TPE et PME : les 6 avantages du support informatique

Travailler sans un ordinateur n’est presque plus envisageable de nos jours. D’autant plus qu’avec la digitalisation, tout passe par ce canal, ce qui rend l’assistance informatique indispensable au quotidien. Les outils et le matériel à utiliser doivent être en permanence opérationnels pour garantir la continuité de l’activité. Pour assurer la maintenance informatique, une entreprise a deux options : soit réaliser le traitement du support informatique en interne, soit l’externaliser chez une société spécialisée. L’externalisation est plus courante chez les TPE et PME, grâce aux nombreux avantages que cette solution propose. Mais lesquels sont-ils ?

Profitez d’une hausse de productivité

Le support informatique est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité d’une activité. Pour les TPE et PME qui n’ont pas ou ne veulent pas constituer leurs propres parcs informatiques, diverses entreprises spécialisées proposent une offre de maintenance informatique pour assurer la continuité et la pérennité de votre activité professionnelle. Vous bénéficiez également d’une hotline et d’une télémaintenance illimitées avec une équipe dédiée. D’autre part, un antivirus professionnel est généralement inclus.

Le premier avantage de cette solution est qu’elle vous permet d’augmenter votre productivité. Il s’agit d’un enjeu majeur pour assurer le développement d’une activité. Avoir un support informatique permet de résoudre divers problèmes au quotidien, que ce soit pour les dirigeants ou pour les employés. En cas de dysfonctionnement informatique dans une entreprise, trouver la solution adéquate peut en effet prendre du temps et vous empêcher de vous consacrer à des tâches aussi importantes. Le confier à une entreprise spécialisée vous épargne tout désagrément lié à l’intervention d’une main inexpérimentée dans votre parc, ce qui peut conduire à un problème encore plus important.

Quoi qu’il en soit, en ayant recours à un support informatique vous pourrez profiter de conseils et d’un suivi par des ingénieurs spécialisés avec des interventions sur site illimitées. Vous pourrez également profiter d’une stratégie de sécurité et de sauvegarde.

Bénéficiez d’un service de qualité

Disposer d’une assistance informatique permet à tous les acteurs dans l’entreprise de profiter d’un service de qualité considérable. Comme tous les autres services, le support informatique peut être externalisé. Un spécialiste prendra en charge la totalité des interventions au sein de votre société.

En confiant votre assistance informatique à des experts, vous pouvez bénéficier d’une assistance téléphonique disponible en tout temps, 7j/7. Ils effectuent à distance un diagnostic du dysfonctionnement, et résolvent les problèmes soit à l’aide d’un guidage par téléphone, soit avec une intervention sur place. Les services de support informatique en externe sont souvent dotés de plus de compétences et d’expérience en comparaison à vos employés en interne.

Réduisez vos coûts

Un support informatique a aussi l’avantage de permettre à votre entreprise de réduire considérablement les coûts liés aux dépannages. Il faut savoir que même si vous disposez d’une équipe compétente et expérimentée, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif et générer les revenus désirés avec du matériel informatique en mauvais état. D’où l’importance de faire appel à une société spécialisée en support informatique.

Cette option peut par ailleurs vous aider à réduire considérablement vos dépenses. Si vous utilisez un matériel informatique performant et fonctionnel, vos employés n’auront en effet plus de difficulté à travailler et à donner leur maximum pour assurer la productivité de l’activité. En réduisant le budget informatique, vous avez en outre la possibilité d’investir dans d’autres équipements, ou encore d’embaucher plus de personnel.

Il faut également savoir que la gestion des problèmes techniques ainsi que la bonne gérance du parc informatique constituent généralement une lourde charge pour une entreprise, ce qui ne manquera pas d’impacter négativement les marges.

Faire appel à une société de support informatique est la solution la plus adaptée aux petites et moyennes entreprises. Avec l’externalisation, l’entreprise peut rester réactive sur l’organisation de son activité sans perdre du temps avec divers dysfonctionnements qui peuvent survenir à tout moment. Cela contribue non seulement à la hausse de la productivité, mais permet surtout de réduire les coûts et d’augmenter en contrepartie les bénéfices. De plus, grâce au support informatique vous bénéficiez d’une supervision proactive du parc informatique 24h/24 et 7j/7.

Assurez la continuité de l’activité

Pour qu’une entreprise puisse se développer rapidement, l’activité doit être toujours en marche, de manière continue. Afin de ne pas suspendre l’activité suite à des problèmes techniques comme un plantage avec internet ou l’existence d’un virus informatique, il est important de faire appel à une assistance informatique.

En recourant aux services d’une telle assistance, vous aurez la certitude de bénéficier d’une surveillance à plein temps. Ces sociétés d’assistance sont généralement disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas de problèmes. Vous pouvez donc bénéficier d’une assistance rapidement et les dysfonctionnements seront résolus dans les plus brefs délais. Ainsi, vous éviterez une interruption prolongée qui peut impacter la viabilité de votre établissement.

Concentrez-vous sur votre cœur de métier

L’externalisation du support informatique vous aide à mieux vous concentrer sur votre entreprise. Confier ce service à un tiers ne peut qu’être bénéfique pour vous si cela ne représente pas votre principale activité. Ainsi, vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre activité principale et y consacrer tout votre temps et vos ressources.

Passer son temps à résoudre des problèmes informatiques peut revenir cher à l’entreprise. Une intervention immédiate en cas de panne ou de dysfonctionnement est de plus nécessaire. Vos techniciens informatiques doivent laisser de côté leurs tâches afin de résoudre au plus vite la panne. Ce temps perdu signifie une perte non négligeable qui se fera ressentir dans le bilan de fin de l’année. Faire appel à un support informatique externalisé permet donc à votre entreprise de libérer des ressources qui pourront se concentrer sur la production et le développement de l’activité.

Faire appel à un support informatique vous aide aussi à mieux prévenir les failles informatiques, évitant des pertes de temps considérables à vos salariés pendant des minutes ou des heures, voire même des jours. En anticipant ce type de problème, vous gagnerez ainsi en performances.

Sécurisez vos données

Recourir aux services d’une assistance informatique vous aide également à mieux sécuriser vos données. Des erreurs peuvent en effet se produire dans une entreprise, que ce soit suite à un manque de concentration ou un manque de prudence. Celles-ci peuvent alors exposer vos données à d’importants risques.

Les données confidentielles d’une entreprise ne sont pas à l’abri d’un piratage informatique. Afin de prévenir les violations et mieux sécuriser ces informations, il est important de faire appel à des sociétés spécialisées disposant d’une équipe experte, à même d’anticiper tous types d’intrusion et de violation de données.