Antarctique : le glacier de l’Apocalypse nous menace tous

Une chose qui est difficile à saisir à propos de la crise climatique, c’est que les grands changements peuvent se produire rapidement. En 2019, j’étais à bord du Nathaniel B. Palmer, un navire de recherche scientifique de 94 mètres de long, qui croisait devant le glacier Thwaites en Antarctique. Un jour, nous naviguions dans une mer claire devant le glacier. Le lendemain, nous étions entourés d’icebergs de la taille d’un porte-avions. Comme nous l’avons appris plus tard grâce aux images satellites, en l’espace de 48 heures environ, un mélange de glace d’environ 34 km de large et 24 km de profondeur s’était fissuré et dispersé dans la mer.

C’était un moment effrayant. Le glacier de Thwaites a la taille de la Floride. C’est le bouchon dans la bouteille de toute la couche de glace de l’Antarctique occidental, qui contient assez de glace pour élever le niveau de la mer de 3 mètres. Le mélange qui s’est désintégré ne faisait pas partie du glacier lui-même, mais d’un mélange d’icebergs et de glace de mer qui s’était installé à côté de lui. Néanmoins, l’idée qu’il puisse s’effondrer du jour au lendemain est stupéfiante.

Il s’avère que la débâcle dont j’ai été témoin n’était pas un événement anormal. Il y a quelques semaines, les scientifiques participant à la Collaboration internationale sur le glacier Thwaites, un programme de recherche conjoint de 25 millions de dollars sur cinq ans entre la National Science Foundation aux États-Unis et le Natural Environment Research Council au Royaume-Uni, ont présenté leurs dernières recherches. Ils ont décrit la découverte de fissures et de crevasses dans la plate-forme de glace orientale de Thwaites, prédisant que la plate-forme de glace pourrait se fracturer comme un parebrise de voiture en seulement cinq ans. « Elle ne se dispersera pas dans la mer aussi rapidement que ce que vous avez vu lorsque vous étiez là-bas », m’a dit plus tard Erin Pettit, glaciologue à l’université d’État de l’Oregon et l’un des principaux chercheurs de l’ITGC. « Mais le processus de base est le même. La plate-forme de glace se brise et pourrait disparaître en moins d’une décennie. »

Compte tenu du bilan meurtrier de la pandémie de Covid, la perte d’une plate-forme de glace sur un continent lointain peuplé de pingouins pourrait ne pas sembler être une grande nouvelle. Mais en fait, la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental est l’un des points de basculement les plus importants du système climatique de la Terre. Si le glacier Thwaites s’effondre, c’est la porte ouverte au glissement du reste de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental dans la mer. À l’échelle mondiale, 250 millions de personnes vivent à moins d’un mètre de la ligne des marées hautes. Une élévation de trois mètres du niveau de la mer serait une catastrophe mondiale. Ce n’est pas seulement l’adieu à Miami, mais l’adieu à pratiquement toutes les villes côtières de faible altitude dans le monde.

Mais la prévision de la rupture des calottes glaciaires et de ses conséquences sur l’élévation future du niveau de la mer est entachée d’incertitudes. Selon les différents scénarios d’émissions du dernier rapport du GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le niveau de la mer pourrait s’élever de trente centimètres seulement d’ici la fin du siècle, ou de près de deux mètres (bien sûr, la montée des eaux ne s’arrêtera pas en 2100, mais cette date est devenue une référence commune). « La différence entre ces [modèles] représente beaucoup de vies et d’argent », déclare Richard Alley, glaciologue à l’université d’État de Pennsylvanie et l’un des grands spécialistes des glaces de notre époque. Alley ajoute : « L’endroit le plus susceptible de générer [le pire scénario] est Thwaites. »

Ou pour le dire de manière plus urgente : « S’il doit y avoir une catastrophe climatique », m’a dit un jour le glaciologue Ian Howat, de l’État de l’Ohio, « elle commencera probablement à Thwaites ».

Le problème est que comprendre ce qui se passe à Thwaites est diaboliquement complexe. Comme je l’ai écrit en 2017 : Le problème avec Thwaites, qui est l’un des plus grands glaciers de la planète, est qu’il est aussi ce que les scientifiques appellent « un système à seuil ». Cela signifie qu’au lieu de fondre lentement comme un glaçon un jour d’été, il ressemble davantage à un château de cartes : Il est stable jusqu’à ce qu’il soit poussé trop loin, puis il s’effondre.

Diaboliquement complexe

Le Thwaites est très différent des autres grands glaciers, comme ceux du Groenland. Tout d’abord, il ne fond pas par le haut, en raison du réchauffement de l’air. Il fond par le bas, en raison du réchauffement de l’eau de l’océan qui ronge sa partie inférieure. Plus important encore, le terrain sous la couche de glace de l’Antarctique Ouest est particulier. « Pensez-y comme à un bol à soupe géant rempli de glace », m’a dit un jour Sridhar Anandakrishnan, expert en glaciologie polaire à la Penn State University. Dans l’analogie du bol, le bord du glacier – l’endroit où un glacier quitte la terre et commence à flotter – est perché sur le rebord du bol, à 300 mètres ou plus en dessous du niveau de la mer. Les scientifiques appellent cette lèvre la « ligne d’ancrage ». En dessous de la lèvre, le terrain s’effondre en pente descendante sur des centaines de kilomètres, jusqu’aux montagnes transantarctiques qui séparent l’Antarctique de l’Est et de l’Ouest. Dans la partie la plus profonde du bassin, la glace fait environ 3 km d’épaisseur.

Cela signifie qu’une fois que l’eau chaude arrive sous la glace, elle peut s’écouler le long de la pente du bassin, affaiblissant la glace par le bas. Par le biais d’un mécanisme appelé « instabilité de la falaise de glace marine », vous pouvez obtenir ce qui équivaut à un effondrement incontrôlé de la calotte glaciaire qui pourrait faire monter le niveau global des mers très haut, très rapidement.

C’est pourquoi, lorsque j’ai écrit mon article sur Thwaites dans Rolling Stone en 2017, je l’ai surnommé « The Doomsday Glacier » / Le glacier de l’Apocalypse. (Le nom est resté – si vous tapez l’expression dans Google maintenant, vous obtenez un demi-million de résultats).

Dans le pire des scénarios, à quelle vitesse Thwaites pourrait-il s’effondrer ? Personne ne le sait. Les données du GIEC sont le meilleur indicateur de l’élévation du niveau de la mer pour le reste du siècle, même si Alley m’avertit que même une élévation d’1.80 mètre du niveau de la mer d’ici 2100 ne constitue pas le pire des scénarios.

« Nous ne savons tout simplement pas quelle est la limite supérieure de la vitesse à laquelle cela peut se produire », déclare Alley. « Nous avons affaire à un événement dont aucun humain n’a jamais été témoin auparavant. Nous n’avons pas d’analogue pour cela. »

Au cours des dernières années, les scientifiques ont fait beaucoup de progrès dans la compréhension de la dynamique de Thwaites. Lors de notre croisière de 2019, les scientifiques ont découvert des creux dans le fond marin qui permettaient à l’eau chaude de s’écouler sous la plate-forme de glace. Les scientifiques ont cartographié le dessous du glacier lui-même, suivi les crevasses de la plate-forme de glace et localisé les points d’ancrage qui pourraient ralentir le retrait de la glace. Le changement est spectaculaire : « Le taux net de perte de glace du glacier Thwaites est plus de six fois supérieur à ce qu’il était au début des années 1990 », explique Rob Larter, géophysicien au British Antarctic Survey, qui était le responsable scientifique de mon voyage en Antarctique en 2019.

Les récentes nouvelles concernant la rupture de la plate-forme de glace orientale de Thwaites dans les cinq prochaines années n’étaient pas vraiment une surprise pour quiconque a suivi le sujet de près. Après la désintégration soudaine de la plate-forme de glace Larsen B en 2002, les scientifiques ont réalisé que l’Antarctique était beaucoup moins stable que beaucoup le croyaient. La découverte de fissures et de crevasses à Thwaites souligne à quel point les changements déjà en cours sont dynamiques.

Pour être clair, il y a une grande différence entre une plateforme de glace et le glacier lui-même. La plateforme de glace est comme l’ongle du pouce qui sort du glacier et flotte sur l’océan. Comme elle flotte déjà, lorsqu’elle fond, elle ne contribue pas en soi à l’élévation du niveau de la mer (tout comme lorsque des glaçons fondent dans votre verre, ils ne font pas monter le niveau du liquide).

Mais les plates-formes de glace sont importantes car elles servent de contrefort aux glaciers. Comme les arcs-boutants de Notre Dame, elles donnent de la stabilité aux murs de glace. Et lorsqu’elles se brisent, le glacier terrestre est libre de s’écouler beaucoup plus rapidement dans la mer. Et cela augmente le niveau de la mer. Donc oui, si Thwaites perd une partie significative de son plateau de glace en cinq ans, c’est un gros problème.

Un gros problème avec de multiples inconnues

Mais même si une grande partie de la plate-forme de glace se fissure, il y a beaucoup d’inconnues quant à la façon dont cela va se passer. « Une première question est de savoir, si la rupture de la plate-forme de glace se poursuit, si toute la plate-forme de glace sera perdue, ou si une courte plate-forme de glace subsistera, du moins à certains endroits ». Richard Alley m’a envoyé un courriel. « Presque toute la glace de la plate-forme de glace sert de contrefort, générant une friction qui retient la glace non flottante, donc la perte d’une partie, de la plupart ou de la totalité de la plate-forme de glace augmentera le flux de glace non flottante dans l’océan. Mais le contrefort le plus important tend à se produire le plus près de la zone d’échouage, donc si une courte plate-forme de glace subsiste, elle peut encore fournir un contrefort important, et l’accélération de l’écoulement et l’amincissement seront plus faibles qu’ils ne pourraient l’être avec la perte totale de la plate-forme de glace. »

C’est ici que vous voyez le problème. Même la prévision de l’impact de la fissuration de la plate-forme de glace sur l’écoulement du glacier est difficile à estimer.

