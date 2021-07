Tout savoir sur le 100% santé

Lancée en 2018 par Agnès Buzin, ex-ministre des Solidarités et de la Santé, l’offre 100% santé s’est étoffée depuis le 1er janvier 2021. En effet, le zéro reste à charge était déjà en vigueur dans le domaine de l’optique pour les lunettes de vue depuis le 1er janvier 2020. Toutefois, pour une prothèse dentaire ou un appareil auditif, une partie du panier n’était pas encore totalement prise en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. C’est maintenant chose faite.

C’est quoi le 100% santé ?

Le parcours 100% santé est un dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2019 avec un plan de déploiement sur 3 ans. L’objectif principal de cette mesure visait à réduire les dépenses pour les lunettes, les prothèses auditives, et les dentiers et prothèses dentaires : trois domaines qui avaient jusque-là toujours pesé lourd dans les dépenses de santé des Français.

Avec la mise en place d’un cadre sur les tarifs appliqués par les professionnels, c’est le zéro reste à charge qui est visé. Un panel d’équipements devient ainsi proposé et totalement remboursé par votre complémentaire santé et la Sécurité Sociale. Les professionnels concernés peuvent toutefois toujours vous présenter un équipement non soumis à cet encadrement. Ils sont par contre obligés de vous établir au moins un devis comprenant une offre 100% santé.

Quels prérequis pour bénéficier du zéro reste à charge ?

Seule nécessité pour pouvoir prétendre au panier 100% santé : avoir souscrit un contrat auprès d’une complémentaire santé responsable. Mais que cela veut-il dire ? Tout simplement que votre mutuelle s’est au préalable engagée auprès du gouvernement sur deux point principaux :

faire le nécessaire pour vous inciter à suivre les différents parcours de soins préconisés par l’Assurance maladie

respecter le cahier des charges définissant les plafonds et planchers de remboursement

Dans la réalité, une grande majorité des complémentaires santé sont dites responsables. Si ce n’est pas le cas de la vôtre, vous devez en changer et choisir une mutuelle qui soit conforme à cette exigence.

Les équipements concernés par l’offre 100% santé

Si la réforme 100% santé établit que ce parcours doit permettre à chacun d’accéder à des équipements de qualité, tous les appareillages ne sont cependant pas éligibles à cette prise en charge intégrale.

Les lunettes de vue sans reste à charge

Pour des lunettes 100% santé, votre opticien doit vous présenter un certain nombre de montures selon la situation : 17 montures si c’est pour un adulte ou 10 modèles si c’est pour un enfant, avec deux couleurs différentes. Le choix est bien évidemment beaucoup plus étendu pour les modèles qui n’entrent pas dans ce dispositif.

Les verres sont également concernés par cette réforme. Tous les types de correction sont disponibles avec les traitements habituels proposés : verre aminci, traité anti rayure et anti-reflet. Votre professionnel demeure néanmoins libre de vous proposer des verres n’entrant pas dans l’offre 100% santé. Vous pouvez d’ailleurs panacher votre panier en prenant des montures au tarif libre et des verres zéro reste à charge, ou vice versa.

Le reste à charge zéro pour les appareillages dentaires

Là encore, les prothèses et dentiers proposés dans le cadre du panier 100% santé restent très encadrés. Les règles de remboursement en santé dentaire sont assez strictes. Selon les dents concernées, vous ne pouvez donc pas avoir accès aux mêmes composants : seules les couronnes métalliques peuvent prétendre au zéro reste à charge pour des molaires par exemple.

Pour les dentiers, la résine est l’unique matériau proposé. Par contre, depuis le 1er janvier 2021, le changement d’éléments ou les réparations pour ces dentiers font également partie du dispositif zéro reste à charge.

Prothèse auditive et 100% santé

De nombreux modèles d’appareillage auditif peuvent vous être proposés dans le cadre du zéro reste à charge. Ceux-ci doivent répondre à des critères équivalents à ceux des appareils non concernés par le parcours 100% santé : prothèse intra-auriculaire, écouteur déporté, contour d’oreille, etc. Avec 12 canaux de réglages pour un meilleur confort. Et bien sûr, ces équipements présentent des fonctionnalités similaires aux dispositifs dont le tarif n’est pas réglementé : réducteur de bruit du vent, système anti-Larsen, anti-acouphène, etc.

Entre zéro reste à charge et e-santé : un autre regard sur la médecine

Si la réduction des coûts liés à la santé est toujours une bonne nouvelle pour le budget des foyers, elle va de pair avec un autre changement : le succès de l’e-santé. Une véritable révolution, boostée par la pandémie de Covid-19 et qui questionne profondément notre rapport au monde médical.