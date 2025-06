À l’approche du 5 juin, Journée mondiale de l’environnement, les URPS Médecins Libéraux alertent sur la présence préoccupante de cadmium dans notre alimentation. Ce métal lourd toxique, aux effets durables sur la santé, menace silencieusement la population. Campagnes d’information, interpellation des autorités : les médecins passent à l’action.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée ce 5 juin, les URPS Médecins Libéraux se mobilisent pour alerter la population sur un enjeu sanitaire majeur encore trop méconnu : la contamination de notre alimentation par le cadmium, un métal lourd toxique et cancérigène.

Depuis plusieurs mois, un groupe de travail dédié à la santé environnementale, piloté par la Conférence nationale des URPS Médecins Libéraux, s’est penché sur ce polluant omniprésent dans notre environnement. Leurs travaux révèlent l’ampleur d’un phénomène préoccupant, et appellent à une mobilisation urgente.

Le cadmium, un poison caché dans notre assiette

Longtemps ignoré du grand public, le cadmium s’impose aujourd’hui comme un enjeu majeur de santé publique. Ce métal lourd, classé cancérogène certain pour l’humain par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), est naturellement présent dans l’environnement, mais sa concentration est fortement amplifiée par les activités humaines, notamment l’usage intensif d’engrais phosphatés. Ces engrais, souvent importés de pays où les seuils de sécurité sont largement dépassés, contaminent les sols agricoles. Le cadmium y reste stocké pendant des décennies, ne pouvant s’échapper que par absorption racinaire des plantes. Il pénètre ainsi insidieusement dans la chaîne alimentaire.

Les aliments les plus touchés sont ceux de consommation courante : céréales, pommes de terre, légumes racines, pain, pâtes et autres produits de panification. La contamination est d’autant plus inquiétante que le cadmium s’accumule dans l’organisme au fil du temps, principalement dans les reins et le foie, avec une demi-vie estimée entre 10 et 30 ans. Il est aussi retrouvé dans les os, où il peut provoquer des fragilisations et contribuer au développement de troubles osseux comme l’ostéoporose.

Sur le plan sanitaire, les effets du cadmium sont multiples :

Atteintes rénales chroniques, avec altération progressive de la fonction tubulaire ;

Hypertension artérielle et troubles cardiovasculaires ;

Risque accru de cancers, en particulier des poumons, des reins et de la prostate ;

Atteintes osseuses, avec déminéralisation et douleurs chroniques ;

Perturbations du métabolisme du fer, aggravant les carences, notamment chez les femmes ménopausées.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon l’étude ESTEBAN (2014-2016), la concentration moyenne de cadmium urinaire chez les adultes français atteint 0,57 µg/g de créatinine, soit presque le double de celle mesurée lors de l’étude ENNS (2006-2007). Ce niveau est trois fois supérieur à celui des adultes américains et deux fois à celui des Italiens. Chez les enfants français, l’exposition est encore plus préoccupante : leur niveau moyen dépasse déjà celui des adultes d’il y a une décennie, et il est quatre fois supérieur à celui des enfants allemands ou américains.

Cette contamination alimentaire, continue et diffuse, se fait sans douleur ni symptôme immédiat, ce qui rend la prévention d’autant plus complexe – mais d’autant plus urgente.

LIRE DANS UP’ : Nouvelle alerte sur les risques liés au cadmium dans l’alimentation

Une alerte déjà lancée par l’ANSES en 2019

Dès octobre 2019, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) avait sonné l’alarme. Dans un avis très clair, elle recommandait de réduire les teneurs en cadmium dans les matières fertilisantes, notamment les engrais phosphatés, à la lumière des risques sanitaires identifiés. L’objectif : prévenir l’accumulation progressive de ce métal lourd dans les sols agricoles français, et donc sa migration dans la chaîne alimentaire.

L’ANSES insistait sur le fait que, même à faibles doses, le cadmium représente un risque avéré pour la santé humaine, du fait de sa persistance dans l’environnement et de sa toxicocinétique particulière (accumulation lente, mais durable, dans l’organisme). Elle proposait alors un seuil maximal plus strict pour les engrais, aligné sur les exigences les plus protectrices au niveau européen.

Mais l’Agence soulignait aussi une zone d’ombre : le manque de données sur l’exposition des professionnels manipulant directement ces produits (agriculteurs, techniciens agricoles, agents d’entretien des espaces verts, etc.). Ces travailleurs peuvent inhaler ou ingérer du cadmium sous forme de poussières ou de résidus, sans bénéficier d’un suivi spécifique ni de recommandations de protection adaptées.

Ce déficit de connaissance pose problème, car il empêche aujourd’hui de quantifier précisément les risques professionnels liés au cadmium dans le secteur agricole et horticole. L’ANSES appelait donc à la mise en place de campagnes de bio surveillance ciblées pour mieux documenter ces expositions et élaborer des mesures de prévention adéquates.

Informer, alerter, agir

Face à cette contamination insidieuse, les médecins libéraux entendent agir sur deux fronts :

Informer le grand public, en lançant une campagne numérique et en diffusant des documents pédagogiques dans les cabinets médicaux. Objectif : sensibiliser à l’existence de cette pollution alimentaire, identifier les sources de contamination, et alerter sur les facteurs de vulnérabilité. La carence martiale, par exemple, concerne près de 25 % des femmes ménopausées et les rend plus susceptibles d’absorber le cadmium. Une démarche de prévention ciblée permettra d’identifier les personnes à risque et d’envisager des stratégies de dépistage adaptées.

Interpeller les pouvoirs publics, via un courrier adressé au Gouvernement, pour demander l’alignement rapide sur les recommandations de l’ANSES concernant la teneur maximale en cadmium des engrais phosphatés. Une mesure nécessaire, même si elle ne permettrait qu’une stabilisation de la contamination dans plusieurs décennies.

Un appel au courage politique

Face à l’ampleur du problème, les médecins libéraux ne se contentent pas de constater : ils réclament une action immédiate. Car derrière les chiffres se cachent des enjeux humains, sanitaires et sociaux considérables. Le cadmium ne touche pas tout le monde de la même façon : les populations les plus fragiles – enfants, femmes enceintes, personnes carencées en fer – sont aussi les plus exposées. Et comme souvent en matière de santé environnementale, ce sont les foyers les plus modestes qui sont les moins informés, les moins protégés, et les plus touchés.

Pour les URPS Médecins Libéraux, il est temps que les pouvoirs publics s’emparent pleinement de cette question, et qu’ils traduisent les recommandations scientifiques en mesures concrètes. Cela passe par une révision des normes d’importation, une réglementation plus stricte sur les engrais phosphatés, et un engagement clair en faveur d’une meilleure qualité des sols et de l’alimentation.

Comme le rappelle le Dr MEYVAERT, coordinateur du groupe de travail Santé Environnementale de la Conférence nationale des URPS Médecins Libéraux : « Dans un contexte d’urgence sanitaire parfaitement documenté scientifiquement, il est de notre devoir d’interpeler la puissance publique pour actionner les leviers nécessaires afin de protéger les citoyens, sans plus attendre. La qualité de l’alimentation est également révélatrice des inégalités sociales. Il faut donc agir parallèlement sur la démocratisation de l’information pour permettre des mesures d’absorption au sein des foyers. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ! L’heure est au courage des solutions. »

Un appel fort, à la hauteur des enjeux, qui invite à ne plus différer les décisions qui conditionnent notre santé collective pour les décennies à venir.

Prévention : comment limiter son exposition au cadmium au quotidien ?



Ce que vous pouvez faire : Variez les sources de féculents : alternez pommes de terre, riz, pâtes, céréales complètes et légumineuses. Cela réduit l’exposition concentrée à un seul aliment.

Lavez soigneusement les légumes racines (pommes de terre, carottes, betteraves) pour limiter la présence de particules de sol, souvent contaminées.

Consommez des aliments riches en fer : un bon statut en fer réduit l’absorption intestinale du cadmium.

Privilégiez la viande rouge maigre, les lentilles, les œufs, les épinards, les fruits secs (abricots, pruneaux).

Évitez le tabac : le tabac est une source directe d’exposition au cadmium. Fumer multiplie par deux l’imprégnation de l’organisme.

Privilégiez des aliments issus de filières contrôlées, biologiques ou locales, dont les pratiques agricoles limitent l’usage d’engrais phosphatés. Bien que la contamination alimentaire au cadmium soit diffuse, il est possible d’adopter certains gestes simples pour en limiter l’impact, en particulier pour les personnes les plus vulnérables (enfants, femmes enceintes, personnes carencées en fer). Populations à surveiller : Femmes ménopausées, particulièrement en cas de carence martiale ;

Enfants, dont les besoins nutritionnels sont élevés et les mécanismes de détoxification encore immatures ;

Personnes souffrant de pathologies rénales chroniques, plus sensibles à l’accumulation du cadmium. 📌 Un suivi médical peut être recommandé : Si vous êtes concerné(e) par un risque accru, parlez-en à votre médecin. Des analyses d’imprégnation peuvent être proposées (dosage urinaire du cadmium) en fonction du contexte.

