Les catastrophes climatiques de 2021 sonnent l’alarme sur la sécurité alimentaire

Le changement climatique d’origine humaine alimente des phénomènes météorologiques extrêmes – des sécheresses record aux inondations massives – qui frappent les principales régions agricoles du monde. Des céréales d’Argentine aux tomates de Californie, en passant par le porc de Chine, les phénomènes météorologiques extrêmes ont fait chuter la production et augmenter les prix mondiaux des produits de base. Les pénuries d’eau et de nourriture ont à leur tour provoqué des troubles politiques et sociaux en 2021, notamment des manifestations alimentaires en Iran et la faim à Madagascar, et menacent d’entraîner une escalade de la misère, des troubles civils et des guerres dans les années à venir. Les experts préviennent que le problème ne fera que s’intensifier, même dans les régions qui ne sont actuellement pas touchées par les prix élevés dus à la pénurie ou qui en profitent. Selon les experts, il est urgent d’opérer une transformation globale des modes de production et de consommation agricoles.

En juillet, une vidéo est devenue virale sur les médias sociaux en Argentine, montrant des personnes traversant ce qui ressemble à un désert. Mais ce n’est pas un désert. Il s’agit du lit du fleuve Paraná, qui fait partie du deuxième plus grand système fluvial d’Amérique du Sud. En temps normal, le cours d’eau prend sa source au Brésil et rejoint la mer via le Rio de la Plata, drainant un vaste bassin versant couvrant tout le Paraguay, le sud du Brésil et le nord de l’Argentine. En temps normal, le volume d’eau qui s’écoule vers l’Atlantique est à peu près égal à celui du fleuve Mississippi.

Ce qui se passe actuellement n’est pas normal. L’assèchement de larges portions du fleuve intervient alors que la région est frappée par la sécheresse la plus grave depuis 1944. Aucune amélioration n’est prévue à court terme. Selon les prévisions du ministère argentin des travaux publics, le manque de pluie durera encore au moins trois mois.

En plus d’endommager les cultures, la sécheresse signifie également que les céréales transportées par barge ne peuvent pas arriver sur le marché à bon marché, ce qui oblige l’Argentine à soutenir le transport des produits de base à hauteur de 10,4 millions de dollars et coûte 315 millions de dollars aux producteurs et exportateurs de céréales du pays. Il est probable que les consommateurs finissent par payer la facture.

La région du Paraná connaît « un véritable holocauste environnemental », déclare Rafael Colombo, membre de l’Association argentine des juristes de l’environnement. Selon lui, les causes multiples comprennent « une série complexe et diversifiée d’interventions anthropomorphiques, associées à l’expansion de l’extractivisme agro-industriel, d’élevage, forestier, fluvial et minier au cours des 50 dernières années ». Ajoutez à cela l’impact du changement climatique mondial causé par l’homme.

Un monde de souffrance

On peut s’attendre à ce que des phénomènes météorologiques extrêmes se produisent chaque année en divers endroits de la planète, mais la sécheresse du bassin versant du Paraná n’est pas une aberration en 2021. Au contraire, elle représente la nouvelle normalité alors que les principaux greniers à blé régionaux du monde entier sont assaillis par des températures exceptionnellement élevées qui exacerbent des sécheresses record simultanées et provoquent des incendies de forêt désastreux. Les inondations, elles aussi, sont sans précédent cette année : Alors que le Paraná a connu une sécheresse record, le bassin versant voisin de l’Amazone, à Manaus, au Brésil, a été frappé par des déluges sans précédent en juin.

Tous ces événements planétaires combinés ont un impact négatif sur les cultures et le bétail, et bien qu’il soit trop tôt pour en calculer le coût total, le monde connaîtra probablement des hausses de prix significatives dans les mois à venir pour tout, des tomates au pain en passant par le bœuf.

« Sans précédent » semble être le thème qui décrit le mieux les événements climatiques extrêmes de 2021 : À la mi-juillet, la province chinoise du Henan, l’une des régions les plus peuplées du pays, a été frappée par des précipitations équivalentes à une année – 640 millimètres (plus de 2 pieds) – en trois jours seulement, un phénomène « sans précédent au cours des 1 000 dernières années ».

