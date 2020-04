Le concept décomplexé des Agences de Papa !

L’achat, la vente ou même la location d’un bien immobilier est un grand projet de vie. Pourtant, rechercher un bien immobilier à acquérir ou mettre son bien en vente sur le marché peuvent être des tâches éprouvantes. D’ailleurs, tout cela peut réellement devenir une source de stress avec les demandes d’informations, les visites à ne plus en finir, la comparaison des meilleures offres, etc. Les professionnels du milieu rivalisent alors d’ingéniosité pour proposer des services en vue de faciliter les transactions immobilières et de répondre efficacement aux besoins des Français.

Les Agences de Papa a récemment été classée comme l’une des entreprises les plus innovantes du marché. Il s’agit d’une agence immobilière low-cost qui a révolutionné le secteur immobilier. Comment les Agences de Papa a-t-elle réussi à sortir des carcans des agences immobilières traditionnelles ? Découvrez son parcours !

Un concept bourré d’innovation et de créativité

Les Agences de Papa est née de l’idée ingénieuse de 3 papas. Ceux-ci ont imaginé un concept particulier qui permettrait de simplifier l’acquisition et la vente de biens immobiliers. Dans leur univers bien à eux, les transactions immobilières seraient plus amusantes que stressantes, plus économiques que coûteuses…

Les Agences de Papa a cassé les codes en révolutionnant cette image très stricte, professionnelle et « coincée » des agences immobilières traditionnelles. Adieu les chemises et place au tee-shirt ainsi qu’aux déguisements. La société a choisi une voie plus humoristique et décontractée pour toucher le cœur des clients. L’idée principale est d’instaurer une relation de confiance et plus « humaine » entre l’agent immobilier et vous. Pour se démarquer de la concurrence, les Agences de Papa s’est appuyée sur les réseaux sociaux et son site lesagencesdepapa.fr à travers de petites vidéos humoristiques qui ont fait le buzz. Il s’agit, en effet, d’une approche de l’immobilier très humble et sans chichi qui pourrait certainement vous séduire.

Un accompagnement sérieux à un coût fixe

Outre cette approche décontractée et ludique, les Agences de Papa a voulu se différencier des agences immobilières traditionnelles en proposant une commission unique de 2 000 euros TTC. Cette somme comprend un service complet et personnalisé, et ce, jusqu’à la signature du contrat de vente. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’agence a été qualifiée comme un des leaders de la commission low-cost sur le marché.

Les Agences de Papa entre dans une démarche plus digitale et moderne en mettant en place une stratégie d’automatisation marketing. Cela a été pensé dans le but d’éviter les tâches chronophages. Vous n’aurez qu’à télécharger l’application et effectuer toutes les transactions immobilières depuis celle-ci. Vous aurez tout à portée de main, que ce soit la grille d’estimation de prix, la mise en ligne ou la rédaction des annonces, les échanges avec les agents ou autre. Vous pourrez ainsi optimiser votre temps et réaliser des économies !

Les Agences de Papa a apporté un vent d’air frais au monde de l’immobilier. Cela s’explique par la montée en flèche du nombre de biens immobiliers vendus ou achetés en à peine quelques mois d’existence.