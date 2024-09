« Qualité Rivière » : le compagnon numérique pour explorer les rivières de France

La nouvelle application mobile « Qualité rivière » des agences de l’eau va désormais accompagner les amateurs de nature et d’escapades au bord des cours d’eau français. Elle permet de naviguer sur une carte interactive et de s’informer sur la qualité des cours d’eau, sur les espèces de poissons qui s’y trouvent et sur la qualité des eaux de sites de baignade autorisés.

Cours d’eau, poissons et sites de baignades rassemblés sur une carte interactive

L’application « Qualité rivière » permet de repérer facilement l’état de santé général des cours d’eau. En se géolocalisant, en tapant un code postal ou le nom de la commune, une carte interactive affiche la couleur correspondant au niveau de qualité de la rivière sélectionnée. Par exemple : « très bon état» (couleur bleu) pour le Mattefer à Saint-Franchy (Nièvre) ou le Prunelli à Bastelica (Corse), «bon état» (vert) pour l’Oise à Compiègne, l’Adour à Lahonce (Pyrénées-Atlantiques), la Seille à Chambrey (Moselle), l’Aven à Pont-Aven (Finistère) ou la Scarpe à Douai (Nord), ou « état moyen » (jaune) pour le Rhône à Lyon ou la Garonne à Toulouse.

Le picto « poissons » signale, quant à lui, les espèces de poissons que l’on trouve dans les rivières. Par exemple, on peut voir que le goujon nage dans le Var à Nice, l’anguille d’Europe dans le Doubs ou le brochet dans la Vienne.

Enfin, pour trouver un lieu de baignade idéal, un picto « baignade » indique les sites autorisés. Les données sur la qualité sanitaire des eaux, issues des contrôles réguliers du ministère de la Santé, sont consultables directement sur l’application.

L’application qui s’adresse à tous les publics est également un outil pédagogique d’information et de sensibilisation aux enjeux de l’eau et des milieux aquatiques. Elle propose des actualités sur les actions des agences de l’eau, un quiz pour tester ses connaissances sur l’eau ou connaître les comportements à éviter pour ne pas dégrader la qualité des rivières.

Des micro-algues aux polluants chimiques : un panel d’indicateurs

La qualité écologique de l’eau des rivières est mesurée à l’aide de 11 paramètres, harmonisés au niveau européen, témoins de la santé d’une rivière. Parmi ces indicateurs, on retrouve : les diatomées, ces microalgues sensibles aux pollutions – leur présence ou leur absence renseigne sur la qualité de l’eau ; les nutriments, comme l’azote et le phosphore, favorisant la prolifération d’algues nuisibles à l’équilibre des rivières ; la température de l’eau, un facteur essentiel pour la vie aquatique : plus l’eau est chaude, moins elle est riche en oxygène indispensable à la vie aquatique.

Le changement climatique : un facteur aggravant

L’augmentation des températures et les perturbations du régime pluviométrique accentuent les impacts des activités humaines sur les cours d’eau. Des débits plus faibles, une oxygénation réduite en période estivale menacent la survie des espèces et fragilisent l’ensemble de l’écosystème.

Suivre l’évolution de ces indicateurs permet aux scientifiques et aux gestionnaires de rivières d’évaluer sur le temps long l’état de santé général des cours d’eau et d’anticiper les impacts du changement climatique. Des mesures de restauration et de protection peuvent ainsi être mises en place pour préserver ces milieux fragiles, supports de biodiversité et de nombreuses activités et qui constituent une partie importante de nos ressources pour l’eau potable.

16,5 millions de données disponibles

Les analyses disponibles dans l’application sont menées sous la responsabilité des agences de l’eau dans le cadre du schéma national des données sur l’eau en application de la directive cadre européenne sur l’eau. Les agences assurent le suivi de la qualité des rivières grâce à un réseau de 12 000 stations de surveillance. Elles coordonnent et rassemblent également les données d’organismes partenaires tels que l’Office français de la biodiversité pour les poissons ou encore les suivis réalisés par les structures de gestion des milieux aquatiques ou des fédérations de pêche.

Chaque année, elles collectent ainsi plus de 16,5 millions de données sur l’état des milieux aquatiques qui sont disponibles sur le portail d’informations sur l’eau ou https://naiades.eaufrance.fr/(pour la qualité physicochimique et biologique des cours d’eau et plans d’eau).

Tous les cours d’eau ne disposent pas de données de surveillance. Pour ces cours d’eau, l’état écologique est évalué par modélisation au regard des pressions humaines qu’ils subissent.

L’application, actualisée chaque année, est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et sous Android, sur tablette et PC : https://qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr