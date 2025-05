Les volcans explosifs, véritables pièges à carbone

On les connaît pour leurs colères spectaculaires, leurs coulées de lave incandescentes et leurs nuages de cendres qui obscurcissent le ciel et dégagent du CO₂. Outre leur image de destructeurs, les volcans cachent une facette beaucoup plus discrète… et bénéfique pour le climat. Une équipe de scientifiques de l’UCLouvain, en collaboration avec l’Université de Genève, a mis en lumière un phénomène méconnu : les éruptions volcaniques explosives peuvent, sur le long terme, contribuer à capturer du carbone atmosphérique et à le stocker durablement dans les sols. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue Nature Communications.

Sous la direction de Pierre Delmelle, professeur à l’Earth and Life Institute de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain), l’équipe de recherche a exploré un mécanisme géobiogéochimique encore peu documenté : la séquestration passive de carbone organique via l’enfouissement de sols forestiers préexistants par des dépôts pyroclastiques issus d’éruptions explosives. En collaboration avec des chercheurs de l’Université de Genève, ils ont combiné analyses pédologiques, mesures isotopiques et modélisation à l’échelle millénaire pour en quantifier l’impact sur les cycles biogéochimiques du carbone.

Leurs travaux se sont concentrés sur une séquence de dépôts de téphras dans les Andes équatoriennes, précisément dans le bassin versant du Rio Guayllabamba, recouvert il y a environ 2 270 ans par une épaisse couche de produits pyroclastiques résultant d’une éruption majeure du complexe volcanique Pululahua. Ce site a offert un cadre naturel unique pour évaluer les flux nets de carbone associés à un événement éruptif ancien dans un contexte tropical humide.

Les données obtenues montrent que l’épaisseur des téphras, atteignant localement plus d’un mètre, a permis une préservation efficace des horizons organiques inférieurs en réduisant drastiquement les échanges gazeux avec l’atmosphère, l’oxygénation du sol, ainsi que l’activité microbienne responsable de la dégradation de la matière organique. L’équipe a mesuré la concentration de carbone organique total (TOC) dans les horizons enfouis, qui s’élevait à plus de 50 g/kg dans certaines couches, contre 2 à 5 g/kg dans les téphras récents non végétalisés.

Grâce à une approche multistratigraphique et à l’utilisation de datations radiocarbone couplées à la modélisation des taux d’accumulation, les chercheurs ont pu estimer la masse de carbone organique séquestré par cet événement : près de 2,5 kg C/m² dans les 50 premiers centimètres de sol enfoui. En comparaison, les émissions totales de CO₂ attribuées à l’éruption — calculées à partir des volumes émis et de la teneur en gaz des magmas dacitiques du Pululahua — ont été estimées à environ 0,15 à 0,8 kg C/m². Ce différentiel permet d’établir un ratio de séquestration net positif, oscillant entre 3:1 et 15:1 selon les scénarios.

Les sols volcaniques formés sur les téphras, appelés andosols, jouent également un rôle critique à moyen terme. En raison de leur richesse en complexes organo-minéraux stables, en particulier les complexes allophane-humine, ces sols présentent une capacité exceptionnelle à stabiliser le carbone organique sur plusieurs millénaires. Cette stabilisation repose sur des mécanismes de protection physique (agrégation), chimique (liaison aux oxydes amorphes de fer et d’aluminium), et biologique (faible turnover microbien). Les nouveaux sols développés sur les dépôts successifs de cendres deviennent eux-mêmes des puits de carbone à long terme, renforçant ainsi l’effet cumulatif des éruptions répétées.

En extrapolant ces données à l’échelle de l’Holocène l’équipe a estimé que les épisodes volcaniques explosifs survenus au cours des 12 000 dernières années en Équateur ont permis de séquestrer plusieurs centaines de tégrammes de carbone organique (Tg C), soit l’équivalent de 10 à 20 % du stock total de carbone organique des sols du pays, qui s’élève à environ 2 000 Tg C selon les inventaires nationaux.

Fait remarquable : le professeur de l’UCLouvain et son équipe ont découvert que la quantité de carbone stockée dans les sols volcaniques dépasse les émissions cumulées de carbone des éruptions responsables de leur enfouissement, dans un rapport de 3 à 15. Ces événements explosifs deviennent ainsi « négatifs en carbone ».

Au-delà du cas équatorien, cette étude invite à une réévaluation du rôle des volcans dans les bilans globaux de carbone. Alors que leur contribution au dégazage mantellique est bien connue — les émissions volcaniques naturelles étant estimées à environ 0,3 Gt CO₂/an — leur fonction indirecte comme agents de séquestration de carbone par l’intermédiaire de processus pédogénétiques reste largement sous-étudiée dans les modèles du cycle du carbone.

« Il est crucial de comprendre que les volcans ne se contentent pas de libérer du CO₂ lors des éruptions, ils façonnent aussi des paysages capables d’en stocker durablement », précise Pierre Delmelle. « Dans les zones tropicales à forte activité volcanique, ce mécanisme peut représenter un service écosystémique de grande ampleur, méritant d’être intégré aux scénarios de rétroaction climatique sur le long terme. »

Cette recherche ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans l’étude des interactions entre géodynamique, pédogenèse et régulation climatique. Elle plaide également pour une meilleure prise en compte des archives volcaniques dans les reconstructions paléoclimatiques et les inventaires de carbone des sols tropicaux, encore largement lacunaires à ce jour. Cette recherche met donc en lumière le rôle inattendu que peuvent jouer les volcans explosifs dans le bilan carbone de la Terre en tant qu’agents de stockage de carbone à long terme : « nous savons depuis longtemps que les volcans dégazent la Terre, mais il faut désormais aussi considérer leur capacité à retirer du carbone de l’atmosphère en le piégeant dans les sols », explique encore Pierre Delmelle.

Photo d’en-tête : L’éruption du volcan Kilauea à Hawaï, ce 25 mai 2025, avec de la lave projetée à plus de 300mètres.