Et ce n’est qu’une des incertitudes auxquelles les scientifiques sont confrontés lorsqu’ils tentent de prédire si oui ou non Miami sera sous les eaux d’ici 2100. D’autres incertitudes subsistent quant à l’endroit et au moment exacts où la glace se fracturera, quant à la quantité d’eau chaude qui sera poussée sous le glacier par les changements de vents et de courants océaniques, quant à la façon dont la nature du lit sur lequel repose le glacier accélérera ou ralentira le glissement du glacier vers la mer. Le fait que le lit soit constitué de roche dure ou de till boueux peut avoir un impact important sur la vitesse du glacier, tout comme la texture de la neige influe sur la vitesse à laquelle vous descendez une piste de ski. « La glace est vivante », explique M. Pettit. « Elle bouge, coule et se brise de manière difficile à anticiper ».

Paradoxalement, plus les scientifiques en apprennent sur ce qui se passe à Thwaites, plus les derniers modèles climatiques divergent sur son avenir. Prenons les résultats de deux modèles réalisés par des scientifiques très respectés et publiés côte à côte dans la revue Nature au début de 2021. L’un des modèles suggère que le site de Thwaites reste relativement stable jusqu’à ce que les températures dépassent 2 °C de réchauffement. Ensuite, l’enfer se déchaîne. Thwaites commence à tomber dans la mer comme une rangée de dominos poussés d’une table et entraîne bientôt le reste de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental. Et une fois que l’effondrement aura commencé, selon ce modèle, il sera impossible de l’arrêter, du moins à l’échelle humaine. En un siècle environ, le niveau mondial des mers pourrait s’élever de 3 mètres, ce qui submergerait le sud de la Floride, le Bangladesh et de nombreuses autres régions de faible altitude dans le monde.

Dans l’autre modèle, l’élévation du niveau mondial des mers ne diffère que de 10 cm entre une augmentation de la température mondiale de 1,5 C et une augmentation de la température de 3 C (ce qui est un peu plus élevé que ce vers quoi nous nous dirigeons avec les scénarios d’émissions actuels). Et une grande partie de cette augmentation provient de la fonte accrue des glaciers du Groenland et des montagnes. Quant à l’Antarctique, le document dit explicitement : « Aucun scénario clair de dépendance aux émissions n’émerge pour l’Antarctique. »

Que penser de tout cela ?

« La divergence actuelle entre les prédictions des modèles est en fait un bon signe car elle signifie que les scientifiques sondent différentes paramétrisations, représentations des processus et hypothèses », écrit Jeremy Bassis, géophysicien à l’université du Michigan. M. Bassis suggère de ne pas trop se concentrer sur l’incertitude à long terme et de mettre plutôt l’accent sur ce que les scientifiques savent des prochaines décennies. « La capacité des modèles à prédire les changements du niveau de la mer à l’échelle décennale est élevée, et nous disposons déjà de projections exploitables à ces échelles de temps. Nous devrions insister sur ce fait dans les discussions avec les membres des communautés, les parties prenantes et les décideurs, afin qu’ils puissent aller de l’avant avec une importante planification de l’adaptation et de l’atténuation. »

Mais à long terme, il n’est pas certain que la dynamique d’effondrement de la calotte glaciaire qui est en cours à Thwaites puisse être arrêtée. Comme l’a dit le glaciologue Eric Rignot en 2015, en Antarctique, « la mèche de la bombe a été allumée ». Même si nous réduisons les émissions de carbone à zéro demain, l’eau chaude continuera de s’écouler sous la calotte glaciaire pendant des décennies, déstabilisant la glace et poussant davantage le glacier vers un effondrement final. Cela ne signifie pas que la réduction à zéro de la pollution par le carbone n’est pas un objectif important – rien, en fait, n’est plus important ou plus urgent. « Nous avons peut-être une petite marge de sécurité en Antarctique, mais pas une grande », déclare M. Alley. Même si la mèche est allumée, une réduction rapide des émissions pourrait ralentir le processus jusqu’à un craquement millénaire qui nous donnerait plus de temps pour nous adapter. D’une manière ou d’une autre, notre avenir est écrit dans la glace.

Jeff Goodell, rédacteur en chef adjoint de Rolling Stones

Cet article paru la première fois dans Rolling Stones est publié dans le cadre du partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de plus de 400 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique du changement climatique.

Image d’en-tête : le glacier Thwaites, photo Jeff Goodell