Au moins 71 personnes sont mortes et 1,4 million de personnes ont fui les inondations, alors que la Chine se prépare à de nouvelles pluies abondantes. Le déluge a également touché 972 000 hectares de terres cultivées et, bien que la majeure partie de la récolte céréalière de cette région ait déjà été récoltée, la transformation, le stockage et le transport des céréales d’été pourraient être affectés, les eaux de crue endommageant les usines de farine.

La Chine n’est pas seule. Fin juillet, certaines parties de l’Inde ont reçu 594 mm de pluie en quelques jours, tandis que Manille et les provinces périphériques des Philippines ont été inondées par des pluies torrentielles, entraînant des évacuations massives et des dégâts aux cultures.

Des vagues de chaleur et une sécheresse extrêmes ont battu des records dans l’ouest des États-Unis, du sud de la Californie au Nevada et à l’Oregon. Alors que cette méga-sécheresse sans précédent s’aggrave, les autorités californiennes chargées de la réglementation de l’eau ont pris cette semaine une mesure très inhabituelle : interdire à des milliers d’agriculteurs d’extraire de l’eau des principaux cours d’eau pour l’irrigation. La sécheresse va certainement être une mauvaise nouvelle pour les amateurs de spaghettis : La Californie produit plus de 90 % des tomates en conserve des États-Unis et un tiers de l’approvisionnement mondial. Attendez-vous à des prix beaucoup plus élevés et à une accumulation de tomates.

Pendant ce temps, 91 incendies de forêt font rage aux États-Unis, dévastant les écosystèmes et les infrastructures. 1.2 million d’hectares ont brûlé jusqu’à présent cette année, la saison des incendies étant loin d’être terminée, alors qu’à la même période l’année dernière, seuls 850.000 hectares ont brûlé. Les méga-incendies provoqués par le changement climatique dans l’ouest des États-Unis ont également des répercussions négatives sur les produits agricoles, les agriculteurs et les éleveurs devant désormais faire face à des tarifs d’assurance incendie qui montent en flèche, augmentant souvent de plusieurs dizaines de milliers de dollars. « Cette tendance a provoqué une onde de choc dans les régions agricoles de Californie », indique le service d’information environnementale en ligne Grist. Ces taux d’assurance exorbitants pourraient pousser certaines exploitations à la faillite, ou rendre l’agriculture trop risquée pour être assurée.

Plus à l’est, dans le Colorado et l’Utah, les éleveurs de bétail ressentent également la douleur. La sécheresse s’aggravant, beaucoup ont décidé, à contrecœur, d’abattre leurs troupeaux. « Tout le monde va vendre ses vaches, alors il est probablement plus intelligent de le faire maintenant, pendant que le prix est élevé, avant que le marché ne soit inondé », a déclaré Buzz Bates, un éleveur d’Oab, dans l’Utah.

La sécheresse qui sévit dans l’Ouest a également créé des conditions idéales pour l’éclosion des œufs de sauterelles, entraînant une infestation généralisée et des pertes de récoltes. « Je ne peux décrire les sauterelles que par des jurons », a déclaré un agriculteur de l’Oregon. « Ils sont un fléau de la Terre … Ils ne font que détruire la terre, détruire les cultures ».

Le spectre de la faim dans le monde

La sécheresse de cette année exacerbe la faim dans certains des pays les plus pauvres de la planète. Le sud de Madagascar connaît sa pire sécheresse depuis quatre décennies. Maliha, 38 ans et mère célibataire de huit enfants, a raconté à Reliefweb : « Depuis que la pluie a cessé, les enfants ne mangent pas régulièrement. Je leur donne ce que je trouve, comme des feuilles de cactus. Avec ce régime, ils ont la diarrhée et des nausées, mais nous n’avons pas le choix. Au moins, ça ne les tue pas ».

Selon le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, la crise alimentaire à Madagascar se développe depuis des années : « Il y a eu des sécheresses consécutives qui ont poussé les communautés au bord de la famine. » Plus d’un million de Malgaches se sont retrouvés en situation d' »insécurité alimentaire », sans accès à « une nourriture suffisante, sûre et nutritive », a-t-il déclaré.

Il est catégorique quant à la raison : « Ce n’est pas à cause d’une guerre ou d’un conflit ; c’est à cause du changement climatique. »

Alors que les catastrophes se succèdent, certains évoquent les récits des 10 fléaux de l’Ancien Testament, envoyés par Dieu pour punir l’humanité de son mal. Même le fléau des sauterelles ne manque pas à l’appel : Il y a tout juste un an, la Grande Corne de l’Afrique et le Yémen ont connu la plus grande invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans, déclenchée par des pluies record. Rien qu’en Éthiopie, plus de 356 000 tonnes de céréales ont été perdues, laissant près d’un million de personnes en situation d’insécurité alimentaire.

Les produits de base touchés dans le monde entier

Les conditions météorologiques extrêmes continuent de s’abattre sur les cultures à travers le monde, à un moment où les prix des denrées alimentaires sont déjà proches de leur niveau le plus élevé depuis une décennie. La liste est longue : Les inondations dans la principale région productrice de porc de la Chine ont accru la menace de maladies animales. Les pluies dévastatrices dans l’Union européenne font craindre la propagation de maladies fongiques dans les céréales. Et dans les High Plains, le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada, les céréales et le bétail sont menacés par l’aggravation prévue de la sécheresse, qui inquiète les courtiers en matières premières et les agriculteurs. La Russie, autre grenier à blé du monde, connaît également des conditions chaudes et sèches, et les prévisions de récolte de blé ont chuté.

Le Brésil est l’un des plus importants exportateurs de produits agricoles au monde. Mais la sécheresse prolongée qui y sévit suscite des inquiétudes quant à la deuxième récolte de maïs de 2021. La sécheresse et les rares gelées touchent également les régions productrices de café, qui subissent l’un des temps les plus froids depuis 25 ans. Le 29 juillet, une large zone du Brésil a même vu de la neige (le chaos climatique, s’il produit beaucoup plus de records de chaleur, génère aussi parfois des froids extrêmes). La récolte de café sera endommagée. Les prix mondiaux du café sont en hausse.

D’autres cultures pourraient être touchées, car le Brésil est le plus grand exportateur de sucre, de jus d’orange et de soja de la planète. « Aucun autre pays au monde n’a autant d’influence sur les conditions du marché mondial – ce qui se passe au Brésil affecte tout le monde », a déclaré à Bloomberg Michael Sheridan, directeur de l’approvisionnement et de la valeur partagée chez Intelligentsia Coffee, un torréfacteur et détaillant basé à Chicago.

Festin ou famine : Profiter des catastrophes

Comme ailleurs, les catastrophes climatiques au Brésil sont régionalisées, n’endommageant les récoltes qu’à certains endroits, mais pas à d’autres. Dans les zones non touchées, les agriculteurs s’en sortent bien, même mieux que prévu, car les prix mondiaux des produits de base ont grimpé, en partie à cause des sécheresses qui ont frappé la planète. Et comme c’est souvent le cas sur le marché des produits de base, un agriculteur profite du désastre d’un autre, bien que les grands négociants en produits de base aient la polyvalence et la puissance économique nécessaires pour résister aux intempéries – du moins pour l’instant.

L’autorité statistique du gouvernement brésilien, l’IBGE, s’attend à une « récolte record de grains, de céréales et d’oléagineux en 2021 ». En dehors de la région du Paraná, touchée par la sécheresse, les entreprises agroalimentaires jubilent. Maurilio Biagi Filho, dont la famille possède de vastes plantations de sucre, affirme qu’il est « très rare » que des prix agricoles élevés coïncident avec une production record. « Quand cela arrive, c’est extraordinaire », ajoute-t-il.

Un phénomène similaire se manifeste aux États-Unis, où les fortunes de deux ceintures de maïs très différentes ont émergé. Le Sud-Est des États-Unis connaît un « temps d’été formidable » (frais et humide), tandis que le Nord-Ouest est confronté à « une terrible sécheresse » (temps chaud et sec). « Le nœud du problème est que la récolte est endommagée à l’Ouest et s’améliore à l’Est », commente une source médiatique agricole.

Ce tableau économique mitigé s’accompagne d’une mise en garde : au fur et à mesure que 2021 se déroule et que la crise climatique mondiale s’aggrave d’année en année, les prévisions indiquent que de moins en moins d’agriculteurs pourraient en bénéficier, les catastrophes climatiques extrêmes et les mauvaises récoltes se multipliant.

Dans les années 1990, un scientifique du Woods Hole Research Center, décrivant le chaos climatique imminent, s’exprimait ainsi : « Pensez à une casserole d’eau froide sur la cuisinière. Ajoutez de la chaleur à la casserole et continuez à en ajouter. L’eau commence à bouger, à tourbillonner de manière de plus en plus erratique et intense. De petites bulles apparaissent, puis de plus grosses bulles à mesure que vous ajoutez de l’énergie au système, jusqu’à ce que vous atteigniez une ébullition. C’est une bonne métaphore du changement climatique mondial : à mesure que les émissions augmentent, les phénomènes météorologiques extrêmes apparaissent plus souvent, de manière aléatoire et imprévisible, partout. »

Le chaos climatique engendre l’insécurité alimentaire et l’instabilité politique

Le revers de la médaille de la hausse actuelle des prix des produits de base apparaît déjà clairement pour beaucoup : Avec des millions de pauvres frappés par les catastrophes climatiques, les gouvernements des pays en difficulté financière doivent fournir une aide alimentaire. « L’inflation alimentaire est la dernière chose dont les gouvernements ont besoin en ce moment », a déclaré Carlos Mera, analyste chez Rabobank, au Financial Times.

La hausse des prix des denrées alimentaires génère souvent des troubles politiques, même dans les pays où la dissidence est fermement réprimée. Début juillet, des manifestants sont descendus dans les rues du sud-ouest de l’Iran, scandant des slogans hostiles au régime et réclamant un meilleur accès à l’eau pour la consommation, pour les terres agricoles et pour leur bétail.

Mais la crise climatique ne montre aucun signe d’apaisement : Le 22 juin, Nuwaiseeb, au Koweït, a enregistré des températures de 53,2°C. Dans les pays voisins, l’Irak et l’Iran, les températures n’ont pas été en reste. Des records historiques ont également été battus en Turquie (où les incendies de forêt incinèrent des animaux de ferme), ainsi qu’en Irlande du Nord et dans le nord du Japon. Moscou a été frappée par une vague de chaleur historique en juin, avec des températures atteignant 34°C, un record vieux de 120 ans. Ces vagues de chaleur sont une mauvaise nouvelle pour l’approvisionnement et les prix des denrées alimentaires dans le monde, ainsi que pour la sécurité nationale.

Les prix élevés des denrées alimentaires, causés en partie par la sécheresse due au changement climatique, sont considérés comme l’un des principaux facteurs à l’origine des troubles qui se sont propagés dans une grande partie du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en 2011, générant le printemps arabe.

En 1997, le journaliste visionnaire Ross Gelbspan mettait en garde le monde contre le perpétuel « état d’urgence à venir », un abîme de changement climatique de plus en plus profond et perturbateur – un maelström météorologique extrême dans lequel les systèmes de production alimentaire, des populations entières, des gouvernements et des pays tomberaient et échoueraient, entraînant la faim, la misère humaine, les troubles civils et la guerre.

La rupture climatique

Le consensus s’élargit : Aujourd’hui, la quasi-totalité des scientifiques et des décideurs (hormis les politiciens alignés sur les intérêts des combustibles fossiles) s’accordent à dire que la cause sous-jacente de la crise climatique actuelle est une centaine d’années – moins d’une nanoseconde dans l’histoire de la planète – d’activité humaine, rejetant des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Récemment, un projet de rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU a été obtenu par l’agence de presse AFP. Selon l’AFP, ce rapport constitue « de loin, le catalogue le plus complet jamais assemblé sur la façon dont le changement climatique bouleverse notre monde ». Le GIEC prévient que les effets dévastateurs du réchauffement de la planète seront douloureusement évidents avant qu’un enfant né aujourd’hui ait 30 ans.

Tout comme Rafael Colombo, l’avocat argentin spécialiste de l’environnement, le GIEC pointe du doigt un ensemble d’influences anthropomorphiques : les émissions de gaz à effet de serre, la dégradation des terres dans le cadre de l’agriculture intensive, la déforestation, l’utilisation excessive d’engrais et de pesticides de synthèse, le surpâturage et l’extraction excessive d’eau pour l’agriculture et d’autres usages. Pourtant, les émissions augmentent avec la population et l’utilisation inconsidérée des ressources.

Un besoin urgent de « changement transformationnel ».

Le projet de rapport du GIEC affirme : « Nous avons besoin d’un changement transformationnel opérant sur les processus et les comportements à tous les niveaux : individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernements. Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. »

Ariel Ortiz-Bobea, professeur associé à la Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management de l’université Cornell, affirme que des techniques agricoles largement améliorées sont la voie à suivre. Il a déclaré à Mongabay qu’il fallait « investir davantage dans la recherche et le développement et dans l’agriculture « intelligente » sur le plan climatique » pour compenser le « vent contraire » du changement climatique. Il a souligné que « ces investissements doivent être réalisés maintenant – ou hier. » La production accrue de « plantes intelligentes sur le plan climatique » permettrait à l’humanité de « maintenir les taux de croissance historiques de la production [végétale] sans avoir à augmenter les intrants. »

Colleen Doherty, professeur associé de biochimie à l’université de Caroline du Nord, adopte une approche similaire, suggérant que l’agriculture « climato-intelligente » pourrait être réalisée en partie en créant des plantes beaucoup plus résilientes. « Nous devons sélectionner des cultures pour des conditions dont nous ne savons même pas aujourd’hui ce qu’elles seront. Les choses changent si rapidement que nous devons être capables d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne surviennent », a-t-elle déclaré, ajoutant avec un optimisme prudent : « Nous avons à peine touché au potentiel des plantes. »

Pour qu’une telle approche fonctionne, il faut qu’elle apporte bien plus que les progrès technologiques réalisés au cours des deux dernières décennies. Un article récent, intitulé « Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth » (le changement climatique a ralenti la croissance de la productivité agricole mondiale), montre que le changement climatique a effacé sept années d’amélioration de la productivité agricole au cours des 60 dernières années. Ortiz-Bobea, l’auteur principal de l’article, a déclaré que « l’effet de ralentissement » pourrait bien s’intensifier, car « l’agriculture mondiale devient de plus en plus vulnérable au changement climatique » et « le réchauffement de la planète s’accélère. »

Le mouvement de l’agriculture régénératrice propose une méthode très différente pour faire face à la crise. Ses partisans sont sceptiques quant à la capacité des scientifiques à sélectionner des plantes plus résistantes. « Malgré les milliards de dollars dépensés dans la recherche et le battage médiatique, il n’y a pas une seule culture majeure qui ait bénéficié de modifications par génie génétique pour les rendre significativement plus résistantes à la sécheresse », a déclaré André Leu, directeur international de Regeneration International, bien que les entreprises de biotechnologie et les chercheurs revendiquent certains progrès dans ce domaine de développement.

Les réponses n’émergeront pas des laboratoires, affirme-t-il, mais en travaillant avec les communautés rurales qui ont acquis une connaissance inégalée des écosystèmes locaux grâce à des siècles d’expérience. « De nombreuses études publiées montrent que l’augmentation de l’agro-biodiversité par le biais d’un mélange d’espèces et de variétés de cultures, ainsi que la sélection participative menée par les agriculteurs, augmentent la résistance à la sécheresse et aux conditions climatiques extrêmes », a-t-il déclaré. « Ces systèmes fonctionnent désormais à l’échelle mondiale sur tous les continents arables ». En outre, les défenseurs de l’agriculture régénérative affirment que celle-ci peut « atténuer considérablement le changement climatique » en séquestrant d’importantes émissions de gaz à effet de serre.

Pour l’instant, aucune de ces approches ne se traduit par le « changement transformationnel » préconisé par le projet de rapport du GIEC, en grande partie parce que les gouvernements du monde entier n’ont pas encore pris de mesures énergiques pour faire face à l’ampleur de la catastrophe qui se déroule à une vitesse fulgurante sur la planète. Et peu d’analystes espèrent que cela changera lors de l’indispensable sommet sur le climat COP26 qui se tiendra en novembre en Écosse.

En attendant, la situation continue de se détériorer : Selon les prévisions publiées ce mois-ci par l’Agence internationale de l’énergie, le monde enregistrera cette année « les plus hauts niveaux de production de dioxyde de carbone de l’histoire humaine ».

De nombreux scientifiques et responsables politiques craignent que la survie même de l’espèce humaine ne soit désormais menacée. Le projet de rapport du GIEC prévient : « La vie sur Terre peut se remettre d’un changement climatique drastique en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. Les humains ne le peuvent pas. »

Sue Branford et Glenn Scherer, Mongabay

Cet article de Mongabay est publié ici dans le cadre de Covering Climate Now, une collaboration journalistique mondiale visant à renforcer la couverture de la crise climatique, dont UP’ Magazine est membre.