Covid-19 : la vente d’emballages atteint des records

La crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 a entraîné d’importants bouleversements dans l’économie française. La fermeture administrative de nombreux établissements a obligé certaines entreprises à réinventer totalement leur mode de distribution de produits et de prestation de services. C’est le cas notamment des restaurateurs et des commerces non essentiels. En quelques mois, les professionnels de la vente d’emballages ont vu leur activité augmenter.

Les emballages alimentaires pour la restauration à emporter

Beaucoup de restaurants ont dû s’adapter aux mesures prises par l’État. Ceux qui ont pu mettre en place un système de préparation de plats à emporter ont décidé de lancer un service de traiteur. Pour cela, ils ont dû investir dans des emballages alimentaires. Pour commencer, la vente de boîtes et de barquettes a connu un véritable sursaut, notamment les boîtes en carton recyclables qui sont beaucoup plus pratiques à utiliser et à jeter. La fermeture des salles de restaurant oblige les clients à manger les repas chez eux principalement, mais aussi au bureau ou encore dans la rue. Beaucoup de restaurateurs se sont donc intéressés aux emballages de « street food », notamment les contenants pour salade, pour soupes, pour sandwich et hamburger, mais aussi les couverts jetables et les serviettes. Sur le site web d’embaleo.com, les sacs en papier kraft sont également très demandés pour le transport des commandes.

Les emballages de produits issus de la vente en ligne

Depuis le premier confinement, et avec la fermeture administrative des commerces non essentiels, la plupart des Français ont dû se trouver vers les sites de e-commerce. De nombreux autres petits commerçants ont décidé de proposer un service de vente à distance pour préserver l’activité de leurs entreprises. En utilisant leurs sites web ou leurs comptes de réseaux sociaux, ils ont pu mettre en place un système de commande ou d’achat en ligne. La demande en matière d’emballages et de produits de calage a considérablement augmenté depuis. Les enseignes commandent des cartons ou des enveloppes à bulle de différentes tailles pour l’envoi de différents types de produits plus ou moins volumineux. Les éléments de calages servent à empêcher que des objets ne s’abîment durant le transport et particulièrement les objets fragiles. Par conséquent, les commandes de papier bulle, de film mousse, d’éléments de calage en polystyrène ou encore de cartons compartimentés ont atteint des records.

Les emballages personnalisés

Dans la vente à distance ou la restauration à emporter, les entreprises ont compris l’importance de faire de la publicité à travers les emballages. Si les premières commandes concernaient des produits classiques et neutres, les professionnels s’intéressent de plus en plus aux emballages personnalisés. Les premiers à commander ce type de produits sont les restaurateurs qui souhaitent des sacs et des boîtes personnalisés avec le nom et le logo de leur enseigne (sac en papier kraft, boîte de repas, cartons de pizzas). Aujourd’hui, les commerçants souhaitent aussi imprimer leur image dans la rue en personnalisant leurs enveloppes, leurs cartons ou encore les rubans adhésifs servant à fermer ces cartons. La personnalisation des cartons permet de faire de la publicité à l’image du sourire imprimé sur les cartons d’une grande place de marché.

