Louer un vélo électrique en région parisienne

Il existe plusieurs moyens de circuler de manière écologique à Paris et dans sa banlieue : le vélo, la trottinette, la voiture électrique, les transports en commun… Mais depuis quelque temps, un nouveau service attire l’attention des Franciliens : la location de vélos électriques. Mise en place par la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités, l’exploitation de ce service a été confiée à la société Fluow.

Pourquoi cette initiative ?

Le vélo électrique est un moyen de transport qui permet de se déplacer sans se fatiguer. Sur les sols plats, une légère impulsion électrique permet de faciliter le pédalage. Dans les montées, un moteur prend le relais pour éviter de faire des efforts. Idéal pour les déplacements dans certains quartiers parisiens et notamment pour ceux qui sont situés sur les butes, le vélo électrique est aussi très apprécié de ceux qui se déplacent depuis la petite couronne pour venir travailler dans Paris.

Or, l’achat d’un vélo électrique nécessite un investissement que tout le monde ne peut pas se permettre. C’est pour cette raison que la région et l’établissement public Île-de-France Mobilités ont décidé y a un an et demi de lancer un service de location de vélo. Afin que tous les Franciliens puissent tester ce service, la durée de location a été limitée dans le temps.

Quels types de vélo peut-on louer ?

Quatre types de vélo électriques sont proposés à la location. D’abord, il y a la version classique, avec la possibilité d’y inclure un siège pour bébé à l’arrière. Ensuite, il y a les biporteurs et les triporteurs qui incluent un siège à l’avant pour transporter deux enfants au maximum ou un animal. Enfin, il y a le vélo rallongé avec deux places à l’arrière pour asseoir des enfants. Selon l’âge des enfants, il est possible de demander un vélo avec un ou plusieurs coussins ou avec un ou plusieurs sièges pour bébé.

Quelle est la durée de location des vélos ?

Comme les vélos électriques traditionnels sont les plus nombreux, il est possible de les louer plus longtemps que les autres à savoir pendant 6 mois. Le contrat pourra être renouvelé une fois pour 3 mois supplémentaires. Les trois autres versions sont louables par contrat de 1 mois renouvelable deux fois. Pour toute location d’un vélo classique, le premier entretien préventif effectué au bout de trois mois est pris en charge par le loueur tout comme la réparation de la première crevaison.

Des prix très abordables

Pour la location d’un vélo électrique classique, il faut compter environ 40 euros par mois(certains accessoires sont en supplément), ce qui est un tarif très abordable. Ceux qui l’utilisent pour le travail pourront faire prendre en charge 50 % de leur abonnement par leur employeur puisqu’ils seront considérés comme des transports publics. Enfin, certaines personnes en difficultés pourront bénéficier d’un tarif réduit à 50 % : Étudiant, apprenti ou jeune en insertion de moins de 26 ans ; Personne de plus de 65 ans non imposable ; Demandeur d’emploi bénéficiaire de l’ASS ; Bénéficiaire de la CMU-C ; Bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Détenteur du passe Imagine R, du forfait Améthyste ou de la tarification Solidarité Transport.

Le pari qui a été pris il y a un an et demi est une véritable réussite pour la région dans la mesure où le service compte déjà plus de 20 000 abonnés.