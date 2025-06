Alors que l’ANSES sème le doute en affirmant que les boissons en bouteilles de verre contiendraient plus de microplastiques que d’autres contenants, il est temps de rétablir la vérité : le verre n’est pas le problème, c’est le plastique omniprésent qui nous empoisonne ! À l’heure où la planète suffoque sous les déchets plastiques et où notre santé est menacée, exigeons des messages clairs, des actes forts, et défendons les solutions durables comme le verre réemployé. Le temps de la confusion est révolu : place à l’action contre le fléau plastique.

Le 20 juin dernier, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) a publié une étude sur les microplastiques dans les contenants pour boissons, accompagnée d’un titre alarmant et trompeur : « Les boissons dans des bouteilles en verre contiennent plus de microplastiques que dans d’autres contenants ». Ce message, repris en boucle par les médias, jette le trouble dans l’esprit des consommateurs et sert, in fine, les intérêts de l’industrie du plastique au détriment de la santé publique et de l’environnement.

Il est urgent de rétablir la vérité : le verre ne relargue pas de microplastiques. Le problème ne vient pas du verre, matériau inerte et sain, mais des capsules métalliques recouvertes de peintures et de joints polymères, autrement dit des plastiques déguisés ! Voilà la véritable source des particules trouvées dans ces bouteilles. Ce que révèle cette étude, c’est à quel point le plastique est insidieux et omniprésent, y compris là où on ne l’attend pas.

Certes, le verre a longtemps été critiqué pour son impact environnemental lié à une production énergivore — extraction de matières premières, consommation importante de fioul pour des fours à 1 500 °C et un bilan carbone supérieur à celui du plastique — le verre conserve toutefois des atouts indéniables dans la transition écologique. Entièrement et infiniment recyclable, contrairement au plastique, il s’intègre parfaitement dans une économie circulaire, même si son recyclage implique des transports et des dépenses énergétiques non négligeables. C’est surtout grâce au retour de la consigne que le verre retrouve sa pertinence écologique : en évitant la fabrication de nouvelles bouteilles, la consigne limite l’exploitation des ressources naturelles et réduit fortement l’empreinte carbone, à condition de maîtriser les distances de transport et d’optimiser les dispositifs de lavage. Avec un potentiel de réemploi qui permet de prévenir la production de centaines de milliers de déchets chaque année, le verre, associé à un système de consigne efficace, s’affirme comme une solution clé pour accompagner une consommation plus responsable et durable.

Une communication irresponsable qui alimente la désinformation

En mettant sur un pied d’égalité les bouteilles en verre et celles en plastique, l’ANSES commet une faute : elle brouille le message sanitaire et environnemental fondamental. Faut-il rappeler que les bouteilles en plastique sont bien plus problématiques ? Des études sérieuses montrent des chiffres ahurissants : jusqu’à 240 000 particules de plastique par litre dans certaines eaux embouteillées en plastique (1).

Et que dire des microplastiques invisibles à l’œil nu, de moins de 30 microns, et des nanoplastiques, absents du périmètre de l’étude de l’ANSES, mais bien présents dans ces contenants plastiques et susceptibles de pénétrer dans nos cellules, avec des effets potentiellement dévastateurs. Une étude d’Agir pour l’environnement d’août 2024 (2) conclut que des dizaines de fragments sont présents dans du Coca-Cola et du Schweppes en bouteille plastique.

Le verre est recommandé dans des usages domestiques et pour l’emballage en l’associant à du réemploi, tel que cela est en cours de déploiement en France (3).

Comparer le verre au plastique dans ce contexte, c’est non seulement faire preuve de maladresse scientifique, c’est aussi jouer le jeu des lobbys du plastique. À l’heure où la France s’engage enfin sur la voie du réemploi des emballages en verre, un message équivoque de cette nature risque de freiner des avancées essentielles.

Le plastique : un fléau sanitaire et environnemental

La science est claire : le plastique nous empoisonne. Il relargue des additifs chimiques toxiques, dont des perturbateurs endocriniens, responsables de cancers, d’infertilité, de troubles cardiovasculaires, et bien plus encore (4). Notre surexposition au plastique est un problème de santé publique majeur, que la communication publique ne doit en aucun cas minimiser ni diluer dans des messages confus.

Réduire l’usage du plastique sous toutes ses formes doit être une priorité absolue. Cela inclut ces peintures et ces revêtements inutiles sur les capsules des bouteilles en verre, vestiges d’un marketing obsolète qui sacrifie notre santé pour des raisons purement esthétiques.

Rappelons que la coalition scientifique internationale (5) ne cesse de rappeler la nécessité de réduire l’usage de plastique pour des raisons environnementales et sanitaires (soit de santé globale) (6).

Exigeons des messages clairs et des actes forts

Les associations environnementales et de santé (7) réclament que l’ANSES corrige et précise son discours. Les consommateurs ont droit à une information honnête qui les guide vers les bons choix : le verre, associé au réemploi, reste la meilleure alternative aux emballages plastiques jetables. Dans un contexte où la France et le monde négocient un traité contre la pollution plastique, il serait criminel de brouiller les pistes.

Nous appelons toutes les forces vives – citoyens, scientifiques, décideurs politiques – à s’unir pour défendre le verre et bannir le plastique superflu. Le combat pour un avenir sans pollution plastique est une lutte pour la santé globale et pour la planète. Ne laissons pas des messages ambigus freiner cette indispensable transition.

(1) Imagerie chimique rapide de particules uniques de nanoplastiques par microscopie SRS, PNAS, janvier 2024

(2) Rapport Agir pour l’environnement, août 2024

(3) Déploiement du programme Reuse

(4) Rapport parlementaire de novembre 2024

(5) Coalition des scientifiques pour un traité efficace sur le plastique

(6) Note de synthèse de la Scientists Coalition pour un traité efficace sur le plastique : Impacts des plastiques sur les systèmes alimentaires (2023) et la santé humaine dans le Traité Mondial sur les Plastiques (2024)

(7) Les Associations environnementales et de santé qui font cette réclamation :

Pas de plastique dans ma mer

Fondation Tara

Surfrider Foundation Europe

Cantines sans plastique

Objectif zéro plastique

La Fresque du plastique