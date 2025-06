Océan à l’agonie : le sommet de Nice changera-t-il la donne ?

Mardi 10 juin 2025, dans le cadre de la 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC 3) qui se déroule à Nice jusqu’au 13 juin, le Président Emmanuel Macron a participé à une émission spéciale sur France 2. Cette intervention télévisée visait à dresser un bilan des engagements de la France pour la protection des océans, tout en valorisant les avancées internationales portées lors du sommet.

Les océans suffoquent. Acidification, pollution plastique, surpêche, destruction des habitats marins : les signaux d’alarme sont partout. Et pourtant, l’impression dominante est celle d’une inaction coupable. L’État promet, communique, signe des traités… mais dans les faits, les avancées concrètes tardent à se voir. À l’heure où l’océan joue un rôle vital dans la régulation du climat, l’oxygénation de la planète et la préservation de la biodiversité, chaque jour perdu aggrave l’irréversible. C’est dans ce contexte d’urgence absolue que s’est ouverte à Nice, l’UNOC 3. Un sommet crucial, présenté comme « celui de la dernière chance » pour inverser la tendance. Mais face à la gravité des enjeux, les engagements seront-ils à la hauteur des discours ?

Combien de temps encore allons-nous tolérer la schizophrénie politique où les grandes déclarations cachent une absence de courage structurel ? Chaque jour, l’océan perd un peu plus de sa capacité à absorber le carbone, à réguler le climat, à nourrir des milliards d’êtres vivants – humains compris. Et nous laissons faire. Nous continuons de subventionner les industries polluantes, de fermer les yeux sur la surpêche, de reléguer la biodiversité marine au rang de variable d’ajustement.

Face à cette trahison climatique, nous n’avons plus le luxe de l’attentisme. Nous devons exiger des mesures à la hauteur de l’effondrement en cours. Interdire les pratiques destructrices, renforcer massivement les aires marines protégées, engager la justice climatique pour les peuples de la mer, soutenir les scientifiques, et surtout, rompre avec la logique productiviste qui tue l’océan à petit feu.

Comme le rappelle la biologiste océanographe Sylvia Earle : « No blue, no green. No ocean, no us. » Et pourtant, la trajectoire actuelle mène droit à la perte de cet écosystème fondamental. Le GIEC estime que les océans ont absorbé plus de 90 % de l’excès de chaleur généré par les activités humaines depuis les années 1970 – un fardeau thermique aux conséquences incalculables.

« La mer est un régulateur vital, mais on la traite comme une poubelle », déplore Claire Nouvian, fondatrice de l’ONG Bloom. « Il est temps de sortir de l’hypocrisie des discours verts et de faire preuve de courage politique. »

Comme le souligne Frédéric Le Manach, directeur scientifique de Bloom : « La mer n’est pas une ressource inépuisable, c’est un système vivant à bout de souffle. » De son côté, Françoise Gaill, biologiste marine et membre du Comité scientifique de l’Initiative Océan et Climat, insiste : « L’océan est un bien commun de l’humanité. Il faut sortir de cette logique de pillage. »

À cet aréopage de voix s’ajoutent celles de François Sarano, océanographe, plongeur professionnel et co-auteur de Justice pour l’étoile de mer – Vers une reconnaissance des droits de l’Océan, présent sur le plateau de l’émission : « L’océan, on a tendance à le définir par des chiffres… Mais l’océan, c’est une communauté vivante ». Il rappelle l’importance de reconnaître juridiquement les droits de l’océan pour garantir à chaque espèce le « droit d’exister, d’être en bonne santé, de prospérer, de se régénérer » Et d’ajouter : « Il y a une vraie lueur d’espoir pour les océans si on s’en donne les moyens ».

Emmanuel Macron face à l’urgence océanique : entre engagements réaffirmés et tensions politiques

« On a montré, en huit ans, qu’on pouvait créer des emplois, réindustrialiser le pays en baissant les émissions de CO2. Aucun renoncement sur l’économie et l’attractivité, aucun renoncement sur l’écologie. »

Ces mots ont été tenus hier soir par le président de la République, Emmanuel Macron, lors de l’émission « Urgence océan : un sommet pour tout changer« , 100% dédiée aux sujets environnementaux – une première dans l’histoire de la télévision française – et notamment à la question des océans et de leur protection, à l’occasion de l’UNOC3, co-organisée par la France et le Costa Rica à Nice.

De nombreux experts et journalistes – dont Hugo Clément, présent sur le plateau – se sont empressés de pointer du doigt les reculs écologiques pourtant bien observés lors des deux mandats du président : recul du ministère de l’écologie dans l’ordre protocolaire, réduction des budgets consacrés à l’écologie, demande d’une “pause réglementaire” pour l’Europe, alors même que le pacte vert européen était de plus en contesté, …

Pour Fabrice Bonnifet, président de GenAct, première association fédérant les individus agissant ou souhaitant agir pour une responsabilité sociétale plus ambitieuse et à visée régénérative, et du C3D, première association des directrices et directeurs Développement Durable, la déclaration d’Emmanuel Macron témoigne des limites d’une vision incarnée actuellement par le gouvernement français : le “en même temps”. Dans un monde fini, il n’est physiquement pas possible de continuer à produire toujours plus, à extraire toujours plus, tout en préservant les conditions d’habitabilités sur Terre car, comme le rappellent sans relâche les scientifiques du GIEC entre autres, l’économie linéaire extractiviste se heurte sans cesse aux limites planétaires. Les injonctions contradictoires d’Emmanuel Macron prouvent les limites de cette vision : l’économie, telle qu’on la connaît, va devoir opérer des changements radicaux de stratégie, et donc des renoncements.

Fabrice Bonnifet appelle à une régulation forte dans ce sens et affirme ainsi : “Nous ne pourrons pas continuer à vouloir tout et son contraire. Accélérer simultanément la croissance économique et la décroissance des pressions environnementales est impossible. Bien entendu, personne ne souhaite se passer de la technologie lorsqu’elle est utile et inclusive. Cependant, le discernement impose d’accepter l’usage raisonné sans mésusage. Pour cela, nous avons besoin d’une régulation implacable et de sanctions exemplaires. Ce n’est pas l’écologie qui est punitive, c’est son absence ! “

Aujourd’hui, où en sommes-nous ?

Le traité sur la haute mer : un tournant diplomatique ?

Emmanuel Macron a salué la ratification attendue du Traité sur la haute mer par plus de 60 pays d’ici septembre 2025, assurant ainsi son entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Ce traité, négocié sous l’égide des Nations Unies, permettra de mieux protéger les eaux internationales via la création d’aires marines protégées et le renforcement de la coopération scientifique et environnementale.

Rappelons que la « haute mer », soit toutes les eaux internationales et le fond marin en dehors de la juridiction d’un pays, est un espace que la science ne connaît pas encore parfaitement bien. Elle comprend deux tiers de l’océan mondial et constitue l’un des plus grands réservoirs de biodiversité sur Terre, fournissant des itinéraires migratoires pour des espèces telles que les baleines, les requins et le thon, et hébergeant des écosystèmes de haute mer uniques. Cependant, seulement 1 % de ces eaux sont entièrement protégées. Le besoin de protections en haute mer est essentiel pour pouvoir atteindre les objectifs mondiaux de durabilité, tels que ceux du Cadre mondial de la biodiversité de la Convention sur la diversité biologique, ceci incluant la protection d’au moins 30 % des océans d’ici à 2030 (30 x 30).

Surpêche et pêche durable : la position française

Face aux critiques sur la surpêche, Emmanuel Macron a défendu la pêche française, la jugeant « beaucoup moins destructrice que d’autres« , comparant notamment les pratiques françaises aux chalutages intensifs pratiqués par certains pays tiers. Il a annoncé le passage de 4 % à 14 % de zones en protection forte dans les eaux françaises, marquant une avancée significative.

Expansion des zones protégées : Avant le sommet de Nice, seules 4 % des eaux françaises étaient en protection forte. Le gouvernement a annoncé une montée à 14 – 14,5 % d’ici la fin du sommet, via une carte détaillée des aires protégées. Selon France Inter, environ 33 % des eaux territoriales sont désormais classées comme aires marines protégées (AMP), réparties en plus de 500 zones.

Mais des protections incomplètes et non contraignantes : Les ONG dénoncent des zones où le chalutage de fond et la pêche industrielle restent autorisés : seulement 0,03 % des eaux sont réellement sous protection stricte, et dans 98 % des AMP, ces pratiques destructrices demeurent possibles. Jean‑Pierre Gattuso (CNRS) qualifie le fait de permettre le chalutage de fond dans certaines AMP françaises comme un “point noir” dans la politique de protection.

Absence d’interdiction généralisée du chalutage de fond : Contrairement à ce qu’attendaient plusieurs scientifiques et ONG (suivant les recommandations de la Commission européenne), Emmanuel Macron n’a pas engagé d’arrêt automatique du chalutage de fond dans toutes les AMP, se contentant d’annoncer l’interdiction dans une “toute petite partie”.

Cette position modérée suscite la déception : des pays comme la Grèce ont déjà prévu une interdiction totale d’ici à 2030.

Contexte réglementaire national et européen : La France s’appuie sur la Stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP, 2021–2030), fixant comme objectifs 30 % de surface protégée et 10 % en protection forte d’ici 2030, alignée avec les objectifs globaux 30×30.

La nation opère dans le cadre de la directive européenne Stratégie pour le milieu marin, qui impose un suivi écologique renforcé et des plans d’action régionaux.

Bilan contrasté avec promesses européennes : Bien que la France revendique une position de leader, nombre d’ONG reprochent que ces avancées restent largement symboliques : les zones sanctuarisées sont le plus souvent des zones de faible valeur halieutique, et leur surveillance est jugée insuffisante.

La France a massivement étendu ses AMP, affirmant passer de 4 % à 14 % de zones en protection forte, et couvre désormais 33 % de ses eaux au global. Toutefois, cette progression est fortement entachée par l’absence d’interdiction générale du chalutage de fond, la prédominance de zones peu sensibles, et des contrôles laxistes. Les ONG et experts appellent donc à passer de l’affichage à une protection réellement contraignante et durable des fonds marins.

Si l’on considérait l’économie océanique comme un pays, elle serait la cinquième économie mondiale. Elle représentait environ 3,4 % de l’économie mondiale en 2019 et environ 133,6 millions d’emplois équivalents temps plein .

« La gestion durable des stocks de poissons et la garantie que le soutien gouvernemental à la pêche ne compromette pas la santé des ressources sont fondamentales pour la performance sociale, économique et environnementale du secteur de la pêche et sa résilience face aux chocs, notamment ceux provoqués par le changement climatique. » selon l’OCDE, lors de leur Examen des pêcheries 2025.

Pollution plastique et transport maritime : les chantiers prioritaires

Le chef de l’État a qualifié le plastique de « fléau majoritairement terrestre« . Il a rappelé les mesures prises en France pour réduire l’usage du plastique à usage unique (interdiction des pailles, cotons-tiges, suremballages) et a appelé à une réglementation internationale plus contraignante. Il a aussi insisté sur la nécessité de décarboner le transport maritime et de développer une économie bleue durable.

Recherche scientifique et exploitation minérale des fonds marins (Deep Sea Mining)

Macron a réaffirmé l’importance de la science marine comme base de toute politique océanique. Concernant l’exploitation minérale des grands fonds, sujet sensible, il est resté prudent, évoquant la nécessité d’approches encadrées par la connaissance et la préservation.

Ces deux volets avancent désormais de façon indissociable : toute perspective d’extraction est conditionnée à une connaissance fine des environnements abyssaux, encore largement méconnus. Depuis 2023, plusieurs campagnes océanographiques majeures – dont les expéditions SMARTEX menées par le National Oceanography Centre dans la zone Clarion-Clipperton – dressent des inventaires de biodiversité, cartographient les nodules polymétalliques et mesurent les flux biogéochimiques afin d’établir des lignes de base indispensables aux futures études d’impact.

La recherche fournit aussi un retour d’expérience crucial : une étude parue en mars 2025 dans la revue Nature révèle que, quarante-quatre ans après un test d’excavation, les communautés benthiques restent profondément altérées malgré certains signes de recolonisation, confirmant que les traces physiques et biologiques d’une exploitation peuvent persister plusieurs décennies. Ces résultats confortent l’approche de précaution gravée dans le projet de Code minier de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). À ce jour, l’AIFM n’a délivré que 30 contrats d’exploration (19 pour les nodules, 7 pour les sulfures, 4 pour les croûtes cobaltifères) à 21 entreprises parrainées par 20 États, et aucun permis d’exploitation commerciale n’a encore été accordé.

Sur le front réglementaire, la 30ᵉ session du Conseil de l’AIFM (mars 2025) apparaît comme un tournant : la pression conjuguée du « compte à rebours » déclenché par Nauru et du dépôt annoncé par The Metals Company pousse les délégations à finaliser un cadre juridiquement robuste d’ici fin 2025, alors même qu’une coalition d’États – emmenée par la France – réclame un moratoire de précaution (Source : Iris). Fin mai 2025, 37 pays soutenaient une pause ou un gel des activités minières, et l’appel lancé par le secrétaire général de l’ONU lors du sommet des océans de Nice à passer du « pill-upillage » à la « protection » a donné une résonance politique supplémentaire à la science (Source: Theguardian.com).

Parallèlement, de nouveaux programmes de recherche ciblent des zones longtemps négligées : le projet ARCTICMINER, financé par Horizon Europe (2025-2027), évaluera l’ouverture par la Norvège de 280 000 km² de plateau continental arctique à l’exploration minière, en examinant ses conséquences juridiques et écologiques à la lumière de l’accord BBNJ. Sur le plan technologique, les innovations se multiplient – robots collecteurs de nouvelle génération, véhicules autonomes capables de cartographie 3D sous-métrique, senseurs biogéochimiques temps réel – mais la plupart restent au stade pilote ; leur déploiement industriel dépendra de la capacité des entreprises à prouver une extraction à la fois économiquement viable et écologiquement soutenable.

La balance entre recherche et exploitation penche aujourd’hui nettement vers la production de connaissances : sans données robustes sur la résilience des écosystèmes, le devenir du carbone séquestré dans les sédiments ou l’efficacité des aires de préservation environnementale, toute activité commerciale représente un pari risqué tant pour les investisseurs que pour la communauté internationale appelée à gérer ce « patrimoine commun de l’humanité ».

Bilan des engagements onusiens à Nice

Le discours d’Emmanuel Macron, bien que volontariste et porteur d’avancées concrètes, a aussi révélé les tensions sous-jacentes entre enjeux écologiques, pressions diplomatiques et défis nationaux. L’UNOC 3 confirme l’urgence d’une gouvernance océanique mondiale ambitieuse, à la hauteur des défis planétaires car il marque une étape diplomatique majeure dans la gouvernance des mers. Elle permet d’aboutir à une série d’engagements concrets, traduisant une volonté politique renforcée de concilier préservation des écosystèmes marins et développement durable :

L’objectif « 30×30 » confirmé et élargi

L’engagement de protéger 30 % des océans d’ici à 2030 – déjà inscrit dans le Cadre mondial pour la biodiversité adopté à Montréal (COP15) – a été réaffirmé avec vigueur. À Nice, plusieurs pays ont annoncé l’extension de leurs aires marines protégées (AMP), y compris en haute mer, dans le prolongement de l’accord BBNJ (Biodiversité au-delà de la juridiction nationale). Des engagements spécifiques ont été pris pour garantir non seulement l’extension, mais aussi l’effectivité des AMP, avec des objectifs de surveillance, d’évaluation et de gouvernance participative.

Soutien renforcé aux pays du Sud

Conscients de l’inégale capacité des États à surveiller et gérer leurs zones maritimes, les pays du Nord se sont engagés à mobiliser 4,2 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans en faveur de la recherche océanographique, de la formation scientifique et de la cartographie des fonds marins dans les pays du Sud. Ces fonds devraient alimenter le renforcement de l’infrastructure scientifique, des systèmes d’observation, et des capacités de négociation dans les enceintes multilatérales.

Vers un moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes

La résolution adoptée à Nice par plus de 70 pays en faveur d’un moratoire sur l’exploitation minière des grands fonds marque une inflexion notable du débat international. Même si elle n’est pas juridiquement contraignante, elle envoie un signal politique fort à l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), en appelant à suspendre toute exploitation commerciale tant que des garanties scientifiques et réglementaires ne sont pas réunies. Ce moratoire fait écho aux appels lancés par plusieurs organisations scientifiques, ONG et États côtiers préoccupés par l’absence de données fiables sur les impacts écologiques à long terme.

Un mécanisme inédit de suivi et de redevabilité

Pour éviter que les engagements ne restent lettres mortes, un Mécanisme de suivi des engagements océaniques a été mis en place. Codirigé par l’ONU et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, il publiera tous les deux ans un rapport d’évaluation des progrès réalisés, appuyé par des données scientifiques et des indicateurs de performance. Il vise à instaurer une dynamique de transparence et de redevabilité comparable à celle du processus climat (UNFCCC). Il pourrait également contribuer à harmoniser les efforts de reporting entre les différents cadres juridiques marins internationaux (BBNJ, AIFM, OMI, etc.).

Un tournant symbolique et stratégique

Au-delà des annonces, la conférence de Nice cristallise un tournant : l’océan, longtemps périphérique dans les négociations environnementales, s’impose désormais comme un enjeu central de la diplomatie climatique, de la justice environnementale et de la souveraineté scientifique. Reste à voir si les engagements pris résisteront à l’épreuve de la mise en œuvre, en particulier face aux intérêts économiques liés à l’exploitation des ressources marines, aux tensions géopolitiques croissantes, et aux limites de la coopération multilatérale.

Paul Watson

Paul Watson était l’invité de l’émision hier soir sur France 2. Si Paul Watson demande l’asile en France, « il respecte toutes les règles pour l’obtenir », a assuré Emmanuel Maron, lors de l’émission, en direct. Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd et figure emblématique de la lutte contre la chasse baleinière, a déclaré sur le plateau de France 2 vouloir demander l’asile en France. « Compte tenu de sa situation, s’il le demande à l’OFPRA [Office français de protection des réfugiés et apatrides], il respecte toutes les règles pour l’obtenir. » Paul Watson a été arrêté par la police danoise le 21 juillet 2024 à la suite d’un mandat d’arrêt international émis par le Japon. Après cent quarante-neuf jours en prison au Groenland, il déclare : « Je souhaite trouver des solutions avec le gouvernement français », car la France « a le potentiel pour prendre un rôle de leader dans la protection des océans ».

