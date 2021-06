Que valent les SCPI de rendement en 2021 ?

La pierre papier attire de plus en plus d’investisseurs en France et en particulier chez les jeunes actifs et les quarantenaires qui souhaitent préparer leur retraite. On dit très souvent que ce type de placement a tous les avantages de l’investissement immobilier sans en avoir les inconvénients. Les SCPI de rendement sont particulièrement attractives. Voici pour quelles raisons.

Qu’est-ce qu’une SCPI de rendement ?

Une société civile de placement immobilier investit, gère, perçoit et redistribue les revenus des biens immobiliers (loyers perçus et fruits de revente) à des actionnaires. Ce n’est donc pas considéré comme un investissement immobilier direct puisque ce que l’on achète, ce sont des parts dans un capital (fixe ou variable). La SCPI de rendement investit principalement dans des biens immobiliers à usage professionnel. On peut par exemple investir dans une SCPI de bureau ou dans d’autres domaines (entrepôts, usines, établissements de santé, ateliers…). Certaines sont spécialisées dans des secteurs d’activité bien précis (industrie, agroalimentaire, santé, services, commerce, logistique, transport, nouvelles technologies…). C’est le cas des SCPI Corum. En effet, les deux premières (Corum Origin et Corum XL) investissaient dans l’industrie et le commerce, la troisième SCPI de Corum Asset Management, Corum Eurion a vocation à diversifier ses achats de biens immobiliers et à se constituer un portefeuille plus varié (bureaux, hôtellerie, transport, santé, résidence étudiante, nouvelles technologies, parkings…).

Pourquoi les SCPI de rendement sont-elles intéressantes pour les investisseurs ?

Pour commencer, les investissements dans l’immobilier ont la réputation d’être les plus stables du marché. Même dans la pierre papier, les SCPI ne dérogent pas à cette règle. D’après les résultats annoncés par les SCPI les plus en vogue sur le marché, les objectifs ont été tenus même en 2020 durant la crise sanitaire. Nous pouvons de nouveau prendre l’exemple des SCPI Corum Origin et XL qui se sont maintenues au-dessus de leurs objectifs de rendement de 5 %.

Ensuite, les SCPI garantissent une certaine stabilité dans la mesure où elles diversifient leurs investissements. Il y a celles qui varient les achats dans différents secteurs d’activité, celles qui varient les achats dans différents pays de la zone euro. Enfin, certaines SCPI tentent également d’investir dans différentes devises en sortant de la zone euro.

Ce qui intéresse les investisseurs, c’est simplicité de gestion, le fait de ne rien avoir à gérer. C’est un placement idéal pour les actifs qui n’ont pas de temps à consacrer à la gestion d’un parc immobilier. De plus, il est possible de financer un achat de parts en SCPI avec un prêt immobilier et de faire correspondre la fin des échéances de prêt avec l’âge de départ en retraite. Les revenus de la SCPI couvrent les mensualités un premier temps et une fois que le prêt est remboursé, l’investisseur pourra bénéficier d’un vrai complément de revenu.

Bien choisir sa SCPI

Aujourd’hui, le meilleur moyen d’investir dans une ou plusieurs SCPI, c’est de passer par une centrale et de confier son projet à un conseiller spécialisé. L’accompagnement est en effet très important dans la réussite d’un placement, car tout le monde n’a pas de grandes connaissances du marché immobilier français et encore moins européen. La pierre papier est très intéressante pour toutes ces raisons.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement