À l’occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3), une coalition de 208 ONG internationales ont cosigné une lettre ouverte appelant les gouvernements à interdire toute nouvelle exploration pétrolière et gazière en mer. Portée par OceanCare et présentée en session plénière, cette déclaration — que nous proposons ici à la lecture — exhorte les États à traduire leurs engagements climatiques en actes concrets pour préserver les océans et la biodiversité.

S’exprimant lors de la session plénière de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3), Nicolas Entrup, directeur de la coopération internationale chez OceanCare, a lancé l’appel urgent ci-dessous aux gouvernements, soutenu par une puissante coalition de 208 organisations environnementales exigeant l’arrêt immédiat de l’exploration pétrolière et gazière offshore. Les signataires de cette lettre ouverte des ONG « Mettre fin à l’exploration des combustibles fossiles dans l’océan » à l’UNOC3 comprennent des groupes de conservation marine de premier plan, des coalitions climatiques et des organisations locales de six continents, tous exigeant une action décisive pour remédier à la détérioration de l’état de l’océan.

La lettre appelle les gouvernements à s’engager à abandonner les combustibles fossiles en interdisant toute nouvelle activité d’exploration de ces combustibles dans les zones situées à l’intérieur et au-delà de leur juridiction nationale, conformément à l’objectif convenu lors de la COP28 sur le climat. Les organisations exhortent les gouvernements à intégrer cet engagement dans la Déclaration, qui tracera la voie à suivre pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) 13 et 14. La cohérence exige de maintenir les combustibles fossiles dans le sol en mettant immédiatement fin à l’exploration de nouveaux gisements d’hydrocarbures, ce qui renforcerait le lien entre conservation marine et action climatique.

La coalition souligne que la poursuite de l’exploration des combustibles fossiles en mer est fondamentalement incompatible avec le respect des objectifs climatiques de l’Accord de Paris et la protection de la biodiversité marine. Les activités d’exploration actuelles impliquent l’utilisation de canons à air comprimé qui produisent des bruits anthropiques parmi les plus forts du milieu marin, causant de graves dommages à la faune marine, du plus petit zooplancton aux plus grandes baleines.

La troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3), qui se tient actuellement à Nice, vise à accélérer la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable n° 14 (Vie aquatique). L’UNOC3 offre aux gouvernements une occasion cruciale de s’engager à prendre des mesures concrètes pour la protection des océans et de répondre aux crises interconnectées du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

L’initiative d’OceanCare « Parce que notre planète est bleue » appelle à six actions spécifiques pour protéger l’océan, dont la première exigence : « Interdire l’exploration pétrolière et gazière offshore et éliminer progressivement l’extraction de combustibles fossiles. » La campagne souligne que malgré les objectifs de l’Accord de Paris, des milliards de dollars continuent d’être dépensés pour explorer les fonds marins à la recherche de pétrole et de gaz, même au sein des aires marines protégées.

« Je fais cette déclaration au nom d’OceanCare et de nombreuses coalitions mondiales de la société civile, représentant des centaines d’organisations et des millions d’électeurs dans le monde entier.

Les preuves scientifiques montrent clairement que nous sommes dans une situation d’urgence climatique.

Et pourtant, l’exploration pétrolière et gazière offshore se poursuit. Cette industrie contribue non seulement de manière disproportionnée au changement climatique, mais aussi à la destruction des océans par la pollution chimique et sonore.

Malgré les avertissements clairs du GIEC et du rapport de l’ONU sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, nous restons prisonniers d’un modèle de contradiction systémique : nous reconnaissons que les combustibles fossiles sont responsables de la grande majorité des émissions mondiales, nous approuvons la science, nous prenons des engagements, mais nous continuons à autoriser de nouvelles explorations d’hydrocarbures offshore.

Il y a un mot pour cela : l’incohérence.

Il ne s’agit pas d’une lacune politique, mais d’un échec de gouvernance.

Et cela se produit malgré les objectifs et les cibles clairs fixés dans le cadre des ODD 13 et 14.

L’exploitation des combustibles fossiles offshore n’est pas une solution miracle. C’est une violation des orientations scientifiques, des obligations légales et de la confiance intergénérationnelle. L’Agenda 2030 n’est qu’à cinq ans.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

L’incohérence doit cesser. Et elle doit cesser maintenant.

Au nom des plus de 200 ONG internationales qui ont cosigné la lettre ouverte à cette Conférence, nous appelons les États à s’engager à :

Une interdiction mondiale de nouvelles activités d’exploration pétrolière et gazière offshore ;

Une élimination progressive, juste et accélérée, de l’extraction offshore existante.

De plus, OceanCare fournit un plan d’action en 6 points sur la manière dont les objectifs de l’ODD 14 peuvent être atteints dans notre déclaration écrite.

La troisième Conférence des Nations Unies sur la coopération en matière de développement (UNOC3) ne doit pas produire une nouvelle déclaration bien intentionnée. Elle doit créer un précédent, passer véritablement des paroles aux actes et mettre en œuvre des mesures véritablement efficaces pour la protection des océans. Les données scientifiques sont claires. La voie à suivre est claire. Ce qui manque, c’est un véritable engagement politique et sa mise en œuvre.

Nous avons besoin de changement. Parce que notre planète est bleue. »

FIN

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →