Les scientifiques confirment le dérèglement du jet-stream. C’est mauvais pour le climat.

Le courant-jet polaire ou jet-stream fait le tour de l’hémisphère nord, tourbillonnant jusqu’à 15 km au-dessus de nos têtes, comme une couronne éthérée et incurvée sur la planète. Cette bande de vent fort sépare l’air froid de l’Arctique de l’air plus chaud du sud, et elle est responsable du transport du temps d’ouest en est à travers les États-Unis, au-dessus de l’Atlantique et en Europe. C’est ce jet-stream qui contrôle le degré d’humidité et de chaleur de ces régions. Il y a quelques jours, des scientifiques nous alertaient sur l’allure de plus en plus sinusoïdale de ce courant, oscillant à l’envi du Nord au Sud. Mais une étude récente confirme que le courant-jet est perturbé : il se déplace vers le nord à mesure que les températures mondiales augmentent.

Selon cette dernière étude, si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent sans relâche, le courant-jet sortira de sa zone normale d’ici 2060. « Le début de la migration du jet stream vers le nord a peut-être déjà commencé », a déclaré à Insider Matthew Osman, chercheur au Climate Systems Center de l’université de l’Arizona et coauteur de l’étude.

Cela aurait des conséquences désastreuses sur les conditions météorologiques dans l’hémisphère nord, entraînant des événements extrêmes tels que des sécheresses et des vagues de chaleur dans le sud de l’Europe et l’est des États-Unis. Selon M. Osman, on s’attend à davantage de pluies et d’inondations dans les régions du nord de l’Europe et de la Scandinavie.

Un courant-jet migrateur

Le courant-jet de l’Atlantique Nord existe et est maintenu en place grâce au choc entre l’air chaud qui remonte des tropiques vers le nord et l’air froid de l’Arctique. Lorsque ces masses d’air se rencontrent, elles se déplacent vers l’est à 161 kilomètres par heure, sous l’effet de la rotation de la Terre.

Mais l’augmentation de la température de l’air perturbe ce mouvement. L’Arctique se réchauffe deux fois plus vite, en moyenne, que le reste de la planète. L’air chaud se déplace donc plus au nord avant de trouver de l’air froid, ce qui conduit la position du jet stream à migrer vers des latitudes plus élevées.

Matthew Osman a fait remarquer que le jet stream est capricieux ; l’emplacement de la bande se déplace constamment au fur et à mesure que le différentiel de température qui le provoque fluctue. Mais son étude s’inscrit dans une perspective à long terme, en examinant l’emplacement du jet-stream au cours des 1250 dernières années.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Pour reconstituer ce comportement passé, les chercheurs ont examiné des carottes de glace provenant de 50 sites de la calotte glaciaire du Groenland et remontant au VIIIe siècle. Les carottes ont révélé la quantité de neige tombée et le moment où elle est tombée. Puis, à l’aide de modèles climatiques, l’équipe a simulé le déplacement du jet stream au cours des quatre prochaines décennies si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel.

Les résultats ont montré que le mouvement actuel de la bande de vent menace de dépasser tous les déplacements précédents. Il devrait s’écarter considérablement de la norme, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. « En poussant le courant-jet en dehors de sa plage naturelle déjà importante, nous pourrions nous exposer à des risques climatiques de plus en plus graves à l’avenir », a déclaré M. Osman.

Davantage de sécheresses et d’inondations à venir

L’étude d’Osman suggère que la migration du courant-jet entraînera probablement un réchauffement plus rapide de la côte Est des États-Unis. Et l’Amérique du Nord comme l’Europe connaîtront davantage de sécheresses et de vagues de chaleur. « L’Europe, située en aval du courant-jet de l’Atlantique Nord, ressentira ces effets de manière plus aiguë », a déclaré M. Osman. En particulier, les régions semi-arides du sud de l’Europe pourraient devenir plus arides.

Les régions du nord de l’Europe qui ont déjà un climat plus humide et plus doux, comme la Scandinavie, pourraient quant à elles devenir encore plus humides. Ces précipitations supplémentaires entraîneraient davantage d’inondations, comme celles qui ont frappé l’Europe cet été.

Des changements dans le courant-jet pourraient aussi affecter le vortex polaire

Certains scientifiques pensent que le réchauffement rendra également le jet stream plus instable qu’il ne l’est déjà. La trajectoire du jet stream est sinueuse et sinusoïdale, car tout l’air chaud ne se déplace pas vers le nord au même rythme, et tout l’air polaire ne se déplace pas uniformément vers le sud. D’où les nombreuses vagues dans la bande de vent.

Mais une étude publiée le mois dernier suggère que la fonte de la glace de mer arctique pourrait augmenter l’intensité et la taille de ces bourrelets déviants. Lorsque la glace de mer fond, davantage de chaleur et d’humidité se déplacent de la surface de la Terre vers l’espace. Cela agit comme un rocher jeté dans l’étang de l’atmosphère – il crée de fortes ondulations au-dessus de l’Arctique qui déforment le courant-jet. Cela crée des ondulations qui poussent l’air extraordinairement froid vers l’équateur.

Par conséquent, un courant-jet plus ondulé augmente les chances de tempêtes hivernales intenses et de vagues de froid aux États-Unis. Parmi les exemples de ces conditions météorologiques hivernales extrêmes, citons l’épisode de vortex polaire qui a frappé les États-Unis en 2019 et la tempête hivernale qui a privé des millions de Texans d’électricité en février.

« Si l’ondulation du jet stream augmente à l’avenir, cela pourrait impliquer que des événements extrêmes tels que le vortex polaire pourraient également devenir plus fréquents », a déclaré Osman.

Source : Science Alert

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement