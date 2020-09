Éoliennes : un simple coup de peinture pourrait réduire de 70% le nombre de morts d’oiseaux

En tant que source d’énergie propre, les parcs éoliens présentent de nombreux avantages, mais ils peuvent aussi représenter un danger pour les oiseaux. Une nouvelle étude suggère qu’une petite modification de la conception des turbines pourrait faire une grande différence en termes de sécurité des oiseaux : il suffirait d’un coup de peinture.

Dans le cadre d’une expérience menée sur l’archipel norvégien de Smøla, le changement de couleur d’une seule des pales de la turbine pour la rendre noire a entraîné une réduction annuelle moyenne de 70 % de la mortalité des oiseaux, mesurée sur une période de trois ans et demi. Dans le cadre d’une expérience connexe, le fait de peindre en noir une partie des tours de turbine a également permis de réduire la mortalité des oiseaux.

Bien que l’étude n’ait porté que sur un seul parc éolien et un petit nombre d’oiseaux – six morts sur les quatre turbines peintes, 18 morts sur les quatre turbines de contrôle non peintes – elle indique un moyen de protéger les oiseaux sans devoir procéder à une refonte majeure.

« Dans ce cas, la peinture des pales de rotor a demandé beaucoup de ressources, car les éoliennes étaient déjà installées« , explique le biologiste Roel May, de l’Institut norvégien de recherche sur la nature (NINA). « Si la peinture est faite avant la construction, cependant, le coût et la mortalité des oiseaux seront réduits« .

Très peu de données sont disponibles sur le nombre de mort d’oiseaux causés chaque année par les éoliennes. Certaines estimations parlent de dizaines de milliers, ce qui n’est pas une bonne nouvelle, bien que cela ne représente qu’une fraction des morts d’oiseaux causés par la production d’énergie nucléaire et fossile, et par les oiseaux qui frappent les lignes électriques (qui se comptent par dizaines de millions).

Des pales peintes pourraient être une solution à ce problème. Les chercheurs pensent que cela rend les turbines plus visibles pour les oiseaux, réduisant ce qu’on appelle le frottement dû au mouvement – où les objets en mouvement sont plus difficiles à identifier visuellement.

L’étude a également examiné d’autres moyens possibles de réduire la mortalité des oiseaux, comme le recouvrement des pales avec de la peinture ultraviolette, et le positionnement des turbines de manière à éviter les zones de courant ascendant que les oiseaux utilisent pour s’envoler.

Bien que la technique de peinture noire des pales ait été la plus efficace dans ce cas, d’autres couleurs et techniques pourraient être essayées, selon les chercheurs. C’est une première étape prometteuse, mais de nombreuses autres études seront nécessaires sur plusieurs sites pour voir ce qui fonctionne le mieux lorsqu’il s’agit de protéger les oiseaux.

Avec la mise en service d’un nombre croissant d’éoliennes, le danger potentiel pour les oiseaux et les autres animaux va augmenter, même si les sites des parcs éoliens sont déjà soigneusement choisis pour maintenir les niveaux de perturbation des écosystèmes locaux aussi bas que possible.

Selon Martin Harper, directeur de la conservation à la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) au Royaume-Uni, des innovations comme celles décrites dans cette étude peuvent être combinées pour minimiser le risque de nuire à la faune. M. Harper, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré à la BBC « Les éoliennes sont la bonne technologie lorsque nous trouvons les bons endroits pour les installer. Des études comme celle-ci sont donc précieuses et s’appuient sur notre compréhension des mesures d’atténuation supplémentaires qui pourraient être utilisées une fois que nous aurons identifié les endroits appropriés pour les parcs éoliens« .

Ces recherches ont été publiées dans Ecology and Evolution.