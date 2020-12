C’est décidé, je passe au zéro déchet !

Passez au zéro déchet et profitez de nombreux avantages qui en découlent. Très tendance, cette nouvelle manière de mieux vivre et de consommer responsable séduit de plus en plus d’adeptes. À l’heure actuelle, il devient plus facile de vivre cette transition grâce au développement de nouveaux produits bio disponibles sur le marché.

Penser zéro déchet, c’est avant tout changer vos habitudes et en adopter de nouvelles. Une démarche complexe et pertinente à la fois. Elle vous permet de profiter de votre confort quotidien et de participer à la protection de l’environnement. Pour vous accompagner dans cette transition, nous avons sélectionné quelques produits écologiques utilisables dans la vie quotidienne.

Optez pour des emballages alimentaires écologiques

Vous avez probablement attendu parler de ces nouveaux emballages alimentaires écologiques au design coloré, les bee wraps. Pour bien débuter dans le « zéro déchet », ces articles constituent des équipements bio utiles et pratiques.

Un véritable film alimentaire enduit de cire d’abeille

Pour remplacer le film alimentaire en plastique, les bee wraps constituent une solution pratique et intéressante. Leur capacité de couverture garantit une meilleure conservation de tous types d’aliments. Vous pouvez les utiliser pour couvrir des plats préparés et pour conserver vos aliments dans des bols et assiettes. Il s’agit de morceaux de tissu certifiés bio ou Gots, enduits de cire d’abeille, de soja, ou de mélange de matières végétales. Restant rigide, ce morceau de tissu s’adaptera à vos différents contenus et aliments en étant simplement chauffé dans vos mains. Réutilisables, ils permettent donc de conserver vos aliments en évitant tout déchet.

Permettant une utilisation variée, les vegan wraps font office d’emballages pour vos légumes et fruits. Grâce à la cire d’abeille contenue dans ces films alimentaires, la conservation des aliments est optimisée par une protection idéale.

Les atouts des emballages en cire d’abeille

L’emballage en cire d’abeille se distingue des modèles en plastique de par sa solidité et sa maniabilité. Il offre une meilleure tenue et est très facile à transporter. Par conséquent, vous pouvez vous utiliser les vegan wraps comme pochette pour accueillir vos courses ou emballer et transporter vos snacks et vos goûters au quotidien. Découvrez les caractéristiques des beeswax wrap selon wikipedia.

Ultra design, cet emballage alimentaire écologique peut être utilisé comme une lunchbox. Pour alléger votre sac en tissu en allant en cours ou au travail, emballez simplement votre déjeuner dans un vegan wrap qui peut en effet accueillir vos encas, vos sandwichs, etc. Pour plus de praticité et de confort, complétez votre équipement bio avec une jolie gourde et des couverts en bambou.

Les emballages alimentaires en cire d’abeille : facilité d’entretien

Ce film alimentaire en cire d’abeille est réutilisable. En d’autres termes, vous pouvez l’utiliser plusieurs fois. Facile à entretenir, sa durée d’utilisation sera fonction de la qualité de son entretien. Pour en profiter le plus longtemps possible et éviter l’achat fréquent d’un film alimentaire, il importe de tenir compte de certaines astuces.

Ainsi, veillez autant que possible à ce que votre emballage écologique n’entre pas en contact avec de fortes chaleurs au risque de faire fondre la cire d’abeille. Il n’est pas destiné au lavage à l’eau chaude ni au micro-ondes. Pour le laver, préférez le savon et l’eau froide. Avant de le ranger, assurez-vous qu’il soit parfaitement sec.

Privilégiez les lingettes démaquillantes lavables

Les lingettes démaquillantes lavables occupent une place d’honneur chez les écolos. Elles permettent de réaliser efficacement la routine beauté tout en réduisant les déchets dans votre poubelle et votre impact écologique.

Des lingettes écologiques pour chaque type de peau

Les lingettes démaquillantes lavables sont douces et confortables pour la peau et s’adaptent à tous types de peau. Dans le commerce, trois choix s’offrent à vous. Polyvalents, les modèles en fibre de coton bio sont les plus utilisés et les plus commercialisés sur le marché. Pratiques et efficaces, elles garantissent une meilleure adhésion du maquillage.

Les formules en fibre d’Eucalyptus se singularisent par leur confort d’utilisation hors pair grâce à la qualité de leur texture. Ces lingettes sont conseillées si vous effectuez quotidiennement un soin complet. Souple, l’eucalyptus s’adapte à tous les produits démaquillants, notamment l’eau, le lait, l’huile, etc.

Pour les cosmétiques crémeux ou huileux, optez pour les lingettes en fibre de bambou. Elles sont idéales pour les peaux grasses. Son utilisation assure une peau nette. Elles éliminent efficacement les impuretés pouvant obstruer vos pores.

Utilisation et rangement simplifiés

Les lingettes démaquillantes lavables sont disponibles dans des trousses de rangement en lot de 20 ou de 10 carrés. Résultat, vous pourrez aisément les transporter dans votre sac et l’emporter avec vous dans tous vos déplacements. Elles vous permettent de vous démaquiller sans produit démaquillant. Vous pouvez simplement l’imbiber d’eau du robinet et procéder à votre démaquillage.

Cependant, vous pouvez aussi les combiner avec des produits démaquillants, tels que l’eau micellaire, l’huile et le lait. Une fois le soin terminé, lavez votre lingette démaquillante lavable. Les lingettes démaquillantes lavables sont souvent proposées avec un filet de lavage pour vous permettre de les passer dans votre machine à laver.

Divers articles du quotidien pour passer au zéro déchet

Outre les emballages alimentaires bio et les lingettes démaquillantes lavables, vous pouvez également trouver des serviettes hygiéniques écologiques, des couches lavables pour bébé et des essuie-tout écologiques. Tout un équipement pour un quotidien zéro déchet.

Pour des menstruations zéro déchet

De plus en plus de femmes optent désormais pour les culottes ou les cups menstruelles. Très pratiques, les culottes sont ultra absorbantes et vous permettent de profiter de longues heures en toute tranquillité, de même que la cup. Fini les allergies ou les risques liés à l’usage de tampons. Et surtout vous vous inscrivez là encore dans une démarche responsable zéro déchet !

Des solutions écologiques comme le rouleau essuie-tout

Pour réduire l’impact environnemental, il importe de remplacer les articles utilisables au quotidien comme l’essuie-tout avec des produits plus écologiques. Dans cette gamme, vous pouvez opter pour un essuie-tout lavable et réutilisable disponible sur la plupart des plateformes de vente en ligne.

Ce type d’essuie-tout ressemble grandement au modèle classique sauf que vous pouvez utiliser une seule feuille de nombreuses fois, après lavage. Il se lave parfaitement en machine et se stocke facilement dans un contenant. Vous pouvez le trouver sous forme de rouleau.

Les couches lavables pour une faible empreinte écologique

Opter pour des couches lavables réduit considérablement les déchets quotidiens. Elles permettent également de contribuer à la conservation de la planète tout en vous faisant réaliser une belle économie d’argent. En effet, ces articles sont lavables et réutilisables. Ils se proposent dans une panoplie de modèles permettant aux parents de sélectionner ceux adaptés à leur bout ‘chou.

La plupart du temps, la partie absorbante des couches lavables sont en coton bio, en fibre de bambou ou encore en chanvre. Quant à la culotte de protection, elle est disponible en polaire traitée, en laine, etc. Esthétiques, les couches bio se proposent dans divers coloris, motifs et broderies.