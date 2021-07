Comment tirer bénéfice d’un écran d’affichage dynamique pour votre entreprise ?

Si vous êtes à la tête d’une entreprise, vous faites certainement le maximum pour la faire connaître et la développer. Pour cela, il existe de nombreuses méthodes marketing et l’une d’entre elles va nous intéresser aujourd’hui : la communication avec l’affichage dynamique. Avec des avancées technologiques toujours meilleures, il est possible de tirer le maximum, et notamment avec des façons de faire auxquelles vous ne pensez pas de prime abord. Bref, on vous explique cela.

Comment tirer avantage d’un affichage dynamique pour votre activité

Avant toute chose, il convient de vous expliquer ce qu’est un affichage dynamique, et comment il fonctionne concrètement. Pour faire simple, c’est un écran destiné au public, sur lequel s’affichent des informations. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un logiciel de pilotage qui s’adapte en fonction de n’importe quelle activité. Par exemple, si vous êtes restaurateur, vous pouvez afficher les menus ou les commandes en cours (pratique pour une restauration rapide). Enfin, sachez qu’il est possible d’utiliser du matériel d’affichage spécifique : écran dédié (qui n’est pas un téléviseur), mur d’images, totem vidéo ou encore borne tactile, bref les possibilités sont nombreuses.

En sachant cela, il n’y a au final que votre imagination comme limite au projet. En effet, avec le logiciel de création, vous pourrez afficher absolument ce que vous souhaitez et comme vous le souhaitez, et ce, aussi bien sur le fond que sur la forme. Pour vous illustrer cela, voici quelques utilités en fonction de votre activité :

Commerçant : promotions

Santé : temps d’attente ou des informations importantes

Hôtellerie : prix et des prestations possibles

Éducation : planning, cours, informations

Immobilier : annonces des biens en vente ou en location

Industrie : informations pour vos clients

Etc.

Bref, vous l’aurez compris, c’est un outil puissant dont la réactivité n’a d’égale que vos actions. De ce fait, vous apportez une réelle plus-value à vos services, et cela vous permet de développer votre activité à terme.

Gagner des revenus supplémentaires avec l’affichage dynamique

Cependant, il est important de savoir que l’affichage dynamique n’aide pas uniquement à améliorer vos services, vous pouvez en tirer des revenus supplémentaires. Par exemple, n’avez-vous jamais vu au niveau des caisses de supermarchés des publicités affichées sur des écrans ? Ces dernières ne sont pas là pour rendre un service aux clients, mais plutôt pour générer un chiffre d’affaires supplémentaire à l’entreprise. D’ailleurs, vous pourrez trouver ce genre d’affichage un peu partout si vous regardez bien : aux stations-service, au cinéma, ou encore dans la rue avec l’affichage des villes.

Bien entendu, le chiffre d’affaires réalisé avec ce moyen de communication dépendra de plusieurs facteurs : votre localisation, le nombre de clients pouvant voir les publicités ou encore votre capacité à bien négocier vos espaces publicitaires. Bref, quoi qu’il en soit, vous pourrez générer un chiffre d’affaires supplémentaire avec un investissement très faible (un ou plusieurs écrans suffisent), et ensuite, vous n’aurez rien d’autre à financer !

Finalement, quels que soient vos objectifs avec un affichage dynamique, vous pourrez toujours tirer votre épingle du jeu avec un tel système. C’est pourquoi, l’investissement que représentent ces affichages pourrait clairement vous rapporter gros si vous en faites une utilisation judicieuse.