujourd’hui, ce système est en bout de course. Nous devons mettre en place un modèle de société qui respecte les limites de la planète, remédie aux inégalités et valorise les relations et les expériences humaines.

Face à la gravité de la crise climatique, notre prise de conscience individuelle et collective est essentielle pour changer de modèle de société. Mais elle ne doit pas pour autant servir d’excuse aux responsables politiques pour ne pas mettre en place les mesures de plus grande portée qui s’imposent !

Par ailleurs, les initiatives citoyennes visant à vivre de manière plus durable doivent continuer d’accélérer. L’Église catholique fait preuve de leadership, comme en témoigne le mois de mai, lorsque neuf institutions catholiques ont annoncé qu’elles se désengageaient financièrement du secteur des combustibles fossiles. Avant la COP21, des citoyens du monde entier ont reconnu l’urgence de lutter contre le changement climatique. Un nombre sans précédent pour faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils négocient un accord juste et ambitieux à Paris. Nous devons maintenant maintenir cet élan pour veiller à ce que nos gouvernements respectent leurs engagements et montrent que le soutien public est plus fort que jamais, malgré les obstacles créés par le gouvernement Trump.

Dans le Laudato Si ‘, le pape François nous rappelait que l’action citoyenne peut être la plus puissante de toutes : « Dans certains endroits, des coopératives se développent pour exploiter les sources d’énergie renouvelables qui garantissent l’autosuffisance locale et même la vente du surplus d’énergie. Cet exemple simple montre que, si l’ordre mondial existant se révèle impuissant à assumer ses responsabilités, les individus et les groupes locaux peuvent faire une réelle différence… Parce que l’application des lois est parfois inadéquate en raison de la corruption, la pression publique doit être exercée pour susciter une action politique décisive. La société, par le biais d’organisations non gouvernementales et de groupes intermédiaires, doit faire pression sur les gouvernements pour qu’ils élaborent des réglementations, des procédures et des contrôles plus rigoureux. À moins que les citoyens ne contrôlent le pouvoir politique – national, régional et municipal – il ne sera pas possible de contrôler les dommages causés à l’environnement (Laudato Si ‘, 179). »

Finalement, réduire le green gap, ce n’est pas simplement faire mieux individuellement. C’est apprendre, ensemble, à penser autrement nos habitudes, à rêver un avenir plus aligné avec nos valeurs… et à y croire suffisamment pour franchir le pas. Et si on commençait par là ?

