Rénovation énergétique : les solutions FiRéno+

La rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier majeur pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de la France. Avec la deuxième plus grande superficie de planchers de l’Union européenne, la France se trouve face à un défi de taille : massifier les rénovations performantes pour réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le manque de financement et les freins structurels freinent encore cette dynamique. C’est dans ce contexte que le projet FiRéno+ entend proposer des solutions concrètes et innovantes pour faciliter et accélérer le financement des rénovations sur l’ensemble du territoire.

Le projet FiRéno+ vise à développer des solutions de financement « clés en main » pour accélérer la rénovation performante des bâtiments en France, notamment pour le financement de la rénovation énergétique des bâtiments. Piloté par l’ADEME, Sustainable Finance Observatory (SF Observatory) et Res publica et co-financé par l’Union européenne, le projet a fait travailler ensemble toutes les parties prenantes du secteur : banques et autres financeurs, acteurs du bâtiment, institutions publiques, associations ou encore propriétaires privés – publics durant une année pour faire émerger des outils opérationnels et adaptés aux besoins du terrain. On peut en retenir que les acteurs économiques, notamment bancaires, semblent s’engager concrètement pour la massification de la rénovation performante.

2 secteurs distincts, 7 groupes de travail thématiques

Pour le secteur résidentiel, comme pour le secteur tertiaire privé, des études préalables ont permis d’identifier les sujets à questionner. Ces travaux ont alimenté les groupes de travail sectoriels thématiques qui ont formulé des propositions de solutions, pour lever les freins et massifier le financement des travaux de rénovation performante.

Dans le secteur résidentiel, piloté par SF Observatory (groupe de travail sur les DROM piloté par l’ADEME), 5 propositions émergent :

1) Améliorer les dispositifs pour accroître l’efficience des fonds employeurs dédiés à la rénovation énergétique des logements individuels des salariés pour proposer une allocation efficiente des fonds et aider à la rénovation performante de ces logements ;

2) Faciliter le reporting bancaire, afin d’apprécier l’efficacité réelle des financements accordés, d’optimiser les conditions de financement, de permettre la qualification des prêts verts et ainsi de confirmer l’atteinte des objectifs sociaux, climatiques et énergétiques que notre pays s’est fixé ;

3) Encadrer un prêt avance d’aide (PADA) dans le cadre d’une rénovation performante, pour les maisons individuelles, afin d’assurer la mise en place et la réalisation des travaux ;

4) Mener une étude d’impact sur la systématisation d’une rénovation performante lors de l’acquisition d’une passoire énergétique, pour initier un dialogue constructif en amont avec les parties prenantes de ce même dispositif ;

5) Poursuivre la réflexion quant à l’accompagnement, technique et financier, de la rénovation performante dans les Outre-Mer, pour adapter les dispositifs aux

spécificités des territoires ultramarins afin d’y massifier la rénovation.

Dans le secteur tertiaire privé, piloté par l’ADEME, 7 propositions émergent :

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

1) Expérimenter des modèles d’acteur ensemblier (1), dédiés à la rénovation performante, pour améliorer l’accompagnement ;

2) Mener une étude de préfiguration d’un fonds de garantie (financière) post travaux de la rénovation performante, pour accorder des prêts plus adaptés à la

rénovation performante ;

3) Faciliter le reporting bancaire, pour faciliter les démarches relatives aux prêts verts (tant pour les banques que pour les emprunteurs), et le lien avec la taxonomie européenne, afin d’inciter à la mise en place d’une politique monétaire verte ;

4) Donner la possibilité aux collectivités d’exonérer des droits de mutation des entreprises s’engageant dans une rénovation performante, lors de l’acquisition d’un local tertiaire, afin de financer une partie du coût d’une rénovation performante en réattribuant le montant des droits de mutation ;

5) Mettre en place un dispositif d’amortissement avantageux pour les équipements et travaux liés à la rénovation énergétique, afin de libérer de la trésorerie pour favoriser le déclenchement des travaux ;

6) Rendre possible le versement des aides publiques en cas de mobilisation d’acteurs ensembliers pour baisser le reste à charge des entreprises faisant appel à ces acteurs ;

7) Clarifier — pour la rénovation des bâtiments – le lien entre le DEET (2) et le critère substantiel de la taxonomie européenne concernant l’atténuation au changement climatique, pour harmoniser l’alignement à la taxonomie européenne et la qualification des prêts verts.

Le projet FiRéno+ illustre la nécessité et la possibilité de bâtir des solutions concrètes pour lever les freins au financement de la rénovation énergétique. En mobilisant un large éventail d’acteurs publics et privés, il contribue à structurer des outils adaptés aux réalités du terrain. Ces propositions, si elles sont mises en œuvre, pourraient accélérer la transformation durable du parc immobilier français et permettre à la France de tenir ses engagements climatiques et énergétiques. La dynamique enclenchée devra désormais se traduire par des actions concrètes et un déploiement rapide sur l’ensemble du territoire.

(1) Acteurs qui proposeraient des solutions intégrées et sur mesure pour des projets de rénovation performante et prendraient en charge l’ensemble des étapes d’un projet

(2) Dispositif Eco Energie Tertiaire.

Nous avons un message pour vous… Dès sa création, il y a plus de dix ans, nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit, en 2020, par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 300 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. En septembre 2022, UP’ Magazine a adhéré à la Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence écologique. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →