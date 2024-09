Evolution de la population mondiale : des disparités énormes selon les régions

D’après le rapport «World Population Prospects 2024 » publié par l’ONU en juillet dernier, la population mondiale totale a atteint 8,2 milliards en 2024 alors que la baisse de la fécondité concerne de plus en plus de pays. Les disparités du taux de croissance des populations selon les régions du monde augure de « changements » de leur répartition et de leur structure. L’impact économique, social et géopolitique de ces changements (vieillissement de la population, migrations intra et intercontinentales) est déjà perceptible et va s’accentuer.

La croissance de la population mondiale est de de plus en plus faible et très variable selon les régions

Après une accélération de la croissance du nombre de Terriens au XIXème siècle et pendant la première moitié du XXème siècle, la population mondiale augmente de plus en plus lentement : 900 millions de personnes en 1800, 1,6 milliard en 1900, 2,5 milliards en 1950, 5 milliards en 1987 et 8,2 milliards en 2024.

Le taux de croissance de la population à l’échelle planétaire a régulièrement augmenté au XXème siècle jusqu’à son pic à 2,1 % en 1962 par l’effet des transitions démographiques. Depuis 1972, il ne cesse de diminuer et il est passé sous le seuil de 1 % en 2020. Ce tassement s’explique par une baisse de l’indice de fécondité (nombre d’enfants par femme) partout dans le monde : en 2024, la moyenne mondiale de cet indice est de 2,25 soit plus de deux fois moins qu’en 1950 où il s’élevait à 5.

La population mondiale devrait atteindre son pic au cours du siècle en cours

Elle devrait continuer de croître au cours des prochaines décennies, pour atteindre un pic d’environ 10,3 milliards de personnes au milieu des années 2080. Après avoir atteint ce pic, la population mondiale devrait commencer à décliner progressivement, pour atteindre 10,2 milliards de personnes d’ici à la fin du siècle.

Les taux de croissance varient fortement d’une région à l’autre : la population de l’Afrique subsaharienne devrait augmenter des deux-tiers d’ici 2050 alors que celles de l’Europe et de l’Amérique du Nord devraient avoir à cette date les mêmes effectifs qu’aujourd’hui, et de nombreux pays vont connaître une baisse de leur population.

Une personne sur quatre dans le monde vit dans un pays dont la population a déjà atteint son pic

Dans 63 pays et régions qui abritent 28 % de la population mondiale en 2024, la taille de leur population a déjà atteint son pic. Ce groupe comprend notamment la Chine, l’Allemagne, le Japon et la Russie. Le nombre de personnes vivant dans ces 63 pays devrait diminuer de 14 % au cours des trente prochaines années. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Lituanie, Porto Rico et la Moldavie connaîtront les plus fortes baisses relatives d’ici 2054.

Les réductions démographiques de ces pays impactent déjà leur pyramide des âges qui rétrécit à sa base ce qui entraîne d’ores et déjà un déficit de population active (-7 millions par an en Chine) ainsi qu’un risque de déstabilisation des schémas de solidarité intergénérationnelle et la remise en cause de la soutenabilité des systèmes de retraite tels qu’ils existent actuellement, comme c’est le cas au Japon.

Les autres pays atteindront leur pic avant la fin du XXIème siècle

Dans 48 pays et régions qui représentent 10 % de la population mondiale en 2024, la taille de la population devrait atteindre son pic entre 2025 et 2054. Ce groupe comprend le Brésil, la République islamique d’Iran, la Turquie et le Vietnam. La taille de la population dans ces régions devrait augmenter de 5,3 % au cours des trois prochaines décennies. Le Bhoutan, la Colombie, Chypre, l’Iran figurent parmi les pays qui enregistreront les plus fortes augmentations relatives d’ici à 2054.

Dans les 126 pays et régions restants, la population devrait continuer à croître jusqu’en 2054 voire après. Ce groupe comprend plusieurs des pays les plus peuplés du monde : l’Inde, l’Indonésie, le Nigeria, le Pakistan et les États-Unis. Le nombre de personnes vivant dans ces régions devrait augmenter de 38 % d’ici à 2054. Dans neuf de ces pays et régions, dont l’Angola, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Niger et la Somalie, la croissance démographique devrait être très rapide, avec un doublement de la population entre 2024 et 2054. La trajectoire de l’évolution démographique dans ce dernier groupe de pays et régions aura une influence significative sur la démographie planétaire et son impact économique et social tant au niveau national que mondial est déjà perceptible.

Les effets socio-économiques de cette recomposition progressive sont déjà visibles : immigration de peuplement (Allemagne) et émigration depuis les pays défavorisés, notamment dans les pays dévastés par le dérèglement climatique.

Aujourd’hui, les femmes ont en moyenne un enfant de moins qu’en 1990

Actuellement, le taux de fécondité mondial est de 2,25 naissances vivantes par femme, contre 3,3 naissances en 1990. Il devrait encore reculer à 2,07 en 2050.

Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays et des régions où la fécondité est inférieure au seuil de remplacement de 2,1 naissances vivantes par femme, niveau nécessaire pour qu’une population reste constante à long terme (sans migration). On note que des pays comme la Chine, l’Italie, la Corée du Sud et l’Espagne, connaissent une fécondité « ultra-faible », avec moins de 1,4 naissance vivante par femme au cours d’une vie.

En 2024, le taux de fécondité est supérieure à la valeur moyenne mondiale 1/ en Afrique subsaharienne (4,3 enfants) : République centrafricaine, Tchad, la République démocratique du Congo, Niger, Somalie, 2/ en Océanie (3,0-sans compter l’Australie / Nouvelle-Zélande), 3/ en Afrique du Nord et en Asie occidentale (2,7) et 4/ en Asie centrale et méridionale (2,2).

A l’horizon 2030, la moitié des femmes vivant dans des pays dont la population a déjà atteint son pic seront trop âgées pour avoir des enfants par des moyens naturels. Comme la proportion de femmes en âge de procréer (entre 15 et 49 ans) devrait diminuer rapidement dans ces pays, les effets (quand il y en a…) de leurs politiques natalistes devrait s’atténuer avec le temps.

Inégale augmentation de l’espérance de vie selon les régions

En moyenne mondiale, l’espérance de vie à la naissance est passée de 64,9 ans en 1995 à 73,3 ans en 2024. Mais les pays les moins avancés accusent un retard moyen de sept ans par rapport à la moyenne mondiale (Afghanistan, Guyana, Sierra Leone…). L’espérance de vie est revenue aux niveaux observés avant l’émergence de la COVID-19 dans presque tous les pays et régions. Pour mémoire, au plus fort de la pandémie (en 2020 et 2021), l’espérance de vie mondiale à la naissance est tombée à 70,9 ans, contre 72,6 en 2019. L’espérance de vie devrait encore progresser et atteindre 77,4 ans en 2024. Ces chiffres consolidés incitent à souligner que :

D’ici à la fin des années 2050, plus de la moitié des décès dans le monde surviendront à 80 ans ou plus, contre 17 % en 1995.

En 2023, le nombre de décès annuels d’enfants de moins de 5 ans est tombé sous la barre des 5 millions pour la première fois et représente moins de 8 % de la totalité décès enregistrés dans le monde chaque année. Toutefois , la majeure partie de la mortalité infantile sévit dans des pays pauvres : République démocratique du Congo, Nigeria, Pakistan… Il est donc nécessaire de consacrer davantage de ressources aux traitements et interventions essentiels et peu coûteux dans ces régions défavorisés, comme l’accès aux soins aux vaccins et aux compléments nutritionnels, pour sauver des millions de vies dans ces régions au cours de la prochaine décennie.

Quoi qu’il en soit, l’allongement de l’espérance de vie à la naissance devrait contribuer à la croissance démographique ou à l’atténuation du déclin démographique dans presque tous les pays au cours des prochaines décennies ; au point que dans les pays dont la population a déjà atteint son pic, la baisse de la mortalité devrait être le principal facteur, avec l’immigration, de ralentissement du déclin démographique causé par une fécondité inférieure au seuil de remplacement.

La population mondiale vieillit

Les personnes âgées de 65 ans ou plus représentent le groupe d’âge dont la croissance est la plus rapide et d’ici à 2080 qui devrait atteindre 2,2 milliards soit plus que le nombre de jeunes de moins de 18 ans. D’ici le milieu des années 2030, on prévoit que le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus sera de 265 millions, soit plus que le nombre de nourrissons (enfants âgés d’un an ou moins).

Le vieillissement des populations ne diffère d’un pays ou d’une région à l’autre que par sa temporalité. Dans les pays où la taille de la population a déjà atteint un pic (ou devrait atteindre un pic dans les décennies à venir) le croisement entre le nombre d’enfants et celui des personnes âgées de 65 ans ou plus se produira avant 2030. Dans les pays dont la population continue de croître rapidement et qui ont une population relativement jeune, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait aussi fortement augmenter au cours des trois prochaines décennies.

On rappellera ici que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes et sont donc plus nombreuses que les hommes aux âges avancés dans presque toutes les populations.

L’évolution de la population mondiale jusqu’au milieu du XXIème siècle résultera de croissance passée et des données démographiques actuelles. Cela signifie que son impact socio-économique peut être anticipé dès maintenant comme cela a été succinctement évoqué dans l’exposé ci-dessus.

Et après ?

Perspectives économiques et sociales

Dans les pays dont la population a atteint son maximum ou atteindra son maximum dans la prochaines décennies, la baisse inéluctable de la population devrait inciter leurs dirigeants à tirer parti des technologies, notamment de l’automatisation mécanique ou numérique, pour assurer la production des biens et services dont ils ont besoin avec une productivité suffisante. Ils devraient aussi également élargir les possibilités d’apprentissage et de reconversion tout au long de la vie, soutenir la main-d’œuvre multigénérationnelle et créer des possibilités de prolonger la vie active pour ceux qui peuvent et veulent continuer à travailler à plein temps ou dans un dispositif emploi retraite. En complément de ces mesures, l’immigration peut être un atout plutôt qu’un problème (comme on le voit déjà au Canada et dans plusieurs pays de l’Union Européenne).

Dans les pays dont la population continue de croître rapidement, il faudrait également accompagner les habitants vers une société dont la structure par âge va significativement changer. Cela comprend des mesures de prévention comme le renforcement des systèmes de santé et de soins de longue durée ainsi que l’amélioration de la durabilité des systèmes de protection sociale d’une part et l’investissement dans de nouvelles infrastructures et de nouvelles technologies au service des leurs citoyens comme de leur économie, d’autre part. Dans ces pays où la population est jeune, des investissements substantiels dans l’éducation et la mise en œuvre de réformes pour soutenir la création d’emplois décents et d’institutions gouvernementales plus transparentes et plus efficaces sont nécessaires pour garantir que cette population active jeune ne soit pas sacrifiée.

Il va de soi que la plus longue espérance de vie des femmes devrait être prise en compte pour leur garantir un accès équitable aux prestations de retraite tout en accordant la priorité aux besoins de santé spécifiques à chaque sexe, tout en renforçant autant que possible les systèmes de soutien social afin d’atténuer les charges potentielles liées aux soins ou/et à la dépendance.

Étant données les faibles ressources financières de la plupart des pays où la population va continuer de croître, tout cela ne pourra se faire sans une coopération internationale solidaire.

Mouvements de population prévisibles

Les migrations n’ont cessé de croître au cours des dernières années. Elles deviennent une composante significative de l’évolution de la population dans certaines régions. Ainsi, entre 2010 et 2020, quatorze pays ou territoires ont eu une entrée nette de plus d’un million de migrants, tandis que dix pays ont eu une sortie nette du même ordre de grandeur (ONU, 2022).

Pour certaines populations, la migration sera le principal moteur de leur évolution au cours des prochaines décennies

Dans 50 pays et régions, l’immigration devrait atténuer le déclin de la taille de la population causé par de faibles niveaux de fécondité faibles et de fortes proportions de personnes âgées (65 ans et plus). Pour des pays comme l’Italie, l’Allemagne ou la Fédération de Russie, où la taille de la population a déjà atteint un pic, ce pic aurait eu lieu plus tôt en l’absence d’immigration. Parallèlement, l’immigration devrait être le principal moteur de la croissance démographique dans d‘autres pays ou régions comme l’Australie, le Chili, les États du Golfe, les USA et le Canada…

Outre ces données relatives aux pays qui accueillent des migrants, on note que l’émigration n’a généralement pas d’impact majeur sur la taille de la population des pays de départ. Cependant les pays qui connaissent une fécondité « ultra-faible » (moins de 1,4 naissance par femme), elle pourrait accentuer la réduction de la taille de la population d’ici 2054 (-204 millions en Chine, -21 millions au Japon, -10 millions en Russie).

De plus, le départ de personnes en âge de procréer peut freiner plus encore la croissance démographique. A court/moyen-terme c’est la création de plus d’opportunités de travail décent et la promotion des migrations de retour qui peuvent être des approches pertinentes et certainement plus efficaces pour ralentir rapidement le déclin de la population que les politiques visant à augmenter les niveaux de fécondité aux (hypothétiques) effets à long terme.

En complément de ces considérations sur les flux de personnes, il convient de rappeler les motivations des migrants d’où qu’ils viennent. Les uns fuient un pays où ils sont persécutés (Syrie, par exemple), les autres cherchent un travail pour faire vivre leur famille décemment (Afrique sub-saharienne). Il y a aussi tout ceux qui s’échappent de territoires asséchés par le dérèglement du climat (Afrique de l’Est, Asie Centrale). Ces migrants climatiques sont déjà en route par dizaine de millions ; nous ne les voyons pas car leurs déplacements les mènent d’abord vers les centres urbains de leur pays, puis vers des pays mitoyens avant qu’ils n’aient pas d’autre choix que de quitter leur continent d’origine. D’après la Banque Mondiale, ce sont plus de 200 millions de personnes qui seraient obligés de se déplacer d’ici à 2050 à cause du dérèglement climatique.

Pour conclure, la recomposition des populations et le bouleversement de leur environnement par les changements climatiques seront des moteurs des mouvement de populations futurs dans le monde dans des proportions telles que cela nécessitera de rapidement définir et mettre en œuvre des stratégies politiques volontaristes coordonnées entre le “Nord” et le “Sud”.

Xavier Drouet, Chroniqueur invité UP’ Magazine

L’original de cet article a été publié sur le blog de l’auteur, Hommes et sciences. Avec nos remerciements à l’auteur.

Photo d’en-tête : Si rien ne vient enrayer le réchauffement climatique, la Banque mondiale estime que, d’ici 2050, 216 millions de personnes auront migré à l’intérieur de leur propre pays à la recherche de travail, de nourriture et de sécurité hydrique. Crédit photo : ONU