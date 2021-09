Comment trouver un locataire pour votre appartement à Nantes ?

Si vous êtes propriétaire bailleur d’un appartement à Nantes, il se peut que vous éprouviez quelques difficultés à trouver un locataire. Il n’est, en effet, pas toujours évident d’en trouver un, qui, de plus, corresponde à vos attentes. D’ailleurs, si vous n’êtes pas propriétaire, réfléchissez bien avant d’investir, il est parfois plus intéressant de se tourner vers des résidences qui proposent la location d’un appartement meublé à Nantes, pour les jeunes par exemple. Bref, quelle que soit votre stratégie, il est important de réaliser quelques démarches pour trouver le locataire qui vous va bien.

Trouver un locataire à Nantes avec le logement adapté

Si vous souhaitez trouver un locataire pour votre logement à Nantes, la première chose à faire, c’est d’avoir un logement adapté. C’est pourquoi, il est plus qu’essentiel de proposer un lieu de vie digne de ce nom. S’il y a la moindre réparation à réaliser, que ce soit une chasse d’eau, une peinture à refaire ou une plaque de cuisine à changer, faites-le sans attendre ! Quoi de pire que d’emménager dans un logement où il y a encore des travaux à faire ? Bref, mettez votre logement en location uniquement lorsque ce dernier est terminé, sans aucuns travaux à prévoir… Sans oublier de le nettoyer de fond en comble 😉

Ensuite, vous pourrez peut-être vous poser la question si vous louez le logement meublé ou nu. Chaque méthode a ses avantages : il faut savoir que vous paierez moins d’impôts en meublé et que vous pourrez le louer un peu plus cher que la normale. Cependant, cela demande un entretien régulier, à vous donc de voir l’implication que vous pourrez avoir pour votre logement. Enfin, il est bon de mentionner le fait que certains locataires préfèrent un meublé (les étudiants par exemple) alors que d’autres la location nue (les actifs).

Les exigences demandées pour trouver un locataire à Nantes

La seconde étape pour trouver un locataire se passe au niveau des exigences que vous lui demanderez. Bien (trop ?) souvent, les propriétaires demandent des exigences bien trop élevées pour une location. C’est une erreur courante… Mais qui n’a pas forcément lieu d’être puisque les cas d’impayés sont assez rares dans ce domaine. Ainsi, ne fixez pas trop rapidement des règles qui sont parfois un peu absurdes : il n’est pas rare de voir un propriétaire refuser les animaux (ce qui est interdit), demander à gagner plus de trois fois le montant du loyer, de faire abstraction des aides de la CAF ou encore de demander plusieurs garants…

Bref, quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à ajouter un côté humain à la recherche de votre locataire : celui-ci est avant tout une personne. Cependant, vous devez tout de même demander certaines conditions pour accepter ce dernier dans votre logement : gagner 2,5 fois le montant du loyer, avoir des revenus réguliers (et non forcément réclamer un CDI) et un garant si nécessaire (il existe des organismes pouvant se porter garant d’ailleurs).

Vous l’aurez compris, votre recherche de locataire doit se faire de façon humaine, avec un logement décent (d’ailleurs, connaissez-vous les logements qui deviennent vivants ?), tout en vous assurant des ressources de ce dernier. Désormais, vous n’avez plus qu’une chose à faire : vous lancer !