Face à l’urgence climatique, la transition écologique s’impose comme un impératif mondial. Mais pour être véritablement efficace et acceptée, elle doit aussi être sociale et équitable. Une récente étude de la chaire Impact Positif d’Audencia explore la perception des salariés français sur cette mutation profonde. Si la majorité y voit une opportunité pour la société et les entreprises, de nombreux défis demeurent : financement, inégalités territoriales, cadre réglementaire complexe… À l’heure où les entreprises intègrent la durabilité dans leur stratégie, la réussite de cette transition dépendra de leur capacité à concilier impératifs écologiques et justice sociale.

La transition écologique et sociale continue de diviser, mais surtout d’interroger l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. Si l’urgence climatique a conduit les entreprises à intégrer la durabilité dans leur stratégie, la question d’une transition véritablement juste, qui bénéficie équitablement à tous, se pose avec insistance. Cette interrogation se trouve au cœur de la nouvelle étude menée par la chaire Impact Positif, qui interroge les salariés sur leurs attentes et perceptions face à ces mutations profondes. Cette nouvelle étude met en lumière la perception des salariés français concernant la transition écologique et sociale juste. Si la majorité considère qu’elle représente une opportunité pour la société et les entreprises, plusieurs défis restent à surmonter, notamment en matière de financement et d’inégalités sociales.

Selon Gilles Babinet (1), « La France accule du retard dans la création d’un projet politique de la transition écologique, et en particulier prenant en compte le potentiel de la technologie, sous l’effet de cette fameuse verticalité du pouvoir. »

Le bilan ? Une majorité de salariés considère la transition comme une opportunité, mais les défis sont nombreux et certains obstacles restent majeurs. Alors que les entreprises s’engagent de plus en plus dans cette voie, la réussite de cette transformation dépendra de leur capacité à concilier impératifs écologiques et justice sociale.

Une opportunité pour une société plus égalitaire, mais de nombreux défis à relever

D’après l’étude menée par OpinionWay pour la chaire Impact Positif d’Audencia, 68 % des salariés français estiment que la transition écologique et sociale représente une opportunité pour les entreprises. Plus encore, 73 % d’entre eux la voient comme un levier pour une société plus égalitaire, bien que 52 % nuancent cette vision, reconnaissant les risques et défis associés.

Les salariés ne cachent pas les nombreux défis à surmonter pour réussir cette transition. L’un des principaux enjeux identifiés reste le financement. Près de 40 % des répondants considèrent le manque de ressources financières comme l’obstacle majeur à une transition juste. D’autres défis concernent la complexité des normes (38 %), la pression concurrentielle (31 %) et l’incertitude sur les retours sur investissement à court terme (35 %).

Les questions d’équité sociale et territoriale sont également au cœur des préoccupations : près de 40 % des salariés estiment qu’il est essentiel de garantir un accès équitable aux infrastructures écologiques pour tous, y compris dans les zones rurales ou défavorisées. Par ailleurs, 40 % plaident pour une meilleure répartition des bénéfices économiques de la transition entre toutes les régions et catégories sociales.

Une transition à la fois écologique et sociale : un défi systémique pour les entreprises

Les entreprises jouent un rôle central dans la réussite de cette transformation. Elles doivent s’engager dans le développement durable des infrastructures locales, soutenir l’économie locale, et créer des emplois pérennes dans les secteurs liés à la transition écologique et sociale. Toutefois, les salariés soulignent que la transition ne se limitera pas à la simple adoption de nouvelles pratiques écologiques : elle doit aussi répondre à des enjeux sociaux majeurs. Parmi les priorités, l’intégration des personnes en difficulté dans les nouveaux emplois créés et la lutte contre les discriminations dans les reconversions professionnelles occupent une place centrale.

Si la transition vers une société plus durable et équitable est largement perçue comme une nécessité, de nombreux obstacles entravent sa mise en œuvre. Le manque de financement pour les investissements nécessaires reste le frein majeur (40 %), suivi des contraintes réglementaires (38 %) et de la complexité des normes à respecter (35 %). De plus, certains salariés pointent la résistance au changement de leurs pairs comme un facteur limitant la réussite de cette transition (29 %).

À l’heure où la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) devient un enjeu incontournable, cette étude montre que la compatibilité entre transition écologique et justice sociale est loin d’être acquise. Les salariés reconnaissent le potentiel d’une telle transition pour favoriser une société plus juste, mais ils en appellent à des actions concrètes pour que ses bénéfices soient partagés équitablement.

Il est nécessaire que les entreprises dépassent le simple cadre écologique pour intégrer pleinement les dimensions sociales de cette transformation. Au final, une transition juste, évidemment inclusive, ne pourra se réaliser que si les acteurs économiques, les gouvernements et la société civile unissent leurs efforts dans une démarche systémique et territorialisée.

(1) Interview de Gilles Babinet pour le Laboratoire de la mobilité inclusive, sept. 2021

Lire l’étude complète

Méthodologie de l’étude

L’enquête quantitative pour Audencia a été réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 1065 répondants représentatif de la population des Français âgés de 18 ans et plus dans des entreprises de 20 salariés et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie, d’agglomération et de région de résidence.

Le profil du répondant est majoritairement un homme (53%), entre 35 et 49 ans (43%), professions libérales/intermédiaires et cadres (52%) dans une PME (entre 20 à 49 salariés) pour 47%, dans le secteur tertiaire (76%).

L’échantillon a été interrogé par questionnaire autoadministré en ligne. Les interviews ont été réalisées du 24 au 28 octobre 2024.

Illustration d’en-tête : ©Rapport d’Arnaud Zaccharie (CNCD-11.11.11) « La transition écologique et sociale. Pour une prospérité locale et partagée » Edition Liberté j’écris ton nom

