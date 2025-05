Stocker l’été, chauffer l’hiver : l’X invente le futur de l’énergie

À l’heure où la transition énergétique devient un enjeu mondial majeur, l’École polytechnique franchit une nouvelle étape en lançant un projet de démonstrateur inédit mêlant solaire, géothermie et intelligence énergétique. Porté par le Centre interdisciplinaire Energy4Climate (E4C), ce dispositif expérimental permettra de tester un mix énergétique innovant au service d’un avenir plus durable.

Et si l’on pouvait stocker l’énergie du soleil récoltée en été pour chauffer les bâtiments en plein hiver ? C’est le défi ambitieux que se donne le Centre Energy4Climate avec son nouveau démonstrateur Smart-Grid Thermique & Électrique. Ce projet scientifique pilote, développé sur le campus de l’École polytechnique, vise à expérimenter une gestion optimisée de l’énergie à partir de sources renouvelables locales, alliant géothermie et panneaux solaires photovoltaïques. Grâce à un système intelligent de stockage et de pilotage énergétique, il pourrait réduire jusqu’à 78 % les émissions de CO₂ des bâtiments concernés.

Soutenue par la Fondation de l’École et inscrite dans une stratégie de recherche appliquée, cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de transformation écologique du campus et ambitionne de faire rayonner l’excellence scientifique française au niveau international.

Un démonstrateur scientifique novateur pour une meilleure gestion de l’énergie

L’objectif de ce démonstrateur est de mettre en place un système de production de chaleur par géothermie, et de le renforcer avec une production électrique et thermique par le biais de panneaux solaires photovoltaïques.

Ce système fonctionnera sur deux temporalités différentes : une à court terme avec la consommation immédiate et une à long terme avec l’intersaisonnalité. L’objectif scientifique est d’optimiser le pilotage de l’énergie solaire produite entre ces deux temporalités. Grâce à un système intelligent de gestion de l’énergie, il détermine quand stocker la chaleur et quand l’utiliser pour maximiser l’efficacité énergétique.

Ce démonstrateur répond à un enjeu majeur : comment stocker l’énergie bas-carbone produite en été pour une utilisation en hiver, lorsque la demande est plus forte et que l’approvisionnement en énergie décarbonée est plus complexe. Contrairement aux batteries conventionnelles, qui perdent rapidement leur charge, ce système explore des solutions durables et performantes.

Une nouvelle approche scientifique, au cœur des enjeux environnementaux et sociétaux

Le démonstrateur Smart-Grid Thermique & Électrique constitue un levier important de décarbonation. En remplaçant largement l’alimentation au gaz par une gestion électrique optimisée, les bâtiments concernés pourront réduire leurs émissions de CO₂ de 78 %, selon les estimations du système retenu. Cette expérimentation permettra également d’évaluer l’impact du stockage intersaisonnier sur la consommation énergétique et son intégration dans le réseau global.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Au-delà des bénéfices environnementaux, ce projet aura un impact social direct. Les habitants des bâtiments concernés profiteront d’une réduction de leur facture énergétique. Par ailleurs, les chercheurs disposeront d’un terrain d’expérimentation unique pour analyser la consommation réelle à l’échelle des bâtiments et améliorer les systèmes intelligents de gestion énergétique.

Dans une démarche de partage des connaissances, les données recueillies par le démonstrateur seront accessibles. Le projet prévoit également une attention portée aux usages réels, aux retours des usagers et à leur appropriation des technologies mises en place. Le démonstrateur est également ouvert à l’intégration de bornes de recharge de véhicules électriques ainsi que du stockage par batterie stationnaire.

Cette initiative bénéficiera donc aux usagers ainsi qu’aux chercheurs et acteurs de l’industrie et de l’urbanisme afin de favoriser le développement de solutions énergétiques plus efficaces et durables.

« Ce démonstrateur du living-lab E4C montre comment la science peut répondre aux défis de la transition énergétique, en testant dès aujourd’hui des solutions bas-carbone alliant géothermie, solaire et pilotage intelligent », déclare Philippe Drobinski, Directeur-fondateur du Centre Energy4Climate.

« La motivation est double : démontrer un impact fort de décarbonation et connecter la recherche interdisciplinaire avec un système de taille réelle », ajoute Jordi Badosa , Directeur technique du centre Energy4Climate.

Avec ce démonstrateur Smart-Grid Thermique & Électrique, l’École polytechnique et le Centre Energy4Climate posent les bases d’un modèle énergétique plus résilient, intelligent et durable. Mais au-delà de l’innovation technologique, ce projet soulève aussi des questions cruciales : peut-il être reproduit à grande échelle, dans d’autres contextes climatiques ou urbains ? Quelle est la place réelle des usagers dans l’appropriation de ces nouvelles technologies, et comment leur retour d’expérience viendra-t-il orienter les futures évolutions du système ? Enfin, ce démonstrateur pourrait-il s’inscrire dans une stratégie globale de décarbonation du campus, voire devenir un modèle pour d’autres établissements en France et à l’étranger ?

Ces interrogations montrent que ce projet va bien au-delà de la simple expérimentation : il préfigure les villes de demain, où performance énergétique, sobriété et participation citoyenne forment un tout cohérent. Un défi de taille, à la hauteur des ambitions scientifiques et sociétales que porte l’École polytechnique.

